Пойдет на поправку: от Госдумы ждут решения по второму этапу рыбных инвестквот

Жители прибрежных территорий России хотят стабильности и быть всегда при деле. Фото: Shutterstock

Но прежде чем депутаты вынесут свое решение, должно состояться итоговое заседание согласительной комиссии по законопроекту о втором этапе инвестиционных квот на добычу рыбы и морепродуктов.

Вся рыбная отрасль замерла в ожидании – каким будет итоговое решение органа, созданного для выработки согласованной позиции Госдумы, Совета Федерации и региональных властей рыбацких регионов по доработке основных положений документа ко второму чтению. А главное – когда оно состоится, ведь до второго чтения осталась неделя. От результатов заседания комиссии зависит будущее стратегически важной отрасли и семи прибрежных регионов страны, а также цена на рыбу для всех россиян.

«Комсомолка» внимательно следила за обсуждением законопроекта. Мы решили еще раз разобраться, почему документ вызвал такой резонанс, и выяснить, как проходит его доработка.

Малые и средние рыболовные компании составляют костяк экономики многих муниципальных районов на Дальнем Востоке. Фото: Shutterstock

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ВОПРОСА

Законопроект о втором этапе программы инвестиционных квот предполагает, что 24% добываемых на Дальнем Востоке минтая и сельди отдадут инвесторам, которые смогут построить новые суда и береговые перерабатывающие комплексы. Также проект предусматривает, что 50% квот на вылов крабов и 100% на вылов моллюсков (морской гребешок, трубач, морской еж и трепанг) выставят на инвестиционные аукционы.

По мнению разработчиков законопроекта – чиновников Минсельхоза и Росрыболовства, – такие меры нужны для развития отрасли. Однако главное противоречие документа в том, что все эти квоты фактически заберут у рыбопромышленников, договоры с которыми действуют до 2033 года. Они уже вложились в обновление инфраструктуры, покупку и переоборудование флота, перерабатывающих мощностей, участие в первом этапе программы, инвестировали в социальные проекты в регионах.

Поэтому законопроект и вызвал аргументированный протест и у региональных властей, и у рыбаков, и даже у Счетной палаты. Почти все причастные к рыболовной отрасли в один голос твердят, что в случае принятия документа в том виде, в котором он прошел первое чтение, отраслевые МСП ждут банкротства, банки – просрочки по кредитам, регионы – снижение налогов и безработица. Больше года губернаторы, местные парламенты, предприниматели и аудиторы пытались привлечь внимание депутатов и начать диалог с авторами законопроекта. Проект закона даже вынесли на парламентские слушания.

Работа на предприятиях прибрежного рыболовства кормит тысячи семей. Фото: Shutterstock

ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

27 октября Госдума приняла законопроект в первом чтении фактически в том виде, в котором его подали авторы. Но представители всех без исключения фракций поддержали региональные власти и промысловиков, заявив, что документ необходимо серьезно доработать, ибо в предложенной Минсельхозом и Росрыболовством редакции он несет серьезные риски как для регионов, так и для всех российских граждан.

Председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) подчеркнул, что фракция обеспокоена ситуацией, которая могла бы сложиться, если бы депутаты «формально проголосовали за эту инициативу». Он отметил, что законопроект – это их «общая ответственность».

Небольшие поселки в Архангельской области живут благодаря малым и средним предприятиям рыбной отрасли. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Депутат от Приморья Роза Чемерис («Новые люди») напомнила, что малый и средний бизнес, в случае необдуманного введения второго этапа, опасается лавины банкротств, массовой потери рабочих мест, снижения доходов и отчислений в бюджеты всех уровней. Депутат выразила сожаление по поводу того, что документ внесен в Госдуму раньше, чем были найдены решения.

Представитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Валерий Гартунг заявил о рисках монополизаций рыбной отрасли. «Всем же понятно, кто за монополию платит? Потребитель. А потребитель у нас кто? Граждане», – сказал Гартунг.

Член фракции ЛДПР Станислав Наумов указал на то, что представленная к первому чтению версия проекта «лишает людей самого главного – чувства уверенности в завтрашнем дне».

Депутат от «Единой России» Владимир Плотников заявил, что ко второму чтению законопроект необходимо серьезно доработать. И призвал депутатов в рамках согласительной комиссии максимально учесть замечания и предложения от глав регионов и рыбаков.

Жители Дальнего Востока ждут, что их мнение услышат.

КАК СОЗДАЮТСЯ ПОПРАВКИ

Первое чтение законопроекта показало, что депутаты и сенаторы услышали аргументы региональных властей и рыбаков, как и то, что они настроены на конструктивный лад и серьезно подошли к поправкам в будущий закон. Большинство предложений сосредоточено вокруг нескольких действительно важных направлений. В работу над поправками активно включились депутаты всех фракций – КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ЛДПР, «Единой России», «Новые люди».

В частности, в течение 30 дней после голосования в первом чтении в законопроекте предложили зафиксировать: отсрочку строительства судов, перенос крабовых аукционов, отмену аукционов на квоты на моллюсков, требования об обязательной постройке судов в дополнение к береговым заводам и донаделение участников первого этапа дополнительным ресурсом.

Жизнь таких вот рыбацких городков, как Курильск на Итурупе, сейчас полностью зависит от депутатов Госдумы.

Очевидно, что согласованность и четкость в работе над поправками во многом стала результатом принципиальной позиции региональных властей. Губернаторы и депутаты местных заксобраний приложили все усилия на защиту интересов своих регионов и их жителей. На протяжении всего года (а именно столько обсуждается документ) они указывали на риски сокращения налогов и рабочих мест, банкротства МСП и др. Свою позицию регионы подтвердили и в поправках ко второму чтению.

Местных управленцев неизменно поддерживали и поддерживают сенаторы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с самого начала заявила, что верхняя палата не будет голосовать в ущерб интересам регионов. В своих пакетах поправок сенаторы предложили отказаться от дополнительных квот участникам первого этапа и аукционов на моллюсков, сдвинуть сроки крабовых аукционов и программы «квоты под киль», а также ряд других мер. Теперь согласительная комиссия должна определить, какие из предложенных поправок ответственный комитет Госдумы должен внести в текст законопроекта.

Жители прибрежных территорий России хотят стабильности и быть всегда при деле. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

ВАЖНО ВЫСЛУШАТЬ И СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ

Открытым остается вопрос, примут ли депутаты и сенаторы во внимание официальный отчет Счетной палаты (СП). Ведь пока все рассуждения о втором этапе программы инвестквот происходят в условиях фактического отсутствия официального аудита первого этапа, который будет представлен только 20 декабря.

По предварительным данным СП, реализовано только 23,5%, или 31 из 132 запланированных инвестпроектов первого этапа. Аудиторы отмечают, что второй этап инвестквот с большой вероятностью приведет к увеличению закредитованности отрасли и к росту цен на рыбную продукцию для конечных потребителей. А значит, новую волную инвестиций придется оплачивать простым россиянам.