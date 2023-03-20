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Звезды20 марта 2023 17:12

Выжившая в ледяной воде девушка лидера Cream Soda не может говорить после трагедии

Валерию Дерман удалось вытащить из полыньи
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Последнее фото Дмитрия Nova Свиргунова

Последнее фото Дмитрия Nova Свиргунова

Фото: соцсети

Трагическая гибель основателя группы Cream Soda Дмитрия Nova Свиргунова обрастает жуткими подробностями. Музыкант погиб практически в свой день рождения: в ночь на 20 марта он с друзьями отмечал 35-летний юбилей. Итоги праздника ужасают: двое погибших и двое пропавших без вести, чьи тела в Волге сейчас ищут водолазы.

Всего в загородном доме Свиргунова в селе Диево Городище Ярославской области собрались полтора десятка человек. Судя по видео в соцсетях, днем гости гуляли по заснеженному берегу, любовались пейзажами - к слову, лёд на реке местами совсем растаял. Вечером вся компания переместилась в дом, а именинник затеял лепить пельмени - в последние часы жизни музыкант с удовольствием замешивал и раскатывал тесто под песни "Короля и шута". Запивали домашнее угощение "беленькой" - одним словом, сидели душевно. Но в какой-то момент юбиляра потянуло к реке...

Последние часы жизни именинник провел в доме на Волге в Ярославской области.

Последние часы жизни именинник провел в доме на Волге в Ярославской области.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Говорят, переход с одного берега на другой - а это около 700 метров - у Свиргунова был своеобразной традицией. Вот и в ту ночь на лед вышли 12 человек. В одну сторону добрались благополучно, а когда стали возвращаться, лед треснул. В воду упали пятеро: сам Дмитрий, его младший брат Роман, хоккеист Георгий Киселев, музыкант Аристарх Ухтомский и девушка юбиляра Валерия Дерман. Последним двоим повезло ухватиться за льдину и удержаться в полынье - миниатюрную Валерию вытащили друзья, а вот Аристарху пришлось дожидаться спасателей. К сожалению, он скончался в машине "скорой помощи" от переохлаждения.

Валерия Дерман.

Валерия Дерман.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лед на протоках совсем растаял.

Лед на протоках совсем растаял.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Остальных троих течением затянуло под лед: тело Дмитрия водолазы обнаружили только в обед 20 марта, а его младший брат Роман и Григорий Киселев до сих пор не найдены.

Между тем, единственная выжившая в этой страшной трагедии после всего случившегося не может говорить. Сайт KP.RU дозвонился Валерии Дерман: несколько секунд она молчала, затем еле слышно ответила "Да". Услышав, о чем идет речь, девушка сразу повесила трубку.

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