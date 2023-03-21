Российское, легальное, некрепкое: названы главные тренды потребления алкогольных напитков в России

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В Москве с 15 по 17 марта прошел эногастрономический салон Vinspiration. Главным событием его деловой программы стала пленарная сессия «Алкогольный рынок в современных реалиях» c участием представителей Роскачества, Росалкогольрегулирования, ФАС России, Ассоциации виноградарей и виноделов России, национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Федерации рестораторов и отельеров России и посольства Азербайджана в РФ.

О том, как изменился алкогольный рынок России и как развивается в 2023 году, в эксклюзивном интервью «КП» рассказал Денис Гуляев, заместитель руководителя Росалкогольрегулирования:

- Салон Vinspiration - прекрасное мероприятие, необходимое для поддержки российских производителей вина, для того, чтобы наши граждане смогли ознакомиться с их продукцией, - подчеркнул он.

- Денис Рафисович, какие тренды в развитии рынка алкогольных напитков в России вы бы выделили? Как меняются вкусы потребителей?

- Для нас, как регулятора, основной тренд – это, безусловно, обеление рынка. При практически неизменном объеме потребления идет увеличение производства и розничных продаж. Это значит, что наш потребитель делает выбор в пользу легальной продукции и уходит от нелегального, зачастую опасного, алкоголя.

Если говорить в абсолютных цифрах - нашим производителям удалось почти в два раза заместить ту алкогольную продукцию, которую перестали поставлять в страну в связи с введением санкций. Еще один позитивный индикатор – сбор акцизов. В прошлом году бюджет в виде акцизных сборов дополнительно получил 39 миллиардов рублей. При этом, как вы видим по статистике Минздрава, увеличения потребления алкоголя как такового нет. Речь идёт именно об импортозамещении и обелении отрасли.

Импортозамещение происходит по всем направлениям. Если мы говорим о вине, ещё два три-три года назад у нас было 900 брендов российского вина, а сейчас уже около 7 тысяч марок. То же самое можно сказать о дистиллятах и других крепких алкогольных напитках. Как потребитель, я сам зачастую выбираю продукцию российских производителей. С одной стороны, интересно попробовать с точки зрения любопытства. А с другой – она почти всегда оправдывает мои ожидания.

- Кстати, не только в магазинах, но и в винных картах ресторанов появилось больше российских напитков.

- Это приятно! И хорошо в том числе для популяризации нашей страны с точки зрения туризма.

И ещё один тренд, на который стоит обратить внимание, - растущая популярность так называемого южного типа потребления. Существует мнение, что в России пьют в основном крепкие алкогольные напитки. Однако практика показывает, что наши граждане постепенно переходят на слабоалкогольные напитки и вино.

Со стороны государства у наших производителей вина полная поддержка. Есть серьезные госпрограммы по поддержке виноградарства и виноделия. Надо только браться и работать. И все будет замечательно. Но я вам честно скажу: основная тенденция – это поддержка отечественных производителей населением. Наши граждане действительно начинают выбирать качественные российские вина. И это - самое главное.