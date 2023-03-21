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21 марта 2023 11:40

Гребут миллионы долларов: Раскрыты безумные доходы российских блогеров

Кто из российских звезд зарабатывает больше всего на своих блогах и YouTube
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Ведущая шоу «Ой, мамочки» блогер Лерчек во время пышного празднования юбилея, осень 2022 года.

Ведущая шоу «Ой, мамочки» блогер Лерчек во время пышного празднования юбилея, осень 2022 года.

Фото: Личный архив

В начале марте следователи при поддержке ОМОН нагрянули в подмосковный особняк Валерии и Артема Чекалиных. Блогера Лерчек и ее мужа обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. Через пару недель взялись за Александру Митрошину известную под псевдонимом «Матерь бложья». Лерчек продавала фитнес-курсы, а Митрошина рассказывала, как раскрутиться в Instagram* (принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской на территории РФ).

Обе действовали по одной схеме: договорились с близкими, чтобы те открывали ИП и часть выручки принимали на свой счет. Блогеры числились предпринимателями на упрощенной системе налогообложения. Там низкая ставка налога, но есть ограничение по доходам в 150 млн рублей ежегодно. СК считает, что барышни зарабатывали в разы больше. А чтобы не платить налоги придумали «левые» ИП.

А меж тем в стране сформировался очень состоятельный креативный класс, который буквально из воздуха делает миллионские миллионы. И как выяснилось, не всегда платит налоги. Официально о таком вряд ли кто скажет, но в блогерской среде активно циркулирует месседж — сейчас будут «копать» под всех «уклонистов».

Мы не говорим, что этих людей надо проверить в первую очередь и ни в чем их не обвиняем. Собрали топ-самых состоятельных отечественных блогеров. Мы не включали героев вроде Ольги Бузовой, Полины Гагариной, Регины Тодоренко и Ксении Собчак. Их доходы оцениваются выше, однако, прославились они не за счет своих соцсетей.

Оксана Самойлова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

15,5 млн подписчиков

На вопрос, кто такая Оксана Самойлова, принято отвечать незамысловато — «жена Джигана». Примечательного в этом титуле не так много. Джига не самый популярный российский рэпер. Прославился он разве что парой эпатажных выходок, после которых загремел на лечение в психиатрическую клинику. Как говорят, многодетную семью (четверо детей), тянет именно Оксана. Ее компания по производству косметики в 2021 году заработала почти 1 млрд рублей. Конечно, часть денег нужно было потратить на новое производство, раздать партнерам и т.д. Цена поста в блогах Самойловой начинается от 2 млн рублей.

Настя Ивлеева

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

18,8 млн подписчиков

Компания телеведущей и юмористки «Ивлеева продакшн» в 2021 году заработала 76 млн рублей. «Форбс» же в тот год оценивал полный доход блогерши от рекламы в 2,7 млн долларов (189 млн рублей, если брать «бакс» по 70 рублей). Вторая фирма Насти «Коленки пчелы», которая выпускает газировки и чипсы по итогам 2022 года принесла 445 млн рублей. Конечно, не все деньги идут Ивлеевой — в бизнесе есть и другие учредители.

Даня Милохин

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

14 млн подписчиков

Детдомовец, который прославился своими недалекими «Тик-Токами», в интервью Ксении Собчак говорил, что в месяц зарабатывает более 2,8 млн рублей. Возможно, лукавил. Только один пост с рекламой в его соцсетях стоил 1,3 млн рублей. Журналисты считали, что Даня заработал в 2021 году более 110 млн рублей. И, видимо, все тут же спустил. В интервью иноганету и рэперу Алишеру Моргенштерну*** в 2023 году, парень сказал, что на его ИП осталось 70 тысяч рублей, на картах — 350 тысяч. А жить он вынужден за счет друзей, ибо больше ничего не зарабатывает. Основным источником дохода был блог в Tik-Tok. Соцсеть запретила пользователям из России публиковать новый контент.

Wylsacom

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

10,3 млн подписчиков

Валентин Петухов в числе богатых блогеров стоит как бы особняков. Ибо не «замаран» никаким инфоцыганством, продажами курсов «поверь в себя, заработай денег и накачай упругую попу». Один из самых высокооплачиваемых ютуберов снимает обзоры на гаджеты. Ассоциации блогеров и агентств (АБА) указывала, что с 24 февраля по 1 сентября 2022 года «Вилса» заработал 86,7 млн рублей. А в позапрошлом году за этот же период поднял 120 млн рублей. Это деньги за рекламные интеграции в видео. «Форбс» же оценивал доход Петухова в 2020-м году в $3,41 млн, а через год в $2,2 млн (238,7 и 154 млн рублей соответственно если доллар по 70 руб.).

Юрий Дудь***

10,3 млн подписчиков

Признанный иностранным агентом журналист и интервьюер едва ли не единственный кто после начала СВО увеличил свои доходы на YouTube. По крайней мере так указывает Ассоциации блогеров и агентств (АБА). За рекламные интеграции в 2022 году блогер получил около 60 млн рублей, а за год до этого в 2,5 раза меньше. В 2020-м Дудь*** зарабатывал на рекламе YouTube $980 тысяч. Это примерно 70 млн рублей. Весь свой бизнес в России Юрий*** сейчас закрыл и перевел активы за границу.

Надин Серовски

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Около 10 млн подписчиков

Надя из Иванова принадлежит к когорте модных мам. Такие рассказывают о семейном быте, воспитании детей и беременности. Также продает курсы по обработке фото, макияжу, проводит виртуальные марафоны вроде «Поверь в себя» и «Делай деньги». Сами курсы недорогие до 2000 рублей. Но с миру по нитки — и как вспоминают подписчики, на одном из курсов Надин смогла заработать свыше 100 млн рублей. Реклама в аккаунтах у Надин стоит от 500 000 рублей — и это только за «сториз», то есть картинку, которая провисит на страничке ровно сутки. Прямо своими доходами дама никогда не делилась.

Instagram* - принадлежит запрещенной в РФ компании Meta**

Meta** - компания признана экстремистской на территории РФ

Алишер Моргенштерн*** и Юрий Дудь*** - физические лица, которые признаны в РФ иноагентами

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