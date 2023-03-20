Сто тысяч бойцов, бронетехника и артиллерия готовятся ударить по нашим войскам: три реальных сценария контратаки Украины

У ВСУ налажена подготовка в тылу, идет постоянная ротация на переднем крае, редкое подразделение укомплектовано ниже, чем на 90 процентов. Даже по технике Фото: REUTERS

КИЕВ ПОДДТАЛКИВАЮТ

- Наступление ВСУ? Обязательно будет, можешь даже не сомневаться, - «обрадовал» меня с порога своего подвального пункта управления знакомый командир российского соединения.

Командовать подразделениями из-под земли – это «тренд сезона». Что у нас, что у противника. Наличие высокоточных средств поражения вносит коррективы в академические нормы управления войсками. Здесь развернуты связь, отсюда же ведется контроль за «подшефной» территорией – на большие экраны выводится картинка с беспилотников, их операторы – тут же, с джойстиками. Корректировка артиллерийских ударов ведется в режиме онлайн. Немного софитов и прожекторов, и можно было бы принять происходящее за финал по кибер-спорту. Вот только люди здесь гибнут по-настоящему. И наших оппонентов это, похоже, не смущает.

- У них ведь, по сути, мобилизационный безлимит, могут себе позволить. Поэтому там, где мы уничтожаем роту, тут же появляется новая, - говорит мой собеседник. – У них налажена подготовка в тылу, идет постоянная ротация на переднем крае, редкое подразделение укомплектовано ниже, чем на 90 процентов. Даже по технике. Пусть это будут старенькие БТР и БРДМ, БМП-1 и Т-64, да даже пикапы для эвакуации, но то, что положено по штату – есть. Это пока основная масса западной техники не пришла. Под которую, к слову, Украина формирует до 3 новых ударных корпусов (подробнее о них - дальше). Вот ими они и должны пойти в наступление.

Производство комплексов HIMARS в США Фото: REUTERS

За последние пару недель западные СМИ, по которым можно судить о настроении в политикуме потенциального противника, проявляли несвойственное им непостоянство. The Washington Post, к примеру, «отменил» украинское наступление, сообщив со ссылкой на офицера ВСУ и чиновников незалежной о неготовности Киева. Колоссальные потери, отсутствие опыта у младшего командирского состава, истрепанный офицерский корпус… Американская газета так живописала проблемы Украины, что стало ясно: в «наступ» точно пойдут.

А тут Politico выдает: «США спешат подготовить Киев к весеннему наступлению». Дескать, потери Украины – потерями (их в Вашингтоне оценивают в «более 100 тысяч человек»), а не позднее середины мая надо идти в атаку. Зря что ли ко второй половине апреля ВСУ должны получить более 1000 единиц бронетехники, среди которых около сотни танков, свыше 300 БТР, 250 БМП и под 400 бронемашин. И ведь это только начало.

Остальное, включая боеприпасы калибра НАТО в 155 миллиметров, будет поступать по мере возможностей украинских союзников. Одних только танков обещают около 800 штук, из которых западного производства – 250, а остальные – Т-72 различных модификаций. А если учесть, что Киев «локализовал» производство советских 82-, 120-, 122- и 152-мм боеприпасов «в одной из стран НАТО», то впору бить тревогу.

Боеприпасы калибра НАТО, будет поступать по мере возможностей Фото: REUTERS

Впрочем, в отличие от прошлого года, когда наступление противника в Харьковской области стало даже для некоторых военачальников откровением, сегодня угрозу, исходящую от Киева осознают все. И наиболее опасные направления понятны уже сейчас.

Разберем их.

СЦЕНАРИЙ №1

ЗАПОРОЖСКИЙ БЛИЦ-КРИГ

Наша разведка отмечает, что в последний месяц Украина накапливает резервы в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. Сюда перекидывают подразделения теробороны, а также вновь сформированные бригады. Наиболее вероятная цель предстоящего контрнаступления – Мелитополь. Помните, в начале года главком ВСУ Залужный в своей эпистолярной «простыне» «О перспективах кампании 2023 года» главной целью на этот период обозначил взятие Крыма. Задача, мягко говоря, амбициозная. Российские войска, разумеется, не позволят ему даже приблизиться к полуострову. Но Залужному очень хотелось бы перенести в Крым хотя бы дистанционные боевые действия (не сухопутные атаки, а удары авиацией и дальнобойной артиллерией). В первую очередь – чтобы сковать «непотопляемый авианосец» как нашу главную тыловую базу на Южном фронте. Пока ВСУ могут наносить по объектам в Крыму лишь незначительный урон с помощью воздушных и подводных дронов. И урон это больше информационный, чем военный.

