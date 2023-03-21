Турция снова начала пропускать грузы в Россию, но не все: как это повлияет на цены в магазинах

К концу прошлой недели транзит заработал, но не в полной мере Фото: EAST NEWS

«Черные списки» транзитных товаров, которые нельзя пускать в Россию, появились у турецкой таможни. Местные СМИ сообщают, что их разослали и турецким экспортерам. Но что именно перечислено в этих списках, информации нет. Эксперты считают, что США и Евросоюз надавили на Турцию, чтобы та соблюдала санкционный режим против России, а не помогала нам обходить ограничения.

Раньше схема была такой. Некая компания в Турции заказывала партию товара, и эта партия транзитом шла в Россию, «не останавливаясь» на берегах Босфора. Причем так работал транзит любой продукции, не только санкционной - удобно же. Однако в начале марта власти Турции неожиданно запретили любые отгрузки в сторону России. Примерно две недели заказчики не могли получить никакие товары.

- Система блокировала абсолютно все грузы. Сам факт указания конечной страны доставки «Россия» являлся критерием блокировки оформления транзита, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» Георгий Властопуло, генеральный директор компании «Оптималог», которая занимается международными перевозками. - К концу прошлой недели транзит заработал, но не в полной мере. Сейчас мы пытаемся практическим путем определить, что работает и для какого вида товаров. И вот таким методом проб и ошибок формируем критерии, чтобы понять, как теперь будет работать транзит. Кто-то говорит, что турки уже опубликовали какой-то список товаров. Лично мы его в глаза не видели. Но можем предположить, что это товары двойного назначения.

Напомним, принятый в феврале десятый пакет санкций ЕС предполагает запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения — то есть тех, которые можно использовать и для военных целей. А тех, кто будет помогать обходить санкции, ждет уголовное преследование от Евросоюза. В список попало около 200 позиций. Среди них строительная техника, запчасти для автомобилей и авиадвигателей, различные антенны, компасы, бинокли, прицепы, автопогрузчики, микрочипы, насосы, станки и прочее оборудование.

По мнению экспертов, потребительских товаров - одежды, игрушек, мобильных телефонов и т. д. - этот запрет не коснется. А что касается товаров под санкциями, то российские импортеры считают - найдутся и другие способы привезти их в страну. Конкретику, понятное дело, никто не раскрывает, чтобы нам не перекрыли и новые каналы поставок. Но путь товаров в Россию удлинится и все это в итоге отразится на ценах.

- Чем больше проблем на пути следования товара от поставщика до конечного получателя, тем дороже схемы логистики. Себестоимость доставки товара получается выше, и его конечная цена тоже повышается, - объясняет Георгий Властопуло.