В Израиле поставили под сомнение право Максима Галкина* на гражданство этой страны

Израильские законы лишают иудеев, сознательно сменивших веру, права на репатриацию Фото: Соцсети

На 13-м канале израильского ТВ вышел репортаж, посвященный деятельности государственного Бюро по связям «Натив». В обязанности «Натива» входит организация выезда в Израиль с постсоветского пространства евреев и их потомков, имеющих право на репатриацию.

В материале, автором которого является известный израильский журналист Равив Друкер, утверждается, что почти половина репатриантов, прибывших в Израиль в последнее время из России, в стране не остались. Получив израильские документы, они вернулись в РФ.

Друкер также расследовал получение израильских паспортов Максимом Галкиным* и Аллой Пугачевой. И утверждает, что законность оформления им документов стоит под вопросом.

Журналист представил подтверждения того, что после регистрации официального брака Пугачева и Галкин* вступили в брак церковный, что не могло произойти без того, чтобы Галкин принял крещение.

Израильские законы лишают иудеев, сознательно сменивших веру, права на репатриацию. Соответственно, Галкин* не имеет права на гражданство Государство Израиль, согласно израильскому Закону о возвращении. Равно как и его супруга, вообще не имеющая еврейских корней.

* признан в России иностранным агентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От Дани Милохина до Жерара Депардье: бросившие Россию звёзды оказались в долгах

Уехали, не расплатившись: у Жерара Депардье, Моргенштерна* и Дани Милохина обнаружились крупные долги в России (подробнее)

В России заблокировали счета Максима Галкина*

Пятый муж Аллы Пугачевой заработал на Родине миллиарды (подробнее)