Тест «КП»: Как выявить у себя весеннюю депрессию?

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Каждый год специалисты фиксируют многочисленные случаи сезонного аффективного расстройства (САР), проще говоря весеннюю депрессию. Подвержены ей и молодые, и пожилые. Диагностируют депрессию даже у детей и подростков.

Самые яркие признаки: то резкий подъем настроения, то усталость и апатия. В тяжелых случаях апатия перерастает в подавленность, полное отсутствие радости даже в самые счастливые моменты (например, встречах с друзьями и родными). Все чаще накрывает раздражительность, беспричинная злость.

Конечно, всегда есть объективные причины, из-за которых может измениться эмоциональное состояние – потеря близких, проблем на работе, переезды, конфликты с родными и близкими. Но, если в жизни на первый взгляд все нормально, а настроение меняется из стороны в сторону, как крылатые качели – от радости к отчаянью, стоит задуматься. Особенно, если к изменению настроения присоединяются другие изменения в физическом состоянии.

Для того, чтобы понять, есть ли у вас проблема, с которой пора срочно обратиться к специалисту, вместе с клиническим психологом Викторией Вавиловой мы составили для вас тест.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА

- Берегите себя и наблюдайте за своими близкими, - говорит Виктория Вавилова. - Если вы попробовали больше гулять, слушать любимую музыку, добавить в свои серые будни как можно больше ярких цветов и правильных продуктов, а уровень радости, а значит и уровень гормона серотонина и мелатонина, не стабилизируется, то не нужно ждать ухудшения состояния. Стоит обязательно обратиться за помощью к специалисту (психотерапевту или психиатру). Особенно если вы отметили у себя больше половины перечисленных выше пунктов.