Сергей Степашин ответил на вопрос о загадочной смерти четырех авторов Беловежских соглашений

Сергей Степашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

31 год назад были подписаны Беловежские соглашения.

Этой дате и был посвящен традиционный «Вопрос дня» - наша постоянная рубрика.

На этот раз мы спросили: «Чего вам больше всего жаль от распада СССР, а от чего вы отказались легко?»

В числе наших экспертов, ответы которых публикуются в ежедневной «Комсомольской Правде» (столичный выпуск) в среду, 7 декабря, был и экс-премьер России, председатель Попечительского совета Фонда развития территорий (Фонд ЖКХ) Сергей Степашин.

Ниже мы публикуем наш разговор более подробно.

…- Очень жаль, что после развала СССР 25 миллионов русских граждан оказались за пределами нашей страны, в тяжелейшем положении, во всех, кстати, республиках, - заметил Сергей Вадимович. - Я как-то Бурбулису (был в числе тех, кто подписывал Беловежские соглашения. - А.Г.) говорю - а отчего не прописали очевидные вещи - сохранение единой армии, единой валюты и общего банка, и координации внешней политики? Тогда бы эти соглашения, может быть, создали бы основу построения нового государства, по типу тех же США и Федеративной республики Германии.

Но они не думали о будущем.

А от чего советского я бы сам легко отказался? Да советского-то уже не было ничего. У нас советская власть закончилась при Сталине и не было ее больше никогда.

- Вы так считаете?

- Мы ведь, когда шли на выборы - и депутатов СССР, и России, - с лозунгом «Вся власть Советам» - сами хорошо понимали, что это все - во многом формально. И - аморфно.

Власть в такой стране огромной, как наша, тем более - многонациональной, с такой гигантской территорией - должна быть достаточно жесткой и сильной. Что, кстати, мы выстраиваем сегодня, по новой Конституции. (Степашин имеет в виду поправки, внесённые летом 2021-го - А.Г.)

- Сергей Вадимович, как вы думаете, случайно или нет в 2022-м всего за полтора месяца из жизни ушли подписанты Беловежских соглашений - Бурбулис, Кравчук, Шушкевич?.. Может быть, это - предзнаменование свыше?

- Не знаю, это надо у Всевышнего спросить, у Создателя. Но он навряд ли нам ответит на этот вопрос. Царствие им небесное, но молиться за Кравчука я точно не буду.

- Ясно.

И еще вопрос. В эти дни Владимир Путин проводит несколько встреч, связанных с углублением интеграции бывших союзных республик. А в ближайшую пятницу Президент России планирует посетить Бишкек - для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вот как вы оцениваете то, что Россия, несмотря ни на что, все же пытается собрать - скажем так, - страны, заинтересованные в нашем содружестве?

- Ну, а кому еще собирать? Давайте быть тоже честными. Первая идея Евразийского экономического и политического пространства, если так можно назвать, была у Нурсултана Назарбаева, потом его поддержал Борис Ельцин. Но, к сожалению, кроме слов, дел было мало.

Сейчас жизнь нас заставляет очень серьезно пересмотреть наши отношения, в том числе, по той тематике, о которой ты сейчас сказал.

И это, конечно же, - на пользу странам и народам бывшего СССР.