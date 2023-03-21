Российские аналитики ожидают расширения межпарламентских связей России и Казахстана

Фото пресс-службы посольства РК в РФ

В посольстве Казахстана в России прошёл круглый стол по итогам состоявшихся в республики выборов в нижнюю палату парламента, а также в региональные и местные органы законодательной власти. В выборах приняли участие граждане Казахстана, находящиеся на территории Российской Федерации. Для них было открыто 5 избирательных участков – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, на которые пришло 1 355 человек. С учётом количества зарегистрированных в России казахстанцев явка составила 54,4%.

В целом по итогам голосования Казахстане в парламенте будут представлены шесть партий из семи, участвовавших в выборах. Правящая партия «Аманат» получила 53,9% голосов избирателей, «Ауыл» (10,9%), «Respublica» (8,59%), «Ақ жол» (8,41%), Народная партия Казахстана (6,8%) и Общенациональная социал-демократическая партия/ОСДП (5,2%). Графу «Против всех» выбрали 3,9% избирателей. Не прошла в парламент партия зелёных «Байтак», набравшая всего 2,30% голосов. Эти цифры привёл на встрече с российскими политическими аналитиками Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Российской Федерации Ермек Кошербаев.

«Новая модель с оптимальным балансом между ветвями власти»

«Изменения, произошедшие у нас в стране за последний год, были анонсированы год назад, 16 марта 2022 года, когда глава Казахстана в своём Послании представил комплексную программу реформ, и, по сути, за год эти реформы начали реализовываться. Для нашего государства они являются беспрецедентными по масштабам преобразований в государственной и общественной жизни. Программа реформ носит системный характер и включает в себя переход от суперпрезидентской модели правления к президентской республике. Это позволит перераспределить ряд властных полномочий, усилит роль и статус парламента, расширит участие населения в управлении страной и укрепит конституционные механизмы защиты прав и свобод граждан», – сказал посол Казахстана.

Фото пресс-службы посольства РК в РФ

Ермек Кошербаев напомнил о прошлогоднем референдуме, на котором большинством граждан Казахстана была поддержана конституционная реформа. Она включала в себя одноразовый 7-летний срок президентства, новый порядок формирования парламента, повышение полномочий законодательной власти, упрощение процедуры регистрации политических партий, благодаря чему, например, были зарегистрированы две новые партии – «Байтак» и «Respublica». Начал работу Конституционный суд.

«Таким образом мы сформировали новую модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти. И сейчас мы находимся на стадии завершения процессов системной перестройки, перезагрузки ключевых государственных институтов, поскольку выборы президента и депутатов Сената уже состоялись, а теперь состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов (республиканского парламента и региональных собраний – ред.)», – сказал дипломат.

Кошербаев уверен, что реформы положили начало обновлению системы общественных ценностей и способствовали более широкому вовлечению граждан в процесс кардинальной трансформации государства и общества. «Мы это видим: в Казахстане гражданская активность возросла в разы. Мы считаем, что новый парламент действительно станет инклюзивным представительным органом власти, и в этом парламенте будут вестись интересные, оживлённые дискуссии. Надеемся, что активизируется межпарламентский диалог с коллегами из России», – заключил Ермек Кошербаев.

Позитивная динамика

Казахстанские выборы активно обсуждаются в российских экспертных кругах. Директор информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве, главный редактор портала Ia-centr.ru Дарья Чижова считает, что эти выборы стали завершающим аккордом электорального цикла, который мы могли наблюдать на протяжении всего прошлого года, и даже шире – начиная с 2019 года, когда президентом был избран Касым-Жомарт Токаев. В свою очередь прошлогодние январские катаклизмы также знаменовали начало «большого цикла».

Фото пресс-службы посольства РК в РФ

«Этот выборный процесс позволил немного смягчить общественные настроения. Если говорить в целом о кампании в информационном плане, то она была яркой, была сильно заметна, и по качеству она сильно выросла. Поскольку были заметны не только теледебаты, но и дискуссии в социальных сетях, где велись живые трансляции. Выстраивается баланс между властью и обществом в том плане, что общество само становится ответственным за то, что необходимо ему самому», – сказала Дарья Чижова. Она также подчеркнула то, что в Казахстане все участники выборов признают их результаты и никто не считает их недемократичными.

