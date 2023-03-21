Налоговая пошла войной на инфоцыган: Раскрыта подноготная уголовного дела о миллионах "матери бложьей" Саши Митрошиной

Блогер Александра Митрошина, по данным следствия, с октября 2020 по май 2022 получила внушительный доход с продажи онлайн-марафонов по самореализации и достижению успеха. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ну вот и до "матери бложьей" добрались: на блогершу Сашу Митрошину, которая именно так себя и называет, завели уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей. За последние пару недель это уже вторая уголовка в отношении так называемых "инфоцыган", а значит, тенденция. О ней сайту KP.RU уже говорили эксперты, когда Следственный комитет пришел с обысками в дом блогеров Лерчека и Артемчека (в миру Валерия и Артем Чекалины): мол, подождите, сейчас начнется череда громких проверок.

Так и случилось: похоже, "лихие девяностые", когда инфобизнесмены на своих сомнительных курсах зашибали огромные миллиарды, не желая делиться с государством, закончились.

Итак, Александра Митрошина, по данным следствия, с октября 2020 по май 2022 получила внушительный доход с продажи онлайн-марафонов по самореализации и достижению успеха. А чтобы не платить с повышенной прибыли повышенные налоги, воспользовалась популярным методом дробления бизнеса, оформив продажу курсов сразу на несколько ИП - мол, деньги по чуть-чуть зарабатывают разные люди, а не кучкой один человек.

Но в налоговой тоже не дураки сидят: в прошлом году ФНС доначислила Митрошиной 200 млн (!) рублей долга. Блогерша тогда заявила, что всегда работала "в белую", пообещала заплатить и... упорхнула в Дубай, где купила квартирку и начала жизнь с чистого листа. Теперь свои наполеоновские планы она реализует в ОАЭ: так, 1 апреля у Саши стартует очередной тренинг о победе над собственными страхами. Актуально, не правда ли?

В прошлом году ФНС доначислила Митрошиной 200 млн рублей долга. Блогерша тогда заявила, что всегда работала "в белую", пообещала заплатить и... упорхнула в Дубай. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О том, что теперь грозит Митрошиной, и спасет ли ее переезд в Дубай, сайт KP.RU спросил у известного юриста Михаила Алексеева, который давно разбирает кейсы по инфобизнесу на своем YouTube-канале и в Телеграме.

Юрист Михаил Алексеев.

1. В ЧЕМ ПРОКОЛОЛАСЬ БЛОГЕРША?

- Саша Митрошина сама подвела себя под уголовное дело и предоставила правоохранительным органам всю доказательную базу, - считает Михаил Алексеев. У неё был сайт, который закрылся после проверки налоговой, где под её именем были представлены различные инфопродукты - фитнес, ведение соцсетей и так далее. Но продавались они от разных ИП. Этого уже достаточно, чтобы возбудить дело. Ну а кроме того, еще до возникновения проблем Митрошина регулярно хвасталась в соцсетях кадрами красивой жизни и рассказывала, как на одном только запуске заработала более 100 млн рублей: мол, я смогла - сможете и вы, приходите учиться. Налоговая всё это тоже фиксирует, о чем я неоднократно предупреждал блогеров.

2. А РАЗВЕ ТАК НЕЛЬЗЯ? КАК ЖЕ ТОГДА ВЕСТИ ИНФОБИЗНЕС?

- Немного теории: как правило, блогеры работают через ИП и платят налоги по УСН (упрощенная система налогообложения или "упрощенка"). Здесь можно выбрать два варианта: платить 6% с оборота либо 15% с разницы доходы-расходы. Это удобно, если доход не превышает 150 млн рублей в год: дальше уже ставка начинает расти, а после 200 млн в год "упрощенка" вообще невозможна - там идут гораздо более внушительные налоговые отчисления.

Кроме того, на УСН можно положить патент, как колбасу на хлеб. Патент покупается раз в год и дает возможность микроналогов, если годовой доход не превышает 60 миллионов.

И вот в чем извращение инфобизнеса: когда доход ИП блогера достигает 59,9 млн рублей, он прекращают принимать деньги и переводит бизнес на ИП мамы, папы, помощников и тп. Такое дробление придумали не сегодня: это было еще в 1990-х и "нулевых". Раньше бизнес часто практиковал подобное, чтобы уйти от налогов. Просто теперь это дошло и до инфопродуктов. Но проблема в том, что налоговая давно научилась это выявлять. Поэтому оптимизировать налоги надо другими, законными способами.

3. МОЖНО ЛИ БЛОГЕРШЕ СПРЯТАТЬСЯ В ДУБАЕ?

- Вряд ли в Арабских Эмиратах Саше Митрошиной можно спать спокойно. Между государствами есть разного рода соглашения о выдаче людей, которые находятся в розыске, под следствием и так далее. ОАЭ могут выдавать российских преступников - такие примеры были. Сейчас обвиняемую должны пригласить на допрос в РФ, и если она не приедет, следствию придется обратиться в суд за заочным арестом. Но и в том случае, если Митрошина вернется в Россию, возможны проблемы. Например, ее могут посадить под арест, потому что у нее есть загранпаспорт и недвижимость за рубежом: для следствия это означает возможность скрыться.

4. АРЕСТУЮТ ЛИ ИМУЩЕСТВО?

- У Александры, по ее собственным словам, есть одна квартира в Бутово, купленное на стадии строительства жилье в Москва-Сити. Всё это имущество, скорее всего, уже арестовано и будет служить гарантом возмещения ущерба.

5. ГРОЗИТ ЛИ РЕАЛЬНЫЙ СРОК?

- По закону, если человек впервые привлекается по данной статье УК РФ и добровольно оплачивает все выставленные счета от налоговой, дело закрывают. Однако в случае с Лерчеком мы видим, что правоохранительная система пошла дальше и возбудила второе уголовное дело об отмывании денег. Полагаю, что эта схема будет стандартной по всем инфобизнесменам, и Митрошину может ждать такой же сценарий. А если прошлый ущерб на 200 млн она не компенсировала, это станет отягчающим обстоятельством. Реальный срок при таком положении дел вполне возможен.

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