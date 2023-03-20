«От графа Дракулы до полуголого Тарзана»: Самые дерзкие костюмы Валерия Леонтьева

Образы артиста не раз критиковали блогеры Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валерий Леонтьев отмечает в эти дни негромкую дату, 74-летие. Образы артиста не раз критиковали блогеры, мол, не по годам певец выбирает столь броские наряды. Интересно, что об этом думают профессионалы. Мы попросили звездного дизайнера Анику Керимову рассмотреть самые яркие выходы артиста.

«На сцене «Казанова», в жизни - рэпер»

- Валерий Яковлевич не раз говорил, что к повседневному гардеробу подходит менее щепетильно, чем к сценическому. Мол, в основном певец выбирает маскировочные вещи, чтобы слиться с толпой. Тут фото с репетиции, куда артист приехал в своей обычной одежде. Честно говоря, тут маскировка удалась. В такой бандане, в штанах «Алладинах» я бы никогда не признала «Казанову». Думаю, что артист и правда редко ходит по магазинам. Эти ботинки, судя по их виду, прошли немало дорог. Образ неожиданно рэперский, не эстрадный, - считает Аника Керимова.

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Загорелый атлет»

- Леонтьева пытаются сравнивать со многими эпатажными звездами эстрады. Однако такой идеальной фигурой мало кто может похвастаться. Особенно в столь почтенные годы. Поэтому вполне объяснимо, почему артист не хочет прятать свои мышцы под балахонами. Да, такой монохромный ансамбль мало кто из эстрадных модников посмеет надеть. Но в данном случае будем считать, что маэстро решил примерить образ эдакого загорелого атлета, дитя Джунглей, - говорит наш эксперт.

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Первым надел перья»

- Валерий Яковлевич первым стал на нашей сцене показывать шоу мирового уровня. Помню его шоу 96 года «По дороге в Голливуд». Это был невероятный спектакль с фантастическими спецэффектами, с дорогими костюмами.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

И кстати, Леонтьев первым примерил перья, стразы.

Свои первые костюмы артист шил сам. В то время ещё не было возможности заказывать наряды у дизайнеров. В советские годы певец на официальных телесъемках скромно пел «Дельтаплан» в строгом костюме, а на своих сольниках «гулял» как мог.

И индейцем скакал по сцене и в набедренных повязках выступал, - вспоминает дизайнер Аника Керимова.

«Чем не Джонни Депп?»

- А тут маэстро в образе эдакого Джека Воробья. Леонтьев не часто выгуливает брендовые вещи. Как правило, он выходит на сцену в образах от российских дизайнеров. Но для пиратского костюма подобрал штаны от Гальяно.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Звезда в шоке»

- Боты на платформе, как из гардероба Сергея Зверева. Ну а такой кроп-топ даже не всякая девушка рискнет надеть. Тут нужен идеальный пресс. На любой эпатаж можно закрыть глаза, когда видишь такое стройное и спортивное тело. А человеку за 70! Просто «Браво!» за труд. Это безусловно, победа над собой.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Тарзан на охоте»

- И снова укладка как у Тарзана. Прозрачное боди, который украсил аксессуар в виде какого-то загадочного тюбика. Что там? Приворотное зелье? Эффект как всегда, один: бабушки в обмороке, девушки в восхищении.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Снова гладиатор на арене»

- А в этом костюме Валерий Яковлевич мог легко бы сняться в каких-нибудь «Голодных играх». Тут конечно, видно, что наряд дизайнерский. Раньше костюмы для маэстро шила дизайнер по костюмам, художница Иpинa Ялышeвa. Потом Леонтьеву помогали профессиональные кутюрье - Вячеслав Зайцев, Свeтлaнa Лoгoфeт, Тaтьяна Пapфeнoвa, Татьяна Кудрявцева. Сейчас, видимо, артист тоже нашел каких-то молодых и дерзких творцов, которые воплощают его самые смелые идеи.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Майкл Джексон, вы ли это?»

- Знаю, что многие критики сравнивают Леонтьева с Майклом Джексоном. Они и правда во многом похожи: оба спортивные, оба всегда делали упор на шоу-балет. И вот эта лаковая безрукавка как раз в стиле Джексона, времен его хита «Триллер»,-заметила дизайнер Аника Керимова.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Чингачкук-версия 2023»

- Валерий Яковлевич с этими афрокосичками словно герой произведений Фенимора Купер. Эдакий «благородный дикарь». Современная версия Чингачгука. Тут мы видим смешение стилей. С одной стороны «дикий» индеец. С другой стороны эпатажная костюмная тройка расшитая стразами. И как всегда главный козырь - акцент на мускулистую грудь. Ну чтобы сразу было понятно, какими трудами досталась такая красота.

Фото: Мила СТРИЖ

«Полет Дракулы»

- Насколько я знаю, Леонтьев - большой любитель фантастики. В его домашней библиотеке собраны всевозможные труды по этой теме. И мистику артист тоже жалует. Неудивительно, что певец пошил костюм в стиле графа Дракулы, вечно молодого злодея.

Фото: Мила СТРИЖ

«В сетях Джордано Бруно»

- В конце 80-х Леонтьев был главной звездой рок-оперы Лоры Квинт и Владимира Кострова «Джордано». Артист там сыграл в трех главных ролях – Джордано Бруно, шута и сатаны. Костюмы для этой оперы артист придумывал сам. Рассказывал в интервью, как из Польши привез лифчик золотого цвета, из которого потом пошил плавки Джордано. И вот эти фирменные сетки, обнажающие идеальную грудь, артист носит с тех времен. Он и по сей день удивляет публику не только вокалом, но и экстравагантным стилем и формами настоящего атлета, - считает наш эксперт Аника Керимова.