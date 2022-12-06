Минобороны заявило об уничтожении пункта иностранных наемников в Харьковской области

Российская армия нанесла массированный удар оружием воздушного и морского базирования, поразив сразу 17 объектов украинской инфраструктуры Фото: REUTERS

Минобороны России подтвердило, что 5 декабря российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Ракетных ударов по городу Киеву не наносилось», - подчеркнул на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Напомним, в понедельник, украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Трое военнослужащих погибли, четверо были ранены. В следственных органах охарактеризовали это нападение терактом. В тот же день Российская армия нанесла массированный удар оружием воздушного и морского базирования, поразив сразу 17 объектов украинской инфраструктуры в нескольких городах.

По данным ряда СМИ Днепропетровской области удар пришелся по металлургическому заводу "Арселор Меттал". В Киевской области повреждена подстанция «Северная 330», что парализовало движение электропоездов. Под Одессой также были выведены из строя три подстанции. Они питали насосные станции, отвечали за подачу воды, света и работу электротранспорта. В Запорожье ракета уничтожила подстанцию Днепр-Донбасс и цех завода высоковольтной аппаратуры, где производились трансформаторы высокого напряжения. Так что восстановить своими силами подстанции в ближайшее время уже не выйдет.

В ответ ВСУ направили свои дроны к аэродрому в Курской области, где один из них повредил нефтенакопитель, вызвав пожар.

Конашенков также сообщил о потерях ВСУ в ряде районов зоны специальной военной операции: на Красно-Лиманском направлении в наступательных действия наши подразделения заняли выгодные рубежи и новые позиции и уничтожили более 80-ти украинских военнослужащих, на Купянском направлении перебили до 65-ти солдат ВСУ, на Донецком направлении - более 60-ти, на Южно-Донецком - 30.

В контратаках ВСУ потеряли также десятки танков, бронетранспортеров и машин.

За сутки подразделениями противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение: 15 реактивным снарядам «HIMARS» и «Ураган», двум американским противорадиолокационным ракетам «HARM», 6 беспилотникам, МиГ-29 ВВС ВСУ, 3 складам с вооружением, украинскому зенитно-ракетному комплексу С-300, 4 пунктам управления ВСУ, 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 176-ти районах.

Генерал-лейтенант также сообщил о ликвидации в районе населенного пункта Ильчовка Харьковской области пункта временной дислокации иностранных наемников.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Обмен прошел 60 на 60.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в госпиталях и санаториях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

340 - самолетов.

180 - вертолетов.

2634 - беспилотных летательных аппарата.

391 - зенитный ракетный комплекс.

7010 - танков и других боевых бронированных машин.

910 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3662 - орудия полевой артиллерии и миномета.

7484 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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