Гребут миллионы долларов: Раскрыты безумные доходы российских блогеров

Ведущая шоу «Ой, мамочки» блогер Лерчек во время пышного празднования юбилея, осень 2022 года. Фото: Личный архив

В начале марте следователи при поддержке ОМОН нагрянули в подмосковный особняк Валерии и Артема Чекалиных. Блогера Лерчек и ее мужа обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. Через пару недель взялись за Александру Митрошину известную под псевдонимом «Матерь бложья». Лерчек продавала фитнес-курсы, а Митрошина рассказывала, как раскрутиться в Instagram* (принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской на территории РФ).

Обе действовали по одной схеме: договорились с близкими, чтобы те открывали ИП и часть выручки принимали на свой счет. Блогеры числились предпринимателями на упрощенной системе налогообложения. Там низкая ставка налога, но есть ограничение по доходам в 150 млн рублей ежегодно. СК считает, что барышни зарабатывали в разы больше. А чтобы не платить налоги придумали «левые» ИП.

А меж тем в стране сформировался очень состоятельный креативный класс, который буквально из воздуха делает миллионские миллионы. И как выяснилось, не всегда платит налоги. Официально о таком вряд ли кто скажет, но в блогерской среде активно циркулирует месседж — сейчас будут «копать» под всех «уклонистов».

Мы не говорим, что этих людей надо проверить в первую очередь и ни в чем их не обвиняем. Собрали топ-самых состоятельных отечественных блогеров. Мы не включали героев вроде Ольги Бузовой, Полины Гагариной, Регины Тодоренко и Ксении Собчак. Их доходы оцениваются выше, однако, прославились они не за счет своих соцсетей.

Оксана Самойлова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

15,5 млн подписчиков

На вопрос, кто такая Оксана Самойлова, принято отвечать незамысловато — «жена Джигана». Примечательного в этом титуле не так много. Джига не самый популярный российский рэпер. Прославился он разве что парой эпатажных выходок, после которых загремел на лечение в психиатрическую клинику. Как говорят, многодетную семью (четверо детей), тянет именно Оксана. Ее компания по производству косметики в 2021 году заработала почти 1 млрд рублей. Конечно, часть денег нужно было потратить на новое производство, раздать партнерам и т.д. Цена поста в блогах Самойловой начинается от 2 млн рублей.

Настя Ивлеева

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

18,8 млн подписчиков

Компания телеведущей и юмористки «Ивлеева продакшн» в 2021 году заработала 76 млн рублей. «Форбс» же в тот год оценивал полный доход блогерши от рекламы в 2,7 млн долларов (189 млн рублей, если брать «бакс» по 70 рублей). Вторая фирма Насти «Коленки пчелы», которая выпускает газировки и чипсы по итогам 2022 года принесла 445 млн рублей. Конечно, не все деньги идут Ивлеевой — в бизнесе есть и другие учредители.

Даня Милохин

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

14 млн подписчиков

Детдомовец, который прославился своими недалекими «Тик-Токами», в интервью Ксении Собчак говорил, что в месяц зарабатывает более 2,8 млн рублей. Возможно, лукавил. Только один пост с рекламой в его соцсетях стоил 1,3 млн рублей. Журналисты считали, что Даня заработал в 2021 году более 110 млн рублей. И, видимо, все тут же спустил. В интервью иноганету и рэперу Алишеру Моргенштерну*** в 2023 году, парень сказал, что на его ИП осталось 70 тысяч рублей, на картах — 350 тысяч. А жить он вынужден за счет друзей, ибо больше ничего не зарабатывает. Основным источником дохода был блог в Tik-Tok. Соцсеть запретила пользователям из России публиковать новый контент.

Wylsacom

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

10,3 млн подписчиков

Валентин Петухов в числе богатых блогеров стоит как бы особняков. Ибо не «замаран» никаким инфоцыганством, продажами курсов «поверь в себя, заработай денег и накачай упругую попу». Один из самых высокооплачиваемых ютуберов снимает обзоры на гаджеты. Ассоциации блогеров и агентств (АБА) указывала, что с 24 февраля по 1 сентября 2022 года «Вилса» заработал 86,7 млн рублей. А в позапрошлом году за этот же период поднял 120 млн рублей. Это деньги за рекламные интеграции в видео. «Форбс» же оценивал доход Петухова в 2020-м году в $3,41 млн, а через год в $2,2 млн (238,7 и 154 млн рублей соответственно если доллар по 70 руб.).

Юрий Дудь***

10,3 млн подписчиков

Признанный иностранным агентом журналист и интервьюер едва ли не единственный кто после начала СВО увеличил свои доходы на YouTube. По крайней мере так указывает Ассоциации блогеров и агентств (АБА). За рекламные интеграции в 2022 году блогер получил около 60 млн рублей, а за год до этого в 2,5 раза меньше. В 2020-м Дудь*** зарабатывал на рекламе YouTube $980 тысяч. Это примерно 70 млн рублей. Весь свой бизнес в России Юрий*** сейчас закрыл и перевел активы за границу.

Надин Серовски

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Около 10 млн подписчиков

Надя из Иванова принадлежит к когорте модных мам. Такие рассказывают о семейном быте, воспитании детей и беременности. Также продает курсы по обработке фото, макияжу, проводит виртуальные марафоны вроде «Поверь в себя» и «Делай деньги». Сами курсы недорогие до 2000 рублей. Но с миру по нитки — и как вспоминают подписчики, на одном из курсов Надин смогла заработать свыше 100 млн рублей. Реклама в аккаунтах у Надин стоит от 500 000 рублей — и это только за «сториз», то есть картинку, которая провисит на страничке ровно сутки. Прямо своими доходами дама никогда не делилась.

Instagram* - принадлежит запрещенной в РФ компании Meta**

Meta** - компания признана экстремистской на территории РФ

Алишер Моргенштерн*** и Юрий Дудь*** - физические лица, которые признаны в РФ иноагентами