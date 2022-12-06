Четыре громких ЧП за сутки: Почему в российских домах продолжает взрываться газ и гибнуть люди

Нижневартовск. Частичное обрушение жилого дома на улице Мира, предварительная причина ЧП - взрыв газа. Фото: Пресс-служба администрации Нижневартовска/ТАСС

Декабрь только начался, а у нас уже печальный рекорд по взрывам газа в жилых домах. Только за 4-5 декабря их случилось четыре. Самый печальный — в Нижневартовске, где из-за взрыва газового баллона в квартире обрушилось два этажа. Погибло — по последним данным — десять человек. Взрыв произошел, предположительно, когда жилец пытался подключить баллон к газовой горелке.

С утра 5 декабря — ЧП в Ярославле. Причина - «самовольная эксплуатация газового оборудования» (тоже баллон), пострадавший — в реанимации. Через несколько часов — в Заволжье Нижегородской области. Причины устанавливаются. Пострадавших, по счастью, нет — в квартире, где случилось ЧП, никого не было. Но 18 человек пришлось срочно эвакуировать из-за сильного пожара.

Рвануло в тот же день еще и в общежитии в Воронежской области. Оно не газифицировано, но туда притащили газовый баллон.

Признаюсь честно, про взрывы газа в жилых домах я регулярно пишу каждую зиму. Ежегодно не меньше двух-трех десятков погибших по этой причине по стране набирается, в 2022 набралось уже по верхней границе - больше 30.

Как холодает и граждане включают газовые плиты и горелки для обогрева и сушки чего-нибудь (это правилами безопасности запрещено — но дешевле, чем электрообогреватели) — так и начинается. Эксперты объясняют, что газовое оборудование не выносит таких перегрузок — если оно далеко не новое, сто лет не проверялось и вообще и так работает на пределе своих возможностей. Но причин на самом деле — целый клубок.

- По статистике, главная причина ЧП со взрывами газа — неисправность газового оборудования, внутридомового или, еще чаще, внутриквартирного. На втором месте - плохое состояние вентиляционных каналов. Они не чистятся, бывает, что жильцы их вообще закладывают. И газу при утечке некуда уходить, он накапливается. И третье место — перепланировки, самовольное подключение, самовольное использование оборудования и прочее «творчество», - рассказала KP.RU заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По закону, за безопасность и правильную эксплуатацию газового оборудования внутри квартир сейчас отвечают их собственники — то есть сами жильцы, мы с вами. По идее, все должно выглядеть так. Владелец квартиры — напрямую или через свою управляющую компанию — заключает договор со специализированной организацией, которая обслуживает и регулярно (не реже раза в год) проверяет газовую плиту и что там еще есть в квартире, подводки, работу вентиляции. А также (не смейтесь сильно — на бумаге это именно так) проводит инструктаж по правилам безопасности. На деле же все выглядит совсем по-другому. Жильцы жалуются, что газовщики приходят в часы, когда все на работе. Газовщики — что не могут попасть в квартиры.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Но и проверки главных проблем не решают, - говорит Разворотнева. - Потому что они проходят раз в год, а что происходит между ними — неизвестно. Кроме того, непонятно, что делать, если в квартире обнаружено неисправное оборудование, а у собственника жилья нет денег на новое. В Москве, например, для таких случаев предусмотрена субсидия — на замену газового оборудования. Но большинство регионов такого позволить себе не могут. По закону, газовщики при неисполнении их предписания имеют право отключить газ. Но, как правило, получается еще хуже. Люди подключаются самовольно или приносят в дом неисправные газовые баллоны.

Как говорят эксперты, проще всего как-то решить проблему, установив во всех квартирах газоанализаторы. Это приборы, которые при превышении допустимых уровней концентрации газа дают аварийный сигнал и отрубают подачу газа (если речь о сетевом). Но никто не хочет брать на себя затраты по их установке и обслуживанию. Ставить же анализаторы только в тех квартирах, где жильцы готовы за них заплатить сами, нет смысла — рвануть может у пьяного соседа.

- До конца года, видимо, во втором чтении будет принят законопроект, по которому все газовое оборудование в одном и том же доме — и общедомовое, и то, что в квартирах, - будет обслуживать одна организация по одному договору. Сейчас таких организаций иногда на один дом бывает пять или шесть, - поясняет Светлана Разворотнева. - Но главных проблем эти изменения не решат. Проверяющие как не попадали в квартиры, так и не будут попадать. И больше денег у людей на новое оборудование не появится.

СПРАВКА «КП»

Самые громкие ЧП со взрывом газа за последние годы

19 ноября 2022 года, поселок Тымовское на Сахалине. Обрушились пять этажей, погибли 9 человек.

11 сентября 2022 года, Ступино в Подмосковье. Взрыв в пятиэтажке, 6 погибших.

8 сентября 2021 года, городском округе Богородский в Подмосковье. Обрушились второй, третий и частично четвертый этажи 9-этажки. Погибло 7 человек. Причина — утечка газа в квартире, где жила многодетная семья.