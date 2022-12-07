Загадочная смерть четырех «могильщиков СССР» – мистика или совпадение? Конспиролог дал ответ

Украинский премьер Витольд Фокин, президенты России Борис Ельцин и Украины Леонид Кравчук, а также глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич (слева направо) после подписания в Беловежской Пуще Соглашения о создании СНГ источали оптимизм. Фото: Юрий ИВАНОВ/РИА Новости

В такой же морозный день 8 декабря, 31 год назад, в белорусской резиденции Вискули в Беловежской Пуще лидеры России, Украины и Белоруссии подписали соглашение об упразднении СССР и создании вместо него СНГ.

От каждой из 3 стран подписи ставили двое, для убедительности. Запоминаем:

От России - президент Борис Ельцин и госсекретарь Геннадий Бурбулис.

От Украины - президент Леонид Кравчук и премьер Витольд Фокин.

От Белоруссии - и. о. главы Верховного Совета республики Станислав Шушкевич и премьер Вячеслав Кебич.

Так вот. Можно считать это мистикой, но в 2022 году, после начала спецоперации России на Украине, подписанты беловежского приговора Советскому Союзу начали уходить из жизни - один за другим. Понятно, что все они люди немолодые. Но 30 лет после развала СССР спокойно себе жили.

И вдруг р-р-раз - 3 мая умирает Шушкевич.

Два - 10 мая не стало Кравчука.

Три - 19 июня внезапно уходит из жизни Бурбулис.

И четыре - для полнейшей мистичности произошедшего - в конце лета, 30 августа, умер Михаил Горбачев - последний Президент СССР. Человек, напрямую причастный к развалу Советского Союза. Начавший радикальные реформы и не удержавший страну, когда они зашли слишком далеко.

В итоге в живых остался последний подписант Беловежья - бывший премьер Украинской ССР Витольд Фокин (Ельцин умер в 2007-м, Кебич - в 2020-м). Фокин отказал Горбачеву, предложившему ему в 1991-м пост союзного премьера, примкнул к Кравчуку. Был президентом Луганского землячества в Киеве. И даже представителем Украины в Контактной группе по мирному урегулированию в Донбассе. Но был выведен из ее состава за «пророссийские высказывания» о необходимости реабилитировать жителей Донбасса, выступавших за независимость от Киева. Сейчас Фокину 90 лет.

На звонки из России он не отвечает. Что и понятно - за это сейчас на Украине следует обвинение в сотрудничестве с «агрессором».

МНЕНИЕ КОНСПИРОЛОГА

Не случайно это произошло в год начала СВО

«Комсомолка» обратилась за комментарием к Константину Черемных, научному конспирологу, политическому аналитику, эксперту Института динамического консерватизма.

- Константин, то, что в 2022-м, в год начала спецоперации России на Украине, ушли из жизни сразу три подписанта Беловежья и сам президент СССР - не случайность?

- Совпадение, почти мистическое, но тут есть вопросы.

- Какие?

- Да, пожилые люди уходят, это не остановить. Но почти одновременный уход данных персонажей, облеченных когда-то огромной властью и ставших могильщиками Советского Союза, - это лишний повод спросить: СВО - не повод ли пересмотреть решения, принятые этими людьми 31 год назад?

- Треть века - цикл, после которого история делает новый виток?

- Тяжелый 2022-й никак не облегчает груз прожитой трети века. Но он как бы завершает сложный этап для наших стран и их бывших лидеров. Все эти люди, которых не стало, продолжали что-то делать, вещать. Кравчук, даже болея, продолжал занимать позицию «самостийности». Под него даже была создана команда на переговорах в Минске. Шушкевич тоже продвигал свой взгляд на самостоятельность. Бурбулис позицию за 30 лет не менял. Итог известен.

- Есть общий знаменатель этих уходов, случившихся почти одновременно?

- Шушкевич был среди тех, кто раздувал тему Чернобыля. Это можно сказать и о Кравчуке. Эти два лидера возлагали ответственность за атомную аварию не просто на Москву - на советскую систему.

Да, они ушли разом - и история ушла разом. Когда началась СВО, весной 2022-го, многие вспомнили, что 31 год назад 74% граждан СССР проголосовали за сохранение Советского Союза. Но его разрушители на это наплевали.

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Об этом «КП» рассказал бывший советник первого Президента России Сергей Станкевич. В декабре 1991-го он в Беловежскую Пущу не полетел, но был посвящен в то, что там лидеры России, Украины и Белоруссии собирались подписать приговор Советскому Союзу (подробности).