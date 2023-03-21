Российский пограничник из автомата сбил украинский беспилотник "Валькирия"

Была низкая облачность и этот дрон спустился примерно на 500-600 метров Фото: Соцсети

Экзотичная новость: российский пограничник в Брянской области сбил из автомата украинский беспилотник «Валькирия». Факт, безусловно, забавный и впечатляющий, но в эпоху фейков такие сообщения все-таки надо проверять и проверять. Даже если они весьма приятны. И потому я с помощью брянских коллег-журналистов дозвонился до областного управления ФСБ, которому подчиняется местная Пограничная служба. Мой собеседник поначалу категорически отказывался отвечать на какие-либо вопросы: «Не положено! Присылайте запрос!». Я еле уговорил его ответить хотя бы на несколько вопросов.

- Сбитый пограничником дрон – это правда?

В телефонной трубке – наждачный голос:

- А вы разве еще не видели фото вещдока в Telegram-канале «Военкоры русской весны»?

- Видел, но все-таки…

- Все-таки это правда.

- Но есть разночтения. В одном случае сообщается, что «Валькирию» завалили из автомата, а в другом – из пулемета…

- Из автомата боец наш палил.

- Но как он мог достать дрон из АКМ, если прицельная дальность его огня – до 1000 метров, а эта «машинка», говорят, шла на высоте в два раза больше?

- Вот это неправда. Была низкая облачность