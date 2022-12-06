15% россиян готовы прощать звездам пьяные выходки после скандальной драки Лепса

Певец Григорий Лепс. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Санкт-Петербурге 5 декабря 2022 года у одного из баров произошла драка Григория Лепса и его охранников с посетителем бара. В результате пьяной драки у оппонента Лепса оказался сломан нос. Сайт KP.RU провел опрос и узнал у россиян, должны ли звезды вести себя сдержаннее, когда их провоцируют?

65% опрошенных были категоричны и заявили о недопустимости драк, не важно – звезда ты или нет.

«Драки, конечно, недопустимы. Последнее время что-то творится с певцами и артистами. Люди публичные, популярные, узнаваемые, а такая бескультурщина», - пишут россияне с горечью в комментариях.

«Все должны быть равны перед законом, и не важно, звезда это или еще кто», – отмечает другой опрошенный эту непреложную истину.

20% респондентов отметили, что на звездах лежит даже большая ответственность, чем на простых гражданах. Ведь они подают пример обществу.

«Ведь он просто обязан был понимать, что это станет известно многим», - замечает читатель.

В одном из комментариев было высказано искренне сожаление происходящими событиями, «Во времена СССР были интеллигенты - педагоги, учителя, артисты. И это была элита, которая давала нам пример поведения на виду у людей».

Однако, 15% опрошенных россиян подчеркнули, что не готовы осуждать звезд, так как они тоже люди и могут сорваться, и среди них нашлись те, что посчитал, что звезды могут вести себя, как хотят.

Итоги опроса KP.RU Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 13038 человек.