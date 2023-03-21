Пришедших с мольбой к Зеленскому священников грубо вытолкали с улицы

Представители духовенства УПЦ МП во главе с Митрополитом Онуфрием зря ждали Зеленского у здания Администрации президента Украины. Фото: REUTERS

Комплекс даже не Наполеона, а "Наполеончика" окончательно завоевал Зеленского. Лучше всего это иллюстрирует вчерашняя история с иерархами Украинской православной церкви (УПЦ), которые после заседания Священного Синода пришли на банковую "бить челом" президенту (пока еще) Украины во главе с митрополитом Онуфрием.

Сама "челобитная" "Обращение Священного Синода УПЦ к Президенту Украины Владимиру Зеленскому" была исполнена в исключительных верноподданнических тонах".

Там нашлось место и "многоуважаемому", и "надежде, что наш голос будет услышан", и перечислению фактов лояльности: "Наша Церковь первой среди других религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию и призвала своих верующих стать на защиту родной земли. Большое количество прихожан Украинской Православной Церкви сейчас находится в рядах Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Силами приходов и монастырей оказывается материальная помощь военнослужащим, вынужденным переселенцам и другим категориям населения, которые оказались в трудных обстоятельствах". И "нижайшая" просьба к президенту – это вовсе не требование обеспечить мир, пожалеть собственное население, а лишь пожелание "не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной Раде Украины, а также сделать все необходимое, чтобы духовенство, монашество и верующие Украинской Православной Церкви могли и в дальнейшем совершать свое служение в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре".

Собственно говоря, после признания, что монахи молились за президентство Зеленского в период выборов, и напоминания, что он, дескать, хотел после этого покреститься (но явно так и не сделал этого) ожидать чего-то иного не приходилось. Полное смирение, готовность к абсолютному подчинению, только "не выгоняйте нас, пожалуйста", и мы тогда с новой силой воспоем осанну. Как озаглавили эту новость на одном популярном ресурсе, "воззвание к совести, которой нет".

А Зеленский к ним не вышел и к себе не пригласил. Похоже, он буквально упивался свой властью над зависимыми от него людьми. Банковая прислала какого-то мелкого клерка, чтобы тот забрал обращение и зарегистрировал его в канцелярии, но архиереи на такое не согласились, решив достучаться до Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что в планах Зеленского нет встречи с представителями УПЦ, если хотят, могут передать свое заявление сотруднице одного из департаментов, которую уполномочили на это. А Секретарь СНБО, экс-ветеринар и бывший (бывший ли?) криминальный авторитет среднего пошиба Алексей Данилов по кличке "Мячик" сквозь зубы процедил, что к священникам не будут применять силу.

- Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы - не Российская Федерация, -туманно сформулировал он. - Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом тех нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории.

Ничего понятнее не стало, кроме того, что Украина – не Россия, в чем, собственно, никто и не сомневался, поскольку в России такого беспредела, тем более, от власти, не было со времен Гражданской войны и военного коммунизма". Право слово, совсем не зря и не просто так почернели золоченые кресты на Киево-Печерской лавре после того, как с разрешения Зеленского там начали проводить свои "службы" раскольники из СЦУ.

Что сделал бы любой нормальный политик, если бы к нему пришла такая мощная в плане духовно-моральной поддержки группа? Как минимум, пригласил бы к себе, угостил бы чаем с сушками (минималистический вариант а' ля "Ходоки и Ленин"), и уж потратил бы хотя бы полчаса, чтобы заручиться их поддержкой и повысить уровень лояльности взамен на собственные, даже пустые обещания.

А что сделал Зеленский? Через два с половиной часа стояния иерархов УПЦ у подъезда (люди они все пожилые, поэтому попробовали положить на асфальт и бетон куски пенопласта, чтобы присесть на них, но подошедшая полиция приказала убрать это "безобразие и непотребство") в Киеве объявили воздушную тревогу. Хотя никаких оснований для этого не было. Зато под этим предлогом полицейские настойчиво вытолкали священнослужителей с занимаемого ими пространства на соседние улицы.

Зеленский буквально упивается беспомощностью и зависимостью тех, кто "зависит от дрожания его левой икры" (известное замечание наполеона, посчитавшего это "великим признаком"), кого он ненавидит истово и яростно, презрев логику и здравый смысл. И кого он в реальности боится, Поскольку ничем иным, кроме этого страха, отказ от встречи со служителями Божиими, объяснить невозможно. Он боится встретиться с ними и в открытую объявить их его врагами, объявить врагами нынешней возглавляемой им Украины церковь. Даже несмотря на всю их лояльность и послушность. Мог бы предложить им провести крестные ходы во славу бандеровцев (и они бы согласились), мог бы потребовать усилить участие в снабжении ВСУ (и они бы никуда не делись), но для него участие церкви даже в его непотребных делах категорически неприемлемо.

Мелкий злобный, ничтожный и ненавидящий Бога трусливый сатанист.