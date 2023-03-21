Сергей Степашин: В День поэзии буду читать маме стихи Лермонтова - 21 марта ей исполнится 95 лет

Сергей Степашин Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 марта - Всемирный день поэзии. Интересно - Какой стих вспоминается вам прежде всего?

Так мы сформулировали «Вопрос дня» (наша традиционная рубрика), который выходит в ежедневной «Комсомолке» во вторник, 21-го. (Столичный выпуск.)

В числе экспертов был и экс-премьер России Сергей Степашин. Вот фрагменты нашей беседы.

…- Сергей Вадимович, а вы какое стихотворение вспоминаете, прежде всего?

- В далеком 1965-м, на конкурсе чтецов в Ленинграде, маленький мальчишка я еще был тогда, - читал удивительное стихотворение «Ветка Палестины» Михаила Лермонтова.

Все-то думали, что буду читать «На смерть поэта» или «Белеет парус одинокий», а тут раз тебе – «Ветка Палестины». Все даже очень удивились.

Кстати, на том конкурсе я занял третье место.

- А можете прочитать какие-то строчки?

- Начало - замечательное:

«Скажи мне, ветка Палестины:

Где ты росла, где ты цвела,

Каких холмов, какой долины

Ты украшением была?»

- Наверное, это не случайно.

- Пятнадцать лет я уже возглавляю Императорское Православное Палестинское общество (ИППО).

Лермонтов, кстати, был, действительно, подлинно верующим человеком, православным христианином. Боевой офицер.

А в День поэзии буду в Ленинграде. Как раз 21 марта моей маме исполняется 95 лет. Вот эти - свои «детские» стихи маме и почитаю.

Сергей Степашин с родителями - мамой Людмилой Сергеевной и отцом Вадимом Дмитриевичем. Вадим Дмитриевич ушел из жизни 7 лет назад. Фото: Личный архив героя публикации

- Ее зовут…

…Людмила Сергеевна.

Награждена медалью «За оборону Ленинграда». Всю блокаду пережила. Да еще зажигалки тушила и работала медсестрой. И училась одновременно в школе.

- А сколько ей тогда лет было?

- Медаль она получила, когда ей было 15 лет.

- Надо же… Передайте вашей маме привет от «Комсомолки».

- Обязательно.

Могу просто вспомнить… Хотя, наверное, ты помнишь, на 200 лет Александра Сергеевича, я был премьером и главой оргкомитета, конечно, читал Пушкина.

- Да, помню… На Пушкинской площади. Наизусть.

- Несколько четверостиший…

Вот - строки из «Евгения Онегина»:

Monsieur l'Abbé, француз убогой,

Чтоб не измучилось дитя,

Учил его всему шутя,

Не докучал моралью строгой,

Слегка за шалости бранил

И в Летний сад гулять водил...

Всех - с Днём Поэзии!

- Спасибо, Сергей Вадимович.