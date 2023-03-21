Трудности перевода и кнопка «Помогите»: Автозавод «Москвич» признал проблемы с новым автомобилем

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У автомобилей «Москвич 3» едва стартовали продажи, а уже начались проблемы. В понедельник специализированные интернет-ресурсы сообщили, что автозавод отзывает все 86 автомобилей, проданных с 20 января. Проблемы связаны с русификацией меню — не секрет, что автомобиль с российской эмблемой является китайским кроссовером JAC JS4.

- Программное обеспечение работает с задержкой и гигантское количество брака при русификации! - приговорил в своем ролике на ю-тубе автоэксперт Максим Колесников после проведения тест-драйва нового «Москвича 3».

Как вам такие фразы - «Ремень безопасности второго пилота не привязан», «Остаток пробегов», «Местная музыка», «Автоматическая блокировка скорости». А значок с вопросительным знаком в кружочке, который обычно означает «Помощь» в китайском «Москвиче» обозначен как «Помогите».

- Дело в том, что первая партия автомобилей пришла напрямую из Китая — пояснил kp.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. - Там вообще есть много не очень хорошего для нашего рынка. Например, вся партия без обогрева сидений и лобового стекла, не говоря уже об обогреве руля. Есть только обогрев зеркал и заднего стекла. Есть проблемы и с переводом — некоторые вещи странно звучат. Ну ничего, доработают программное обеспечение, чтобы мультимедийная система корректно общалась по-русски. Хотя я ездил на этой машине и не обращал внимание на ошибки — это не мешало.

В пресс-службе «Москвича» не считают что акцию по обновлению программного обеспечения можно называть отзывом.

- Информация об отзывной кампании автомобилей "Москвич", которая распространяется в СМИ и социальных сетях, является ложной, - сказали kp.ru в пресс-службе автозавода. - Отзывная кампания предполагает публикацию данных на сайте Росстандарта и предупреждение клиентов о необходимости предоставить автомобили, попадающие под нее, на диагностику и ремонт. Такой кампании «Москвич» не проводил и не проводит. В настоящий момент клиентам предлагается только планово обновить софт программного обеспечения кроссовера «Москвич 3» для корректной русификации мультимедийной системы. Других уведомлений клиентов нет.

В общем, случай этот показал, что за китайскими товарищами надо тщательней приглядывать. А в Поднебесной наверняка кого-то вздуют по партийной линии, чтобы не доверяли Гугл-переводчику, а изучали великий и могучий.

Впрочем, от ошибок никто не застрахован. Так, пользователи напомнили, что, было дело, и на панели одной из моделей «Вольво» для России вместо охлаждающей жидкости было написано «омывающая».

Базовая цена автомобиля «Москвич 3» с автоматической коробкой — 2035000 руб.