В Кузбассе появится первое в России импортозамещающее производство оборудования для химпрома

Губернатор Сергей Цивилев во время встречи с председателем совета директоров АО ГК «Азот» Романом Троценко рассказал о планах по созданию в регионе импортозамещающего оборудования для предприятий химической промышленности. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе будет создано импортозамещающее машиностроительное производство для предприятий химической промышленности. Об этом глава региона Сергей Цивилев рассказал в ходе встречи с председателем совета директоров АО ГК «Азот» Романом Троценко. По словам губернатора, такой машиностроительный комплекс станет первым в России. Его продукция будет востребована не только в Кузбассе, но и в других регионах страны.

«В этом году у нас много серьезных изменений, мы создаем особую экономическую зону «Кузбасс», в целом в регионе действует пять территорий с льготным режимом налогообложения, - рассказал Сергей Цивилев. - Особенно актуально для нас сейчас - импортозамещение. Для этого мы приняли решение создать машиностроительный производственный комплекс, который будет готовить оборудование на территории Кузбасса. Такой комплекс - первый в России, потребность в них есть практически во всех субъектах, поэтому машиностроительный комплекс будет выпускать в том числе импортозамещающее оборудование для химической промышленности».

В начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны «Кузбасс». Она разместится на территории города Кемерово и Топкинского муниципального округа. О своем желании стать резидентами «Кузбасса» уже заявили пять инвесторов. На территории ОЭЗ появится производство минеральных удобрений, извести, медицинской мебели и продуктов питания. Общие инвестиции в предприятия составят около 93 миллиардов рублей. На новых заводах будет создано более 1200 рабочих мест.

Крупнейшим инвестором ОЭЗ «Кузбасс» станет ООО «Азот-2». По словам Романа Троценко, будет реализовано сразу несколько крупных проектов. В их числе - строительство новых агрегатов по производству аммиака и гранулированного карбамида мощностью 4200 тонн в сутки, а также строительство цеха по производству жидкой углекислоты мощностью 50 тысяч тонн в год. Двуокись углерода имеет самый широкий круг применения – ее используют в огнетушителях, в фармацевтике, а также в пищевой промышленности, например, при производстве газированных напитков и консервированной продукции. Строительство такой линии - не только экономический, но и экологический проект. Новая установка позволит решить задачу по снижению выбросов СО2 за счет того, что часть углекислого газа будет перерабатываться. Кроме того, уже началось строительство производства по выпуску гранулированного сульфата аммония.

На днях в Кузбассе открылось инновационное производство по выпуску антибактериального картона из макулатуры. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Всего, по словам Романа Троценко в новые проекты «Азота» будет инвестировано около 115 миллиардов рублей. Создание в Кузбассе машиностроительного комплекса для химической промышленности, безусловно, будет очень востребовано.

«Крупногабаритное оборудование может и должно производиться в нашем регионе. Кузбасс может сформировать в химии свою специализацию, в том числе машиностроительную. Дам распоряжение, чтобы те вещи, которые могут быть сделаны в Кузбассе, были сделаны», - отметил Троценко в беседе с губернатором региона.

В 2022 году у «Азота» появился свой инженерно-конструкторский центр. К 2025 году он должен поднять долю производства собственного оборудования с 37% до 70% от общей потребности предприятий компании. В будущем году планируется открыть новый корпус площадью 4 тысячи квадратных метров, в котором появится участок по сборке оборудования.

Кузбасс уже активно налаживает импортозамещение. На днях в регионе открылось не имеющее аналогов в России производство антибактериального картона из макулатуры. Инновационная линия была создана на базе завода «Кузбасский Скарабей». Новое производство сможет перерабатывать до 120 тысяч тонн бумажных отходов в год. Такой объем позволит спасти от вырубки примерно 1 миллион деревьев.

Картон с антибактериальной пропиткой - импортозамещающая продукция, которая будет очень востребована у производителей и торговых сетей. Она на 10-15% сокращает потери от порчи продуктов при хранении и транспортировке. Использование кемеровской антибактериальной бумаги позволит отказаться от импортной упаковки и в конечном итоге поможет сделать цены на продукты доступнее для потребителей.

«Кузбасс ежегодно производит порядка 1 миллиона тонн отходов, из этой массы 20% - бумага и картон, которые необходимо перерабатывать для вторичного использования, - рассказал Сергей Цивилев. - Мощности производства в дальнейшем позволят перерабатывать не только макулатуру нашего региона, но и других субъектов Северного федерального округа, что в целом улучшит экологию Сибири».

Запуск завода по выпуску антибактериального картона даст толчок и для развития машиностроительной отрасли. Процесс изготовления антибактериальной бумаги требует постоянной замены валов и других деталей оборудования. Их производство по распоряжению губернатора будет в короткие сроки освоено на машиностроительных предприятиях Кузбасса.

Новая линия была открыта на заводе «Кузбасский Скарабей» в год 20-летия предприятия. Проект был реализован при поддержке группы ВЭБ.РФ, инвестиции в производство составили 2,9 миллиарда рублей. Выпуск картона из макулатуры – это только начало, в дальнейшем предприятие расширит ассортимент продукции. В ближайшие 7 лет мощности завода будут увеличены, здесь смогут перерабатывать до 300 тысяч тонн макулатуры в год. На предприятии создадут производство полного цикла по изготовлению гофроупаковки, а также несколько сопутствующих предприятий по переработке отходов пластика и производства целлюлозы из отходов промышленной конопли. Эти проекты соответствуют стратегии развития КуZбасса до 2035 года, одной из задач которой является развитие несырьевых отраслей промышленности.