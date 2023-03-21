Сигнал Западу, союз Китая и России: Мировые СМИ в шоке после визита Си Цзиньпина в Россию

Западные СМИ активно комментируют приезд Си Цзиньпина в Москву Фото: REUTERS

Задолго до начала государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию западные СМИ стали публиковать различные прогнозы и предположения относительно характера, тональности и возможных итогов встречи китайского и российского лидеров.

Сегодня, по окончанию первого дня визита количество публикаций, освещающих приезд Си Цзиньпина в Москву, увеличилось в разы: мир внимательно следит за происходящим в российской столице.

Тон задал американский телеканал ABC7: «Визит подал убедительный сигнал западным лидерам, союзным с Украиной – их усилия по изоляции Москвы не увенчались успехом».

Журналисты CNN считают, что «за визитом Си Цзиньпина будут внимательно следить по причине любого его потенциального воздействия на [украинский] конфликт». Они ожидают, что «визит предоставит России и Китаю платформу для дальнейшего углубления их тесных стратегических связей, которые охватывают дипломатическую координацию, совместную военную подготовку и активную торговлю».

В британской The Guardian обратили особое внимание на некоторые элементы протокола встречи, подчеркивающие характер отношений российского и китайского лидеров: «Путин пригласил Си сесть рядом с ним, в отличие от белого длинного стола, за которым российский президент сидел с президентом Франции Эмманюэлем Макроном».

Британская телерадиовещательная корпорация (заблокирована в РФ за распространение фейков о российской армии - Ред.) смакует меню обеда, который дал Владимир Путин в честь своего китайского коллеги: «Г-на Си угостят обедом из семи блюд, в числе которых будет рыба нельма из реки Печора, что на севере России, традиционный русский суп из морепродуктов (так в BBC решили назвать уху – Ред.), блины с перепелами и российское вино».

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