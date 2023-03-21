Сергей Степашин: В День поэзии буду читать маме стихи Лермонтова - 21 марта ей исполнится 95 лет

Сергей Степашин
Фото: Алексей БУЛАТОВ
21 марта - Всемирный день поэзии. Интересно - Какой стих вспоминается вам прежде всего?
Так мы сформулировали «Вопрос дня» (наша традиционная рубрика), который выходит в ежедневной «Комсомолке» во вторник, 21-го. (Столичный выпуск.)
В числе экспертов был и экс-премьер России Сергей Степашин. Вот фрагменты нашей беседы.
…- Сергей Вадимович, а вы какое стихотворение вспоминаете, прежде всего?
- В далеком 1965-м, на конкурсе чтецов в Ленинграде, маленький мальчишка я еще был тогда, - читал удивительное стихотворение «Ветка Палестины» Михаила Лермонтова.
Все-то думали, что буду читать «На смерть поэта» или «Белеет парус одинокий», а тут раз тебе – «Ветка Палестины». Все даже очень удивились.
Кстати, на том конкурсе я занял третье место.
- А можете прочитать какие-то строчки?
- Начало - замечательное:
«Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?»
- Наверное, это не случайно.
- Пятнадцать лет я уже возглавляю Императорское Православное Палестинское общество (ИППО).
Лермонтов, кстати, был, действительно, подлинно верующим человеком, православным христианином. Боевой офицер.
А в День поэзии буду в Ленинграде. Как раз 21 марта моей маме исполняется 95 лет. Вот эти - свои «детские» стихи маме и почитаю.
Сергей Степашин с родителями - мамой Людмилой Сергеевной и отцом Вадимом Дмитриевичем. Вадим Дмитриевич ушел из жизни 7 лет назад.
Фото: Личный архив героя публикации
- Ее зовут…
…Людмила Сергеевна.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда». Всю блокаду пережила. Да еще зажигалки тушила и работала медсестрой. И училась одновременно в школе.
- А сколько ей тогда лет было?
- Медаль она получила, когда ей было 15 лет.
- Надо же… Передайте вашей маме привет от «Комсомолки».
- Обязательно.
Могу просто вспомнить… Хотя, наверное, ты помнишь, на 200 лет Александра Сергеевича, я был премьером и главой оргкомитета, конечно, читал Пушкина.
- Да, помню… На Пушкинской площади. Наизусть.
- Несколько четверостиший…
Вот - строки из «Евгения Онегина»:
Monsieur l'Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил...
Всех - с Днём Поэзии!
- Спасибо, Сергей Вадимович.