Киев же мечтает получить возможность накрывать наши штабы, склады и казармы на территории полуострова. Дальнобойные высокоточные ракеты Украине пока лишь обещают. А для имеющихся типов вооружения ВСУ нужно подойти вплотную к Крыму, к перешейкам.

Помните, в начале года главком ВСУ Залужный в своей эпистолярной «простыне» «О перспективах кампании 2023 года» главной целью на этот период обозначил взятие Крыма Фото: REUTERS

И тут мы возвращаемся к Мелитополю. Город стоит на стратегической развязке дорог. Отсюда можно двигаться и на Бердянск — порт на Азовском море, и в сторону Мариуполя, и на Геническ – где дорога в Крым. А можно расширять плацдарм в сторону Херсона, разрезая нашу группировку на левом берегу Днепра. Не случайно за последнюю неделю ВСУ предприняли 2 разведки боем в направлении населенного пункта Пологи, от которого идет трасса на Токмак и далее на Мелитополь – временную столицу российского Запорожья. В случае успеха врага в Мелитополе, нашим войскам на левобережье Херсонщины придется оттягиваться к Перекопу, чтобы не оказаться отрезанным от коридора на Крым. Причем эта дорога жизни может быстро оказаться под огневым контролем противника. А значит, наша группировка окажется под угрозой окружения. И если сейчас к попытке Украины начать наступление с форсирования Днепра можно относиться скептически, то в случае падения Мелитополя эта угроза будет вполне очевидна.

Но, как говорится, гладко было на бумаге. Две крайние попытки ВСУ устроить разведку боем на запорожском направлении окончились полным разгромом. Десятки погибших, сгоревшая техника, упавшее ниже раскисшей весенней глины реноме. Причем российская оборона на этом направлении показала не только умение отбивать внезапные атаки, но и азартное желание это делать. В Сети появились видеоролики, на которых видно, что у наших бойцов появился вкус к победам.

Противотанковые надолбы с колючей проволокой в поле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наступать украинцам на Южном направлении придется по степям. То есть — по открытым пространствам. И если уж наши войска справились с двумя ротно-тактическими группами, то более крупные соединения для артиллерии тем более станут лакомой целью. К тому же, я сам видел, как на всех перечисленных направлениях профессиональными строителями возведились мощнейшие оборонительные сооружения – от бетонных конусных заграждений и противотанковых рвов, до сети окопов и траншей с блиндажами и зацементированными огневыми точками. Пройти их – это не то же самое, что без боя зайти в оставленный город.

СЦЕНАРИЙ №2

СВАТОВСКИЙ ПРОРЫВ

Еще одно опасное направление для «наступа» ВСУ уже получило неофициальное название Сватовский рубеж. Это – верхняя часть Луганщины, линия с севера на юг от Троицкого до Кременной со Сватово посередине. В прошлом году после вывода наших войск из Харьковской области и оставления Купянска именно на этот город нацелил свои основные силы противник. Стабилизировать фронт фактически по этой дороге удалось только благодаря прибывшему пополнению из числа мобилизованных. И с тех пор наши войска здесь в «активной обороне». Украинцев удалось оттеснить от трассы на некоторых участках до нескольких километров. Ежедневно наши штурмовые подразделения захватывают все новые и новые опорники в лесах, медленно продвигаясь вперед.

Стабилизировать фронт фактически по этой дороге удалось только благодаря прибывшему пополнению из числа мобилизованных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здесь нашему успеху сопутствуют два фактора. С одной стороны – это возросший боевой потенциал мобилизованных – штурмовые подразделения состоят в основном из призванных прошлой осенью. С другой – противник из политических соображений пока вынужден перебрасывать больше подкреплений на Артемовский фронт, чем сюда. В том числе и свежие подготовленные резервы.

Но это не значит, что Киев отказался от своих планов. Ведь с ударом на Сватово у него открывается возможность продвижения в сторону Старобельска с широким обходом Рубежного. При этом не исключен одновременный удар и с Купянска, и с Лимана, и с Северска (если тот еще останется к маю под контролем ВСУ). И тогда Лисичанско-Северодонецкая агломерация может попасть в окружение.

В принципе, после известных событий на Харьковском фронте и потери нами Красного Лимана противник преследовал именно эту цель. Сорвать этот план удалось только героическими усилиями наших подразделений, которые выстояли тогда скорее не благодаря, а вопреки. Сегодня ситуация иная. На Сватовском рубеже и далее, вглубь Луганской народной республики, выстроена такая же эшелонированная оборона, как и на Южном направлении.

Инициатива сейчас на стороне наших военных, которые научились наступать, обороняясь. При этом соотношение сил здесь сейчас примерно один к одному. Противник систематически прощупывает нашу линию обороны в поисках слабых мест и пока их не находит. Однако в случае переброски резервов с новыми бригадами, укомплектованными западной техникой, придется туго. Многое будет зависеть от работы нашей артиллерии. А значит и от нашей военной промышленности, которая должна обеспечить Богов войны боеприпасами.

Инициатива сейчас на стороне наших военных, которые научились наступать, обороняясь Фото: Александр КОЦ

СЦЕНАРИЙ №3

МАРИУПОЛЬСКАЯ АВАНТЮРА

В Киеве существует условно два лагеря ястребов – военный и политический. По «Артемовской мясорубке» мы видим, что здесь решение принимается политическим крылом во главе с Зеленским. У него вообще пиар-цели часто расходятся со стратегической целесообразностью. Военные бы, вместо того, чтобы безрассудно уничтожать свои резервы в обреченном городе, отвели бы подразделения на следующий рубеж обороны. Как это сделало осенью российское командование, приняв горькое, но необходимое решение о выводе группировки с правого берега Днепра.

Сегодня в Киеве обсуждается еще одно политическое решение, и визит Владимира Путина в Мариуполь наверняка добавит ему (решению) сторонников. Это – атака с Запорожского и Днепропетровского направления - через Угледар и Волноваху - на Мариуполь. С информационной точки зрения идея почти беспроигрышная. Если не задумываться о том, как потом объяснять очередную «Азовсталь». Но и к таким суицидальным атакам надо быть готовыми.

ВСЯ НЕЗАЛЕЖНАЯ РАТЬ

Какими силами будет наступать Украина? Известно, что сейчас за счет западных техники и вооружений формируются 3 ударных корпуса ВСУ по 6 бригад в каждом. Механизированная бригада – это 4,5-5,5 тысяч штыков. Нехитрыми математическими вычислениями получаем до 100 тысяч человек.

Разумеется, наступать будут не все они. В составе этих резервных корпусов есть ПВО, связь, обеспечение, медицина... За вычетом тех, кто не пойдет в передовых порядках, получаем по 20 тысяч человек в каждом корпусе. Кстати, в своем «трактате» Залужный писал, что для захвата Крыма ему нужны как раз 60 тысяч человек.

А штурмовые корпуса станут бронетанковым кулаком с поддержкой высокоточной артиллерией и ударными дронами, призванным пробить брешь в нашей обороне, в которую должны хлынуть основные силы, расширяя плацдарм.

Всего же у Киева под ружьем на сегодня около 600 тысяч человек. Украина может себе позволить держать серьезный резерв в тылу, а значит есть вероятность наступления сразу на 2 направлениях – Южном и Восточном. В зависимости от успешности любого из них командование ВСУ наверняка будет перебрасывать подкрепление именно туда, пытаясь развить перемогу.

- По моим ощущениям, катастрофически прорвать нашу оборону они не смогут, - считает мой знакомый боевой офицер. – Возможно где-то вклинятся на несколько километров, но не более того. При этом, естественно, понесут большие потери. И фронт, после того, как у наступающих кончатся танки и боеприпасы, на какое-то время замрет. Сил на дальнейшие действия не будет. Это, конечно, будет хорошее окно возможностей для нашего контрудара по выдохшемуся противнику. Если оперативно сформировать несколько новых армий, у нас будут все шансы неприятно удивить Украину и Запад в этом году.