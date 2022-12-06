Росгвардия за неделю изъяла у пособников ВСУ оружия на целый взвод

Фото: Росгвардия

За неделю в зоне проведения специальной операции подразделения Росгвардии в ходе адресных и разведывательно-поисковых мероприятий выявили 24 подозреваемых в пособничестве ВСУ.

«Из незаконно оборота изъяты более 60 единиц огнестрельного оружия, противотанковый ракетный комплекс «NLAW», переносной зенитный ракетный комплекс «Верба», ручные противотанковые гранатометы различной модификации, реактивный пехотный огнемет «Шмель», снаряды для автоматической пушки 2А42, более 11 тысяч патронов различного калибра, а также тротиловые шашки», - перечислили в Росгвардии.

Это оружие и боеприпасы могли быть применены против подразделений российских войск и мирного населения.

Отметим, что оставляя населенные пункты подразделения ВСУ и СБУ специально организовывало схроны с оружием, чтобы в будущем обеспечить им диверсионные отряды в тылу российских войск.

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