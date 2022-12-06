«Перекрёсток» и ГК «Эконива» организовали пресс-тур на молочную ферму

Событие состоялось 2 декабря на молочной ферме в деревне Уланово и на заводе в городе Медынь Калужской области.

В рамках мероприятия участники узнали больше о преимуществах натуральной продукции «ЭкоНива» и тонкостях промышленного процесса молочного производства.

На молочной ферме гости посетили индивидуальные домики, навесы и фидлоты, где живут телята всех возрастов, а также коровники для дойных животных. Во время программы экскурсовод рассказал об условиях жизни, питании и содержании коров, благодаря чему обеспечивается высокое качество готовой продукции. А также подробно рассказал об интеллектуальных технологиях управления стадом и интересных фактах о жизни животных на ферме.

В рамках мероприятия гости продегустировали продукцию «ЭкоНива» (молоко, творожки, биойогурты, питьевые йогурты, различные виды твердых и мягких сыров), а также блюда, приготовленные на ее основе (сырное фондю, блинчики с начинкой, сырники). Затем специалисты «ЭкоНивы» рассказали о том, какие меры компания принимает в области устойчивого развития и как ей удается удерживать статус одного из лидеров в России и Европе по производству сырого молока: на сегодняшний день на 40 современных комплексах компании получают более 3 300 тонн молока высшего сорта в сутки. Также гостям рассказали о главных принципах компании, среди которых: разумное использование природных ресурсов, бережное отношение к животным, забота о сотрудниках и местных жителях, а также помощь в развитии инфраструктуры в регионах присутствия компании.

Далее гости приняли участие в «слепой» дегустации, которая состояла из двух этапов. Во время первой части дегустации посетители попробовали 7 видов молока разных производителей и оценили их по 4 параметрам: запах, внешний вид, цвет и вкус. А во второй – участники пресс-тура оценили качество полутвердых и твердых сыров.

После обсуждения результатов дегустации участники посетили молочный завод, где узнали его историю и увидели собственными глазами как компания производит качественные молочные продукты по принципу «от поля до прилавка». Экскурсовод также осветил тему современной упаковки молочных продуктов и технических особенностей процесса производства.

По завершении программы гости побывали на ЗОЖ-экскурсии в одном из супермаркетов «Перекрёсток». Нутрициолог подробно рассказал участникам экскурсии о том, какую роль играет торговая сеть в формировании полезных привычек у покупателей, как улучшить качество питания в зависимости от особенностей организма и вкусовых предпочтений, а также, что из себя представляет сбалансированная продуктовая корзина и зачем читать состав продуктов на упаковке.