Глава Фонда гуманитарных проектов возглавил Всероссийский экспертный совет по профориентации

Фото: Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

21 марта в рамках фестиваля «Билет в будущее» на площадке одноименного форума, который открывает профориентационную кампанию в России в 2023 году, проходит Всероссийский экспертный совет. Под председательством руководителя Фонда Гуманитарных Проектов Ивана Есина и директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения минпросвещения России Виктора Неумывакина состоялась четырехчасовая сессия, в которой приняли участие более 40 ведущих ученых, общественных деятелей, представителей крупнейших российских компаний, федеральных и региональных чиновников от образования со всей страны.

Виктор Неумывакин, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения минпросвещения России. Фото: Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

«Хотелось бы напомнить, что в этом году по поручению Президента РФ проводится Год педагога и наставника в России. Я уверен, что «Билет в будущее» станет одним из ключевых профориентационных проектов в рамках этого почетного года, – отметил Иван Есин. - Мы обязательно проведем подобные фестивали, а также форумы и мультимедийные выставки в нескольких десятках городов по стране. Экспертный совет станет нашим основным форматом для консультаций с научным, методическим, педагогическим сообществами России для совершенствования «Билета в будущее», который в 2023 году охватит нарастающим итогом более 2 миллионов школьников».

Торжественное мероприятие, ставшее центральным событием федеральной профориентационной повестки недели, проходит в резиденции губернатора Екатеринбурга. Среди прочих поднимаемых вопросов эксперты обсудили темы профориентационного минимума, который будет внедрен в российских школах уже в этом году. Представители крупных российских компаний, принимающих участие в форуме, ответили на запрос, сформулированный недавно Президентом РФ, о необходимости вовлечения бизнес-партнеров в развитие профориентационной отрасли в России. Также в бурной дискуссии, модерируемой руководителем проекта «Билет в будущее», нашли отражение вопросы методического характера, мнения заслуженных педагогов страны и новые научные сведения в рамках развития личности в системе государственной поддержки профориентации.