Депутат Государственной Думы России, член комитета по информационной политике и связи Антон Ткачеёв, представляющий фракцию «Новые люди», отметил высокие результаты партии «Respublica». «Молодые люди приходят в политику не только с критикой, но и с политическими предложениями, понимая простую истину: отвергая – предлагай», – сказал российский парламентарий. Ткачев надеется, что в новом парламенте Казахстана выстроится «баланс новизны и стабильности» и рассчитывает на активизацию казахстанско-российского межпарламентского сотрудничества. Депутат Государственной Думы посоветовал политикам Казахстана развивать систему электронного голосования, для которого в республике есть и техническая, и законодательная база. По словам Ткачева, внедрение такой формы волеизъявления граждан повышает явку на выборы и делает более активными молодых избирателей.

Профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО Игорь Филькевич вслед за депутатом Ткачевым ожидает дальнейшей активизации сотрудничества Казахстана и России.

«Если мы посмотрим на внешнеторговый оборот России и Казахстана, то в 2022 году он продолжал свой рост. Причём специфика состояла в том, что экспорт из Казахстана вырос практически на 25%, а импорт из России сократился на 1,5%. Тем не менее, Россия остаётся основным торговым партнёром Казахстана, и это чрезвычайно важно. Если мы вообще посмотрим на наши процессы интеграции, то можем отметить, что создание Евразийского экономического союза началось в 2014 году, когда были применены первые санкции в отношении России в связи с присоединением Крыма. И страны продолжают активно сотрудничать, несмотря на все политические перипетии», – сказал Игорь Филькевич.

Успех на выборах партии «Ауыл» («Село») отметила научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Александра Перминова. «Роль «Ауыла» как «партии на местах» – показатель того, что региональная политика приобретает новое значение для Казахстана», – считает эксперт. Перминова ожидает рост межрегионального сотрудничества и промышленной кооперации между Казахстаном и Россией, которые получили новый импульс.

Фото пресс-службы посольства РК в РФ

Ветеран российской дипломатии, экс-заместитель руководителя аппарата Центральной избирательной комиссии России Владимир Грачёв сказал: «Мне не раз приходилось наблюдать в Казахстане за выборами, и я могу твёрдо сказать: там всегда была позитивная динамика. В том смысле, что после выборов всегда что-то где-то улучшалось. Все начатые в стране реформы неслучайны, они – плод тщательно продуманной тактики и стратегии, которые, на мой взгляд, увенчались успехом. А то, что в результате появляются новые люди на политической арене, это хорошо – они и должны появляться. Я хотел бы поздравить республику с прошедшими выборами и смотрю на будущее российско-казахстанских отношений с большим оптимизмом».

«На участках царила праздничная атмосфера»

Стоит добавить, что 17-20 марта в Казахстане побывали в качестве наблюдателей члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России – заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, его коллеги Людмила Маркина и Эльмира Хаймурзина. По словам Людмилы Маркиной, в день голосования на участках царила праздничная атмосфера, присутствовали наблюдатели от партий, доверенные лица кандидатов и представители прессы. «Избиратели могли проголосовать не только на избирательном участке, но и на дому – для этого комиссии принимали заявления от граждан. Также у них была возможность проголосовать и по открепительному удостоверению. На многих участках работали волонтёры, в основном это школьники и студенты, которые оказывали содействие избирателям в случае необходимости. При посещении участков каких-либо нарушений зафиксировано не было», – подчеркнула член ЦИК России.

Эльмира Хаймурзина отметила большую подготовительную работу к выборам со стороны местных избирательных комиссий всех уровней. «На всех участках есть информационные стенды, оборудованы места для голосования инвалидов. Мы отмечаем активное информирование избирателей и освещение избирательной кампании в СМИ и социальных сетях. Среди общих позитивных изменений можно отметить снижение проходного барьера и возвращение одномандатных округов», – добавила Хаймурзина.

Заместитель главы ЦИК Николай Булаев особо отметил организованную работу комиссий на выборах, большое количество наблюдателей, рациональное оформление помещений для голосования и применение современных цифровых технологий. «ЦИК Казахстана и нижестоящие комиссии предприняли необходимые меры для подготовки и проведения выборов в соответствии с требованиями законодательства, которое претерпело серьёзные изменения в преддверии выборов», – заключил Булаев.