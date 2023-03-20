Ежедневно 17 тысяч иностранцев подают в МВД России заявления на российское гражданство

Владимир Колокольцев доложил о работе ведомства президенту России Владимиру Путину на расширенном заседании коллегии. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Министр МВД России подвел итоги работы за 2022 год на расширенной коллегии ведомства в присутствии президента России Владимира Путина.

Глава ведомства Владимир Колокольцев в своем выступлении рассказал, что на фоне угроз общественной безопасности с марта прошлого года в приграничных регионах было создано 15 сводных отрядов полиции.

«Еще два были развернуты в Донецкой и Луганской народных республиках. А уже в июне образованы временные управления МВД России в Запорожской и Херсонской областях (в дополнение к существующим штатным). Также Были налажены тесные контакты с местными администрациями, прежде всего в вопросах охраны порядка и обеспечения безопасности населения», - сообщил Колокольцев.

Сегодня, сотрудники правоохранительных органов несут дежурство вместе с военной полицией Министерства обороны. Времена сегодня тяжелые, а полицейских не хватает. При этом результаты работы поражают воображение….

«Личным составом временных подразделений на новых территориях задержаны сотни участников украинских националистических формирований. Изъято почти 1 200 единиц оружия, около 800 тысяч боеприпасов и взрывных устройств, бронетехника и беспилотные летательные аппараты. Из незаконного оборота выведено свыше 1,5 тонн наркотиков», - отметил Колокольцев.

Министр также подчеркнул, что в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях «продолжается становление системы территориальных органов, включая районное звено».

«Это еще около ста подразделений, медицинские и хозяйственные учреждения, два филиала ведомственных учебных заведений», - пояснил глава МВД России.

По данным Владимира Колокольцева на новых территориях 105 000 должностей пока остаются вакантными.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

(По данным МВД России за 2022 год)

11 - организаций, включая ряд украинских неонацистских структур, внесены в список экстремистских.

18 - организаций объявлены нежелательными на территории России.

5000 - административных нарушений пресечено по дискредитации Вооруженных сил России.

41 - пресечено преступлений по дискредитации Вооруженных сил России.

100 - конфликтов на этнической и религиозной почве предупреждены.

300 000 - проверок проведено в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов.

800 000 - граждан обратилось за получением российских паспортов с 2014 года.

17 000 - иностранцев обращаются за получением российских паспортов ежедневно.

1000 - случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность предотвращено.

50 - нападений на школы предотвращено на стадии приготовления.

535 000 - пьяных водителей задержаны.

40 000 - подозреваемых и обвиняемых найдено в России.

45 - лиц осуждены за занятие высшего положения в преступной иерархии.

22 000 - осуждены за незаконный оборот оружия.

30 000 - единиц оружия изъято.

200 000 - единиц боеприпасов обнаружено.

90 000 - криминальных проявлений выявлено в экономике.

15 500 - экономических преступлений, совершенных в группах.

26 000 - выявлено преступлений в области коррупции.

14 000 - задержано взяточников.

250 - подсудимых мздоимцев вернули в бюджет около четырех миллиардов рублей.

11 - криминальных пирамид выявлено при участии Росфинмониторинга.

173 000 - наркопреступлений расследовано.

75 000 - осуждено за незаконный оборот наркотиков.

31 - тонна наркотиков изъята.

80 000 - страниц сайтов закрыта за распространение наркотиков.

240 - подпольных лабораторий по производству наркотиков ликвидированы.

КСТАТИ

Срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022-м или истекает в текущем году, продлен на три года. Это сделано для удобства граждан и снижения административной нагрузки.