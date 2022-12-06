Селедка под шубой и шампанское: Роскачество проверит символы Нового года

Скоро будут объявлены результаты исследования, которое поможет с выбором ингредиентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До Нового года остаётся меньше месяца, и многие россияне уже задумываются о том, что поставить на праздничный стол. Мандарины, салат оливье, шампанское - пожалуй, вот главные символы новогоднего застолья.

- Конечно, мы не пропустим Новый год без исследования игристого вина, оно уже завершено, скоро расскажем о результатах, - пообещала в эксклюзивном интервью KP.RU заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Кстати, только что, на Первом Российском винодельческом форуме, был представлен «Винный гид России-2022», составленный экспертами Роскачества. В него вошли только те вина, которые можно купить в массовых магазинах большинства регионов страны - причем не дороже 1000 рублей.

- А какие у нас традиционные русские новогодние блюда? - продолжает Елена Саратцева. - Оливье, конечно, хорошо. Но давайте не забывать, что у нас есть свои водные биологические ресурсы! Ну какой Новый год без селедки под шубой? Поэтому очень скоро будут объявлены результаты исследования, которое поможет с выбором ингредиентов.