В здоровом теле — здоровый дух! Как подростку вести здоровый образ жизни, не поддаваясь соблазнам

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы. Тема выпуска «В здоровом теле — здоровый дух». Поговорим о здоровом образе жизни, о полезных и вредных привычках. Ребята расскажут, что они делают для своего здоровья, а еще о том, как не попасть под негативное влияние окружения и избежать таких притягательных для многих подростков вещей, как курение, алкоголь, фастфуд.

Спикеры: дети, родители, а также врач-диетолог Елена Соломатина

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.