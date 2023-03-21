Еду могли бы раздавать людям бесплатно, но мешают законы: Магазины, кафе и простые россияне выбрасывают миллионы тонн продуктов на свалку

Теми продуктами, которые идут на выброс, можно было бы с лихвой накормить всех нуждающихся россиян Фото: Shutterstock

Листая ленту в интернете, наткнулась на сообщество фудшеринга. В переводе с английского - дележка едой (food - еда, share - делить).

Чего там только нет!

Каждый день десятки объявлений типа: «отдаю хлеб», «в течение часа заберите суп», «конфеты пропадают, кому надо?». Есть продукты с не истекшим сроком годности, есть на грани, а бывают и вовсе просроченные.

Захотелось поэкспериментировать. Открываю холодильник. Явно залежались 5 яиц сроком годности до 27 февраля, а на дворе уже давно март, печенье овсяное (невкусное почему-то), сосискам в морозилке сто лет. Пишу объявление: отдам такие-то продукты, не обессудьте - срок годности вышел.

Через 10 минут в личку - тук-тук. Некий Максим готов приехать в течение пары часов.

Максиму лет 25 на вид. Посмотрел мои дары, понюхал. Убедился, что не тухлятина.

- Часто, - спрашиваю, - так еду берете?

- Часто, - говорит. - Очень удобная система.

Парень не женат, живет один, работает баристой в одном из офисных центров. Называет себя гордо спасателем. Спасает все, что еще можно съесть, от гибели на помойке - хлеб, конфеты, булочки, колбасу, мясо и т. д.

- Был случай, когда женщина приготовила плов, но пересолила и переборщила с какой-то специей, - вспоминает Максим. - Выставила в группе объявление, я приехал, спас три кило. Дома отварил еще рис, добавил в этот плов. И все - можно есть. На неделю мне хватило.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТРИ ГОДОВЫХ БЮДЖЕТА

Ежегодно в России, по данным аналитического агентства «ТИАР-Центр» и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), выбрасывается 17,9 млн тонн готовой еды на 1,6 трлн рублей. Этих денег Краснодарскому краю, например, хватило бы на 3,5 года.

- Теми продуктами, которые идут на выброс, можно было бы с лихвой накормить всех нуждающихся россиян, - подчеркивает Анна Алиева-Хрусталева, вице-президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь».

Советы КП Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Чаще всего на свалках, как говорят эксперты, оказываются фрукты и овощи, на втором месте - хлеб и молочка, на третьем - мясо. Попадая на мусорные полигоны, все это загрязняет почву, воду и воздух. Именно перегнивающая еда - главный источник неприятного запаха со свалок. Выброшенные продукты выделяют так называемый свалочный газ (преимущественно метан), который и отравляет воздух городов.

- Производители иногда выбрасывают даже только что выпущенные продукты, - продолжает Анна Алиева-Хрусталева. - Просто потому, что их этикетка не соответствует госстандартам или не учтены требования к упаковке.

Вопрос: почему не отдать такие товары нуждающимся?

Оказывается, все не так просто. Депутат Госдумы Николай Валуев в свое время рассказал, что сейчас «благотворительная» передача продовольственных товаров приравнена к продаже:

- Отдав продукты даром, производитель или продавец обязан заплатить в бюджет 40% от стоимости переданного, будто он его продал и получил прибыль. Поэтому бизнесу сегодня выгоднее уничтожать нереализованную продукцию.

Пишу объявление: отдам такие-то продукты, не обессудьте - срок годности вышел. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Отсюда вывод: нужно менять законодательство, чтобы бесплатная раздача еды не приносила убытков бизнесу. А пока фудшеринг остается одним из самых доступных инструментов по спасению вкуснятины. К этой системе в последние годы активно присоединяются торговые сети - Х5 Group, «Магнит», «ВкусВилл».

Как рассказали в автономном некоммерческом обществе «Фудшеринг», ежегодно сервисы «обмена едой» распределяют около 7,5 тысячи тонн продуктов в России. То есть всего 0,05% от выбрасываемого объема. Но потенциал фудшеринга стократно выше - по мнению экспертов, он может спасти до 720 тысяч тонн еды из общепита и розничных сетей. Еще 280 тысяч могут спасти обычные люди, делясь едой друг с другом.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В «Банке еды «Русь» нам пояснили, как работает фудшеринг в благотворительном секторе:

- производитель или продавец понимает, что не успеет распродать продукт до конца срока годности, и сообщает об этом в фонд;

- фонд на деньги с грантов или пожертвований арендует фуру и сообщает волонтерам (их более 10 тысяч человек в 60 регионах);

- за 3 - 7 дней до истечения срока годности условной гречки, подсолнечного масла или тушенки эти нераспроданные продукты привозятся на склад «Руси», где волонтеры фасуют их и развозят нуждающимся.

Еще один инструмент - передача продуктов с истекшим сроком годности на корм животным. В первую очередь - растительного происхождения (например, овощей и фруктов), образующихся в ретейле и общепите. Таким образом компании смогут снизить пищевые отходы еще на 1,97 млн тонн. Кормление сельхозживотных остатками растительной пищи - нормальная практика для многих фермерских хозяйств.

Конечно, полностью спасти продукты от отправки на мусорку нереально. Но им можно подарить вторую жизнь. Ведь пищевые отходы пригодны для компостирования, производства биотоплива и удобрений. Однако для этого должна быть налажена система раздельного хранения мусора. А она у нас, мягко говоря, хромает.