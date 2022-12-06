Путин взялся за коррупцию в новых регионах России

Чиновникам поручено завести борцов с мздоимцами Фото: REUTERS

Такой указ во вторник подписал Владимир Путин. В документе написано, что к 1 июня 2023 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях должны появиться подразделения «по профилактике коррупционных и иных правонарушений».

Кроме этого, президент распорядился создать комиссии «по соблюдению требований служебного поведения». Эти же комиссии будут разбирать ссоры из-за конфликта интересов.

Интересно, что для федеральных органов в новых регионах России этот указ обязателен к исполнению. Не создать комиссии чиновники не могут. А вот для местных властей документ – лишь рекомендация. Так и написано: «рекомендовать».

Другое дело, что вряд ли найдется служащий, игнорирующий президентские указы.

Еще глава страны упомянул чиновничьи зарплаты в Новороссии. Пока привычная административная машина только строится, старые чиновники останутся на местах и будут получать оклады по прежним правилам регионов. То есть, ни внеочередной прибавки, ни индексации на первых порах не будет. Только, если эти условия есть в старых контрактах.