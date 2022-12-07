Не отравишься: нелегальное пиво исчезнет с прилавков

Новая система позволит каждому покупателю самостоятельно проверить легальность и качество продукта Фото: Shutterstock

ТАКОЕ ОПАСНОЕ ПИВО

С 1 апреля 2023 г. вводится обязательная маркировка пива, пивных напитков и слабоалкогольной продукции. К такому решению пришло правительство России, проанализировав ситуацию в этом сегменте рынка. Оказалось, что там правит бал фальсификат.

По подсчетам АНО «ННЦК» (Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции — Ред.), в 2021 году доля нелегального оборота пива и пивных напитков выросла на 9,4 процентных пункта - до 16,6% от общего объема производства по сравнению с 2020 годом. То есть рост — более чем в два раза!

Пенная «липа» грозит стать национальным бедствием. Недавно всю страну потрясла история гибели 16-летней школьницы на Алтае. Она достала из холодильника пиво, которое родители покупали для себя, и выпила. Вскоре девушка почувствовала себя плохо, младший брат вызвал «скорую», но спасти сестру не удалось.

Студент Алексей Н. оказался в больнице, отведав «крафтового» пивка в магазинчике на окраине Иваново. «Стояла жара, хотелось пить», - вспоминал он уже в палате. Утолив жажду, парень через некоторое время почувствовал острую головную боль, рвоту, головокружение. «Скорая помощь» приехала вовремя. Врачи констатировали отравление.

Такие случаи не единичны. «Во время проверок мы изымаем огромное количество неучтенного нелегального пива, доля которого в обороте составляет около 30 процентов», - рассказали в министерстве промышленности и торговли Самарской области.

Новая система позволит каждому покупателю самостоятельно проверить легальность и качество пива. Нужно будет просто просканировать маркировку. Приложение покажет даже срок годности, что пиво не просроченное. Покупатели смогут узнать всю подробную информацию о составе, производителе. А если обнаружатся нарушения, то можно будет сразу же через приложение «Честный знак» подать жалобу и на магазин, и на производителя. А государство сможет в режиме онлайн отслеживать контрафакт и бороться с ним.

ОТКУДА ПОДДЕЛКИ?

Откуда берется нелегальное пиво? Сейчас крупные предприятия, которые производят более 300 тысяч декалитров (дал) пива в год, по закону обязаны устанавливать автоматические счетчики учета. Остальных это не касается.

- Если пивоварня декларирует меньшие объемы, то от этой обязанности они освобождены, - говорит управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк. - Таким образом, производитель пенного фальсификата может официально показать инспекторам 299 тысяч декалитров, а остальное поставлять на рынок из-под полы в несетевую розницу и разливайки.

А ведь если брать по верхней границе, 300 тысяч декалитров в год — это фура пива в день.

Появлению подделок способствует и международная обстановка. Из-за западных санкций и нарушения логистики возникают проблемы с поставками качественного хмеля и солода - обязательных ингредиентов для пива. Недобросовестные пивовары стали заменять их более дешевым, порой, суррогатным сырьем низкого качества.

ДОРОЖЕ НЕ БУДЕТ

Любителям пенного напитка можно не опасаться, маркировка не приведет к увеличению цены на прилавках. Минпромторг отметил, что введение маркировки не повлияет на цены для потребителей. По расчетам НИФИ Минфина России ее вклад в рост себестоимости не превысит 0,43%, притом за шесть лет. То есть близок к нулю. Так что пива будет столько же, а цена останется прежней.

МАРКА — НЕ ПОМЕХА

Новшество не стало неожиданностью. С 1 апреля 2021 г. в России уже проводится эксперимент по маркировке пива, он завершится 28 февраля 2023 г. В нем участвует 326 компаний. Опыт показал, что никаких сложностей это не вызывает.

«Эксперимент прошел эффективно, без каких-либо сложностей и затрат, - рассказал генеральный директор крафтовой пивоварни «Хопс фарм брювери» и «Рокет сити» Павел Ромащенко. - В ходе тестирования было выявлено, что подобранное решение является рабочим и отвечает всем требованиям законодательства»

Об отсутствии сложностей говорят и другие пивовары.

«Мы протестировали способы нанесения маркировки на пивную продукцию. - поделилась руководитель проекта пивоварни «Пирна» Анна Котлова. - Сложностей с маркировкой нет. Так как система будет вводиться поэтапно, то мы сможем подготовиться и внедрить маркировку в указанные даты в штатном режиме, не тормозя бизнес-процессы».

БЮДЖЕТ ТЕРЯЕТ МИЛЛИАРДЫ

В Правительстве России оценивают выпадающие доходы бюджета от безакцизного пива до 30 млрд руб. в год. По расчетам НИФИ Минфина, бюджетный эффект от введения маркировки оценивается более чем в 38,6 млрд руб. в год. И это только прямые доходы. А главное — появление на прилавках «честного пива» позволит россиянам сохранить не только здоровье, но и жизни.

ЭТАПЫ МАРКИРОВКИ

Маркировка будет вводиться в несколько этапов. Так, с 1 марта 2023 г. станет обязательной регистрация участников отрасли в системе маркировки «Честный знак». С 1 апреля 2023 г. начнется маркировка пивной продукции в кегах (крупные емкости для разливного пива). С 1 октября 2023 г. – в стеклянной и полиэтиленовой таре. А с 15 января 2024 г. – в алюминиевых банках.