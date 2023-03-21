Одна важная фраза Си Цзиньпина о Путине вызвала шок и трепет на Западе

Рукопожатие Владимира Путина и Си Цзиньпина перед началом переговоров в Кремле. Фото: REUTERS

Шок и трепет – так можно оценить реакцию российских либералов, западного политикума и невменяемой Украины на первые же слова, которые прозвучали от Председателя КНР Си Цзиньпина. Я сейчас даже не о "дорогом друге", хотя тот же товарищ Си при встрече с Байденом просто позволил тому пожать ему руку без всяких слов. Я о том, что прозвучала уверенность в поддержке Путина российским народом на следующих выборах президента в следующем же году.

В будущем году президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству страна добилась процветания. Уверен, что российский народ поддержит вас в ваших добрых начинаниях, - сказал Си Цзиньпин.

- Как? В следующем году Путин снова пойдет на выборы президента? – ужаснулась вся эта с виду разномастная публика.

Такие слова и пожелания прозвучали первый раз в отношении перспективы 2024-го. Путин по этому поводу не сказал еще ни одного слова, а вот зарубежный товарищи уже в открытую обрисовали свое видение этого будущего.

Во-первых, глава КНР тем самым показал, что для него значит весь этот балаган с ордером МУС на арест Путина. Ничего не значит. Абсолютно. То есть это было понятно еще сразу, как только самолет Си оторвался от взлетной полосы в Пекине. И после того, как в график визита лидера Китая не было внесено ни одного изменения ни по срокам, ни по мероприятиям. Слова Председателя КНР говорят о многом. Это не только о том, что ордером МУСа любой желающий может подтереться прямо сейчас, но и о том, что и в будущем ценность этого документа сможет составить конкуренцию разве что рулону пипифакса, но и ее ему проиграет за явным преимуществом рулона.

Во- вторых, "уверенность" товарища Си означает, что по итогам нынешних переговоров будут приняты решения и выработаны соглашения, которые не ограничатся ближайшим временным отрезком в 1-2 года, а потребуют для реализации гораздо большего времени. И товарищу Си самому было бы удобнее, чтобы они реализовывались с испытанным и проверенным партнером, и не просто с партнером, а с "дорогим другом". Тут уже перед Владимиром Владимировичем возникают, с позволения сказать, некие факторы, обязывающие его оставаться на посту. Что, в свою очередь, говорит о значимости и масштабности решения этих задач. И Запад обо всем этом был уже давно предупрежден самим Путиным. Как выразился один видный представитель американского разведсообщества, для них всегда было проблемой понять, что "будут делать русские". И одни из ветеранов, сотрудничавший еще с СССР во Вторую мировую, объяснил им очень просто, что здесь нет никаких тайн: "Слушайте, что русские говорят. Они говорят то, что думают, а делают то, что говорят". Но тот корм был явно не в коня, раз западные спецслужбы и по сию пору пропускают слова Путина мимо ушей, строя различные вероятностные комбинации, исходя из алгоритма своего собственного мышления.

Путин их регулярно предупреждал о том, какие задачи Россия намерена решать. И, пожалуй, одна из этих задач, самая главная, уже названа. Причем, на этот раз сделал это не Путин, которого Запад мог бы упрекнуть в игнорировании реальности, в комплексе "изгоя", или что там они еще смогли бы придумать, а глава Китая. Это задача перехода от нынешней мировой модели отношений, построенных на правилах, установленных США для всего остального мира (в чем и прелесть этой модели для Вашингтона – кто установил правила и является их хозяином, всегда может сам их изменить, а то и вовсе отменить), а на системе международного права. Не правила, а право должны стать несущей конструкцией новой системы международных отношений.

Сейчас для США и их союзников именно это является главным страхом и головной болью. А не Украина и даже, не побоюсь этого слова, не ослабление России. Именно на это в первую очередь будет направлен союз России и Китая. Который уже сейчас готовы поддержать многие страны, а после завершения нынешних переговоров их число вырастет во много раз.

Теперь Владимир Владимирович, наверное, действительно пойдет. Нельзя дать разрушить надежды россиян и товарища Си.

А с учетом того, что китайские руководители никогда ничего не говорят просто так (а уж Си Цзиньпин, тем более), испытанные Западом шок и трепет, которые привели его практически в околостолбнячное состояние, более чем оправданы.