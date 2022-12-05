Скончался Юрий Дубровин - «король эпизода», актер из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», «Зеленого фургона», «Узника замка Иф»

Юрий Дубровин в фильме "Окраина", 1998 г.

Юрий Дубровин, уроженец скромного городка Ряжск в Рязанской области, поступил во ВГИК в 1957 году. Это было волшебное время для отечественного кино: началась оттепель, появилось новое поколение блестящих актеров и режиссеров, а Юрию Дмитриевичу еще и повезло попасть на актерско-режиссерский курс Михаила Ромма (его заканчивали, например, Андрей Тарковский и Василий Шукшин). Первую роль с упоминанием в титрах Дубровин сыграл в драме Станислава Ростоцкого «На семи ветрах», а роль, после которой на него обратили внимание - в «Живых и мертвых», классической военной драме Александра Столпера по роману Константина Симонова.

Юрий Дубровин в картине "Живые и мертвые", 1963 г. Фото: kino-teatr.ru

В том же 1963 году, когда прошли съемки этой картины, он переехал в Киев и стал штатным актером студии имени Довженко. Впереди у него было множество ролей - и эпизодических, и довольно больших, причем сыгранных не только в фильмах, снятых на главной украинской студии. Он появился в экранизации повести Юлиана Семенова «Пароль не нужен» о юном разведчике Всеволоде Владимирове (будущем Максиме Исаеве и Максе-Отто фон Штирлице), в детективе о поисках фашистского провокатора «Особое мнение», в биографической драме о герое Гражданской войны «Сергей Лазо». А потом - в «Проверке на дорогах», «На войне как на войне», «Даурии», «Буднях уголовного розыска», «Как закалялась сталь», «Думе о Ковпаке», «Двадцати днях без войны», «Королях и капусте», «Дикой охоте короля Стаха», «Влюблен по собственному желанию», «Узнике замка Иф», «Криминальном таланте»…

Роль отца Тони Тумановой, фильм "Как закалялась сталь" (1973 г). Фото: kino-teatr.ru

Вот только главных ролей было совсем немного. Конечно, его называли «королем эпизода», но это звучало скорее как утешение. Среди самых больших его хитов - «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Зеленый фургон». Но в первом он играл Ла Шене, а во втором - красноармейца Федоркова, персонажей, которых с ходу вспомнят далеко не все. Рассказывают, что однажды Дубровин давал интервью в Доме кино, мимо проходила Татьяна Самойлова, задержалась, прислушалась и спросила: «Простите, вы актер?» Он ответил: «Я неудавшийся актер!» «А по-моему, вы очень большой актер!» - заметила Самойлова.

Роль красноармейца Федоркова, "Зеленый фургон" (1988 г). Фото: kino-teatr.ru

Что ж, в его биографии была как минимум одна главная роль в шедевре - в «Окраине» Петра Луцика (1998), злой и блистательной сказке о мужиках, решивших вернуть себе землю, отобранную олигархами и «новыми русскими». Конечно, «народным» фильмом у «Окраины» стать не получилось, но она существует, и Дубровин, как и прочие актеры, в ней великолепны.

Последние его годы были омрачены болезнями - у него случилось два инсульта, после которых он с трудом восстановился. Однако левая рука оставалась парализована, он плохо ходил, часто падал на улице («Люди поднимали меня. Проходят мимо, я кричу: «Помогите!» - и никогда не отказывали»). Жил в Киеве на небольшую пенсию, ему помогал сын-священник, живущий в Германии - в 2014 году Юрий Дмитриевич переехал к нему в Мюнстер. 4 декабря 2022 года актер скончался на 84-м году жизни.