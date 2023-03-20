Ежедневно 17 тысяч иностранцев подают в МВД России заявления на российское гражданство

Владимир Колокольцев доложил о работе ведомства президенту России Владимиру Путину на расширенном заседании коллегии. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Министр МВД России подвел итоги работы за 2022 год на расширенной коллегии ведомства в присутствии президента России Владимира Путина.
Глава ведомства Владимир Колокольцев в своем выступлении рассказал, что на фоне угроз общественной безопасности с марта прошлого года в приграничных регионах было создано 15 сводных отрядов полиции.
«Еще два были развернуты в Донецкой и Луганской народных республиках. А уже в июне образованы временные управления МВД России в Запорожской и Херсонской областях (в дополнение к существующим штатным). Также Были налажены тесные контакты с местными администрациями, прежде всего в вопросах охраны порядка и обеспечения безопасности населения», - сообщил Колокольцев.
Сегодня, сотрудники правоохранительных органов несут дежурство вместе с военной полицией Министерства обороны. Времена сегодня тяжелые, а полицейских не хватает. При этом результаты работы поражают воображение….
«Личным составом временных подразделений на новых территориях задержаны сотни участников украинских националистических формирований. Изъято почти 1 200 единиц оружия, около 800 тысяч боеприпасов и взрывных устройств, бронетехника и беспилотные летательные аппараты. Из незаконного оборота выведено свыше 1,5 тонн наркотиков», - отметил Колокольцев.
Министр также подчеркнул, что в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях «продолжается становление системы территориальных органов, включая районное звено».
«Это еще около ста подразделений, медицинские и хозяйственные учреждения, два филиала ведомственных учебных заведений», - пояснил глава МВД России.
По данным Владимира Колокольцева на новых территориях 105 000 должностей пока остаются вакантными.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
(По данным МВД России за 2022 год)
11 - организаций, включая ряд украинских неонацистских структур, внесены в список экстремистских.
18 - организаций объявлены нежелательными на территории России.
5000 - административных нарушений пресечено по дискредитации Вооруженных сил России.
41 - пресечено преступлений по дискредитации Вооруженных сил России.
100 - конфликтов на этнической и религиозной почве предупреждены.
300 000 - проверок проведено в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов.
800 000 - граждан обратилось за получением российских паспортов с 2014 года.
17 000 - иностранцев обращаются за получением российских паспортов ежедневно.
1000 - случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность предотвращено.
50 - нападений на школы предотвращено на стадии приготовления.
535 000 - пьяных водителей задержаны.
40 000 - подозреваемых и обвиняемых найдено в России.
45 - лиц осуждены за занятие высшего положения в преступной иерархии.
22 000 - осуждены за незаконный оборот оружия.
30 000 - единиц оружия изъято.
200 000 - единиц боеприпасов обнаружено.
90 000 - криминальных проявлений выявлено в экономике.
15 500 - экономических преступлений, совершенных в группах.
26 000 - выявлено преступлений в области коррупции.
14 000 - задержано взяточников.
250 - подсудимых мздоимцев вернули в бюджет около четырех миллиардов рублей.
11 - криминальных пирамид выявлено при участии Росфинмониторинга.
173 000 - наркопреступлений расследовано.
75 000 - осуждено за незаконный оборот наркотиков.
31 - тонна наркотиков изъята.
80 000 - страниц сайтов закрыта за распространение наркотиков.
240 - подпольных лабораторий по производству наркотиков ликвидированы.
КСТАТИ
Срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022-м или истекает в текущем году, продлен на три года. Это сделано для удобства граждан и снижения административной нагрузки.