На гранты «Газпром нефти» запустят новые культурные и образовательные проекты в шести регионах

Объявлены победители ежегодного грантового конкурса программы «Родные города» от компании «Газпром нефть». Больше сотни активистов и общественных организаций получат до 1 млн рублей на развитие образовательных, спортивных и культурных проектов. А уже осенью стартует приём заявок на новые гранты.

Как говорят организаторы конкурса, главный критерий отбора победителей — гарантия социального эффекта от предложенного проекта. Кроме того, самые востребованные инициативы в городах и сёлах определяет онлайн-голосование жителей.

В этом году вместе с детскими учреждениями, творческими центрами и экологическими организациями обладателями грантов стали десятки авторских проектов: музыкальные коллективы, спортивные секции и семейные театры.

Так, для школьников Томска активисты запустят лабораторные шоу по физике и химии, откроют курсы водного туризма и экологичного образа жизни. В селах Тюменской области появятся классы по дизайну и программированию, а также летняя школа вокала. В Омске создадут семейные коворкинги и пространство для юных инженеров.

«Мы хотим сделать астрономию увлекательной и доступной каждому, - сообщила руководитель проекта «Смотри на звезды» из Оренбурга Татьяна Гавриш. - Мы организуем ночные выезды с телескопами и вечера тротуарной астрономии в Оренбурге и области. Взрослые и дети изучают небо с помощью профессиональной оптики. В прошлом году наш проект посетили более трех тысяч горожан».

Грантовый конкурс «Газпром нефти» проводится ежегодно в городах и селах Ямала, Ханты-Мансийского округа, Тюменской, Омской, Томской и Оренбургской областей. Благодаря грантам за несколько лет там были запущены важнейшие социальные проекты, участие в которых приняли свыше 100 тыс. детей и взрослых.

«Компания поддерживает проекты, которые так или иначе развивают комфортную среду для жизни людей в регионах, где работают наши промышленные предприятия, - отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. - Что особенно важно – почти половина проектов, получивших наши гранты, дальше развиваются самостоятельно. Для этого мы помогаем гражданским активистам, экспертам и волонтерам объединяться в сообщества, которые становятся драйверами позитивных изменений».

Среди победителей конкурса – не только крупные проекты, но и заявки на финансирование в пределах ста тысяч рублей. Это позволяет поддержать даже небольшие локальные инициативы: благоустраивать скверы, закупать театральный реквизит, пополнять библиотеки, дарить детям учебные пособия и приобретать специальные книги для инвалидов по зрению.

«Наша команда создает бесплатные аудио-экскурсии по неочевидным достопримечательностям Ханты-Мансийска, - пояснил автор проекта «Не|местные» Илья Кириченко. - Мы собрали редкие истории и воспоминания людей разных поколений, создали из них экскурсионные маршруты в формате аудиоспектакля. В его основе — сама жизнь и реальные человеческие судьбы. Это важный краеведческий проект, который по-новому открывает наш город».