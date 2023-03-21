Стало известно, почему покинула свой пост директор Музея изобразительных искусств

Лошак ушла по собственному желанию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это случилось в день 101-летия Ирины Антоновой, великого директора Пушкинского музея и предшественницы Лошак. Но разве об этом кто вспомнил?

Говорят, у 67-летней Марины Лошак контракт истекает 2 апреля и будто бы Министерство культуры его продлевать не собирается. Лошак ждать не стала и ушла по собственному желанию: «Я к этому решению готовилась, мне никто его не навязывал», - сообщила она, собрав срочную пресс-конференцию. Она руководила Пушкинским музеем 10 лет. «Это достойный срок для директора музея. Дальше нужно, чтобы пришел новый человек с новой энергией, новыми мыслями и амбициями, и продолжил начатое другими».

Уже известно, кто займет опустевшее кресло директора ГМИИ - Елизавета Лихачёва, которая сейчас руководит Музеем архитектуры им. Щусева. Стоит напомнить: недавно покинула свой пост директор Третьяковки Зельфира Трегулова, еще один музейный тяжеловес. Но она ушла молча, по-английски. А Марина Девовна Лошак захотела устроить небольшой перфоманс и прощальный бенефис. В традициях «поиска новых форм». В тот день, когда она написала заявление по собственному, в своем рабочем кабинете сделала инсталляцию в «Полторы комнаты».

- Я привыкла делать искусство из всего, что меня окружает, - скромно сообщила Лошак журналистам на прощальной пресс-конференции. – Всё, что я делаю в жизни – это обдуманные, осмысленные и самостоятельные шаги. Сегодня я приглашу вас в кабинет директора, где мало кто бывал раньше. Это был мой личный уголок. Раньше там висело… моё крепдешиновое платьице 40-х годов и портрет из моей спальни, - не стала скрывать экс-директор одного из крупнейших музеев мира. – Я соединила мой кабинет и кабинет Ирины Антоновой, который всегда был кабинетом директора музея, начиная с 1944 года - с Сергея Дмитриевича Меркурова. Сейчас между двумя кабинетами протянулся… портал. Это такая метафизическая сила, символизирующая судьбу. Мне хочется, чтобы мой уход восприняли через это высказывание...

Признаться, «высказывание» получилось туманным. Далее Марина Девовна рассказала, что музей «в прекрасной форме». И при новом директоре «всё будет работать как прежде». «Амбиций» говорить, что при ней музей работал хорошо как никогда, у неё нет, хотя за последних полтора года «всё так прекрасно происходило, дай бог, чтобы и дальше так было». Особенно если вспомнить, с какими приключениями удалось вернуть в Россию национальные шедевры, бесценное достояние из собрания братьев Морозовых, которые Марина Лошак и Зельфира Трегулова передали для экспозиции в Париже под честное слово Фонда Louis Vuitton. И когда после начала СВО наши картины оказались в «заложниках» во Франции. И сколько нервов и сил было потрачено для их возвращения на родину. Ну ладно, всё в прошлом...

Говорила Марина Лошак, что нужно завершить стройку музейного квартала, а государство должно продолжать её финансирование. Что она обязательно будет рядом, из России уезжать не собирается: «Я знаю, где можно добыть денег и всем буду рада помочь».

- Мне все навязывают драматическую ноту (в связи с уходом), но я не хочу. Я чувствую себя молодой и внутренне, и физически, - разоткровенничалась Лошак. - Каждый 7 лет меняю место работы и всегда ухожу на гребне успеха. Ну надо же менять платье! Любое новое платье всегда лучше старого.

После её спича почему-то возникло ощущение, что эти 10 лет она руководила не музеем изобразительных искусств, а Домом моды Вячеслава Зайцева.

В заключении она сказала, что кандидатуру её сменщицы Елизаветы Лихачёвой с ней не согласовывали. Но та непременно «зажжет».

И наконец проводила журналистов в портал - «метафизическое пространство» в полторы комнаты. Оказалось, все не так страшно. Это два кабинета директора, соединенных дверью. Обычно дверь закрыта, но ради «портала» её распахнули, поставили стенды и украсили их заметками из книги отзывов. В комнатах напротив друг друга стоят два массивных стола. Один - рабочий стол Ивана Владимировича Цветаева, основателя музея изящных искусств. Другой стол попроще, но тоже «это историческая мебель, как и этот буфетик, остальное все функциональное», - пояснила Марина Лошак. И это не совсем «музейное пространство», а действительно кабинет директора с рабочими местами для ассистентов. Но ради прощального жеста Марина Девовна решила здесь принимать посетителей по предварительной записи. «Портал» будет открыт для желающих в течение 10 дней, до 2 апреля (как раз у Лошак заканчивается контракт). Как новому директору приступать к своим обязанностям, если в его кабинете аншлаг?

- Это жутко неудобно. Но нужно потерпеть. И немного пострадать. Это же моё высказывание. И специфика момента, - сообщила Марина Лошак. – Новому директору, кто бы ни сидел на этих двух стульях (оговорочка по Фрейду – Ред.), придется пройти через этот портал. Это преемственность. Наша река Стикс…Только это река жизни.