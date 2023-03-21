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Политика21 марта 2023 10:17

Байден обрывает телефон Си Цзиньпина, пока тот гостит у Путина: Визит главы Китая в Москву вогнал США в ужас

Вашингтон попытался по привычке напрямую выдать указания Си Цзиньпину "надавить на Москву". Не вышло
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Вашингтон попытался по привычке напрямую выдать указания Си Цзиньпину "надавить на Москву". Не вышло

Вашингтон попытался по привычке напрямую выдать указания Си Цзиньпину "надавить на Москву". Не вышло

Фото: REUTERS

В канун визита китайского лидера в Москву в западных СМИ наблюдалось тревожное ожидание, схожее с театральной ремаркой: «слышится звук натянутой струны». «Главный лидер Китая будет подтверждать своё «безграничное» партнёрство с глобальным изгоем», - выдал телеканал CNN. Наконец, «струна» лопнула, самолет товарища Си приземлился в России. И тут началось: истерика, отчаяние, заламывание рук… Одним словом, «Шеф, все пропало!»

Раз не удалось сорвать визит Си в Москву к «изгою» Путину (да и как, честно говоря, это можно было сделать?), надо его скомпрометировать. Китай выступил с инициативой по Украине? Ерунда! «В западных столицах опасаются, - мудрствовала The New York Times, - что приезд Си в Москву, наоборот, подольет масла в огонь. Китай до сих пор не осуждал Россию за операцию на Украине, но и не поддерживал ее напрямую». В западных столицах, если внимательно почитать, что пишут о начавшихся в Москве переговорах, не опасаются, а по-настоящему боятся, что Пекин сумеет стать основным посредником в поисках мира на Украине. Хотя виду стараются не подавать. «У Си Цзиньпина не так много инструментов, чтобы склонить к миру как Москву, так и Киев, ведь обе стороны рассчитывают только на свою победу, - пишет Time. - Если лидер КНР приехал в Москву именно с этой целью, его визит, с большой долей вероятности, окончится провалом».

Ну вот, сразу и похоронили… Легче стало? Нет, еще страшнее. Иначе с чего бы это госсекретарь Блинкен стал суетливо выдавать американские озабоченности? Чего стоит только его реплика о желании президента Байдена срочно поговорить по телефону с председателем Си, которое никак не получается осуществить. Занят товарищ Си, не понятно, что ли? Подождать придется…

Нервную дрожь в голосе с трудом скрывал и координатор по стратегическим коммуникациям совбеза США Джон Кирби: «Мы призываем президента Си сыграть конструктивную роль, поговорив с президентом Зеленским… Мы считаем, что Китай должен слышать украинцев, а не только россиян. И мы призываем председателя Си прямо надавить на президента Путина в отношении необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Украины». Ага, логика такая: раз уж приехал Си в Москву, тогда послушай, что тебе надо сказать Путину… Они это серьезно? Или прикидываются?

Скорее, все-таки прикидываются. Потому что не могут не понимать: в Москве приобретает конкретные контуры новый, постамериканский мир, который очень не понравится Западу. Поэтому там уже не стесняясь говорят, что Путин и Си договариваются о «холодной войне-2», и делают вид, что Вашингтон с Брюсселем тут ни при чем, они - исключительно за мир во всем мире. Но не сейчас, а потом, когда совместно победят Россию… И вдруг понимают: теперь придется побеждать уже и Китай, который так задружился с русскими. По инерции некоторые американские конгрессмены даже ножкой притопнули: а не лишить ли нам китайцев права нормально торговать с нами?

Главная ошибка, совершенная администрацией США, о которой никто вслух старается не говорить, но от этого она никуда не исчезает - действия Вашингтона по «окороту» сразу Москвы и Пекина привели к обратному результату. Два врага США - по их же определению - решили дружить еще крепче, причем и в военно-технической сфере. В начале 70-х прошлого века американцы успешно вбили клин между СССР и Китаем, утянув последнего к себе. Это была стратегическая победа, во многом предопределившая закат Советского Союза. Но через полвека Байден тоже добился стратегического результата - только со знаком минус для американцев. Да и для европейцев, хотя те все стерпят…

Спокойная уверенность, которую демонстрируют в своем общении лидеры России и Китая, говоря о больших перспективах своих стран и их решимости сделать мир более справедливым, буквально бесит Запад. Но на глобальном Юге вызывает искренний интерес. «Си запланировал свой визит в Москву на двадцатую годовщину войны в Ираке неслучайно, - пишет индийская The Print. - Чтобы оправдать крепнущее сотрудничество в сфере безопасности и экономике, и Китай, и Россия прибегли к нападкам на США за войны на Ближнем Востоке и в других местах земного шара.»

И эти «нападки на США», судя по всему, не вызывают отторжения у большинства стран мира, которые хотели бы жить не по американским «правилам», а, как предлагают лидеры России и Китая, по международному праву.

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