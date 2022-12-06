15% россиян готовы прощать звездам пьяные выходки после скандальной драки Лепса

Певец Григорий Лепс.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Санкт-Петербурге 5 декабря 2022 года у одного из баров произошла драка Григория Лепса и его охранников с посетителем бара. В результате пьяной драки у оппонента Лепса оказался сломан нос. Сайт KP.RU провел опрос и узнал у россиян, должны ли звезды вести себя сдержаннее, когда их провоцируют?
65% опрошенных были категоричны и заявили о недопустимости драк, не важно – звезда ты или нет.
«Драки, конечно, недопустимы. Последнее время что-то творится с певцами и артистами. Люди публичные, популярные, узнаваемые, а такая бескультурщина», - пишут россияне с горечью в комментариях.
«Все должны быть равны перед законом, и не важно, звезда это или еще кто», – отмечает другой опрошенный эту непреложную истину.
20% респондентов отметили, что на звездах лежит даже большая ответственность, чем на простых гражданах. Ведь они подают пример обществу.
«Ведь он просто обязан был понимать, что это станет известно многим», - замечает читатель.
В одном из комментариев было высказано искренне сожаление происходящими событиями, «Во времена СССР были интеллигенты - педагоги, учителя, артисты. И это была элита, которая давала нам пример поведения на виду у людей».
Однако, 15% опрошенных россиян подчеркнули, что не готовы осуждать звезд, так как они тоже люди и могут сорваться, и среди них нашлись те, что посчитал, что звезды могут вести себя, как хотят.
Итоги опроса KP.RU
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 13038 человек.