Колумнист Беляков оценил реальность введения тринадцатой пенсии в России Фото: Shutterstock

Есть такая новогодняя забава у депутатов. В конце года разыгрывать из себя Дедов Морозов и обещать избирателям мешок подарков. Вот и на этот раз не обошлось без предпраздничного популизма. Депутаты из «Справедливой России» внесли в Думу законопроект о введении 13-й пенсии.

Мол, есть же у работающих разные годовые премии, бонусы и 13-е зарплаты. Почему бы не создать то же самое для тех, кто работать перестал и находиться на иждивении у государства?!

- Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, должна выплачиваться еще одна... Пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат, - пояснил глава бессменный глава справедроссов Сергей Миронов, сообщил ТАСС.

По словам Миронова, 13-я пенсия обезопасит пенсионеров, которые перед новогодними праздниками часто обращаются за «опасными» кредитами в микрофинансовые организации, а те охотно дают деньги, несмотря на небольшие доходы пенсионеров.

Кроме того, депутат считает, что повышенную пенсию нужно платить с 70 лет. Сейчас те, кому исполнилось 80 лет, получают двойную фиксированную выплату. То есть, их пенсия примерно на 7200 рублей больше, чем, например, у 65- или 79-летних.

Во-первых, сразу же смущает аргумент. В тисках «микрофинансистов» зачастую находятся не пенсионеры, а люди трудоспособного возраста. Пенсионеры, наоборот, даже при своей маленькой пенсии, стараются как можно больше откладывать и не влезать в кредиты, тем более дорогостоящие.

Во-вторых, что примечательно, с подобной инициативой Миронов выступает не первый год. В прошлом он даже подсчитал, во сколько 13-я пенсия обойдется бюджету. Тогда чек тянул на 650 млрд рублей. Сейчас, естественно, больше.

Коллеги из других фракций в пенсионном креативе тоже не отстают. К примеру, депутаты от ЛДПР в августе этого года предлагали возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Она приостановлена с 2016 года. В итоге работающие пенсионеры сейчас получаются на 3 – 5 тысяч рублей меньше неработающих. На восстановление справедливости, по подсчетам депутатов, потребуется 538 млрд рублей.

И наконец, апофеоз популизма – законопроекты о том, чтобы снизить пенсионный возраст в России. Их каждый год появляется по несколько штук. Отличаются представители всех оппозиционных партий. Меняются лишь параметры предложений. Но объединяет их одно – они никогда не будут приняты.

13 пенсия в России: почему такие законопроекты не принимают?

Все подобные инициативы разбиваются о бюджетный комитет и заключение правительства. Там на них традиционно и лаконично отвечают: денег нет. Мол, по закону у нас и так каждый год проходит индексация, которая превышает средний уровень роста цен. Ну а ждать какой-либо поблажки в ближайший год точно не приходится. Дефицит бюджета на следующий год составляет почти 3 триллиона рублей. Начнем проедать нашу заначку – Фонд национального благосостояния.

В правительстве занимают жесткую позицию по поводу любых серьезных изменений (разовые антикризисные выплаты – не в счет). Пенсионные реформы сделаны, демографическая ситуация сильно лучше не становится, дефицит бюджета Пенсионного фонда продолжает расти. Собираемых страховых взносов не хватает на выплаты всех пенсий, поэтому государству приходится каждый год добавлять несколько триллионов рублей на покрытие этого дефицита. В таких условиях рассуждать о каких-то дополнительных пенсионных выплатах нет особого смысла. Пенсия – это производная от зарплаты. Если доходы работающих россиян не растут, тогда не будут расти и пенсии. А доходы не будут расти, пока не растет экономика. И вот к этому предпосылок пока нет.

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