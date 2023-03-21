Сбежавший в США внук Аллы Пугачевой получил работу в России

Между тем, в России у Преснякова осталась созданная им в 2014 году рок-группа Multiverse

Никита Пресняков, спешно отбывший в Америку аккурат с началом мобилизации, осваивается за океаном в новом статусе. Внук Аллы Пугачевой сменил имя на более привычный американскому слуху псевдоним Nick Pres и теперь в качестве режиссера снимает клипы местным артистам.

Между тем, в России у Преснякова осталась созданная им в 2014 году рок-группа Multiverse, поклонники которой уже давно ждут новый альбом.

- Не всё так просто, - отбивается в соцсетях от вопросов Никита Пресняков. - Я уже почти дописал музыку к фильму и скоро смогу заняться альбомом вплотную.

По данным KP.RU, фильм, о котором говорит внук Примадонны, выйдет в России - премьера драмы "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли запланирована на конец 2023 года. Это продолжение популярного сериала, к двум сезонам которого писал музыку Никита Пресняков со своей группой. И теперь, когда продюсеры решили снять полный метр, за саундтреком вновь обратились к Преснякову: он отвечает за всё музыкальное оформление будущей картины.

Тем временем, брошенная своим фронтменом группа переживает не лучшие времена. Без солиста музыканты разбрелись, кто куда. Так, барабанщик Multiverse Александр Смирнов сейчас колесит с гастролями в составе другой команды и предлагает в соцсетях свои услуги по записи музыки. Гитарист Михаил Семков на своей странице тоже установил статус о готовности к сотрудничеству: "Запись гитары, написание аранжировки, работа в группе". А бас гитарист Владимир Пташник жалуется на дорожающий проезд в метро и в свой день рождения публикует в соцсетях номер карты для донатов в качестве подарка.

Впрочем, трудности с финансами испытывает и Никита Пресняков, правда, несколько другого порядка. Пока его коллеги собирают пожертвования, внук Пугачевой выставил на продажу её любимую дачу в Подмосковье, которую щедрая бабушка отписала ему несколько лет назад. За трехэтажный особняк с шестью спальнями, спа-зоной, домашним кинотеатром и собственным причалом Nick Pres планирует выручить 225 млн рублей.