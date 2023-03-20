Герои спецоперации «Z» ефрейтор Ивлев уничтожил танк, два БТР и отделение пехоты

Старший лейтенант Александр Ксенофонтов и ефрейтор Данил Ивлев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бегущего неприятеля истребляет одно преследование», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого, держись зло, дерись до смерти, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

ВЫВЕЛ РАНЕНЫХ И ОРГАНИЗОВАЛ ПРИКРЫТИЕ КОЛОННЫ

Старший лейтенант Александр Ксенофонтов

«В ходе специальной военной операции старший лейтенант Александр Ксенофонтов выполнял задачи по обеспечению оперативной информацией командование батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил для управления подчиненными подразделениями. Во время ведения боевой работы не раз подвергался артиллерийскому обстрелу и действиям диверсионно-разведывательных групп противника. В один из дней колонна батальонной тактической группы бригады управления, в составе которой находился Александр, двигаясь в заданный район, подверглась массированному огневому удару со стороны украинских националистов. Ксенофонтов быстро сориентировался в обстановке и вывел колонну из-под огня боевиков в безопасное место. Организовав оборону колонны силами охранения, Александр вернулся на место обстрела, где оказал помощь получившим ранения военнослужащим, после чего вынес их в район расположения колонны, чем спас их жизнь. В дальнейшем Ксенофонтов организовал эвакуацию раненых в медицинский отряд. Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Ксенофонтова позволили сохранить жизни военнослужащих».

УНИЧТОЖИЛ ТАНК, ДВА БТР И ОТДЕЛЕНИЕ ПЕХОТЫ

Ефрейтор Данил Ивлев

«В ходе специальной военной операции гранатометчик взвода ПТУР ефрейтор Данил Ивлев выполнял задачи в составе противотанкового резерва по уничтожению наземных бронированных средств противника и подавлению его огневых точек. Украинские боевики, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку прорыва обороны и атаковали позиции российских мотострелковых войск на стратегически важном направлении. Ивлев грамотно выбрал и замаскировал свою позицию, быстро произвел поиск и классификацию целей противника, определяя вид необходимого для применения боезапаса, после чего по команде командира отделения открыл огонь на поражение, выбирая наиболее важные и опасные цели противника. Благодаря профессиональным навыкам и умелым действиям ефрейтора Данила Ивлева российские военнослужащие отбили две атаки националистов, а Данил лично, огнем ПТУР и стрелкового вооружения уничтожил танк, два бронетранспортера иностранного производства, а также мотопехоту противника, численностью до отделения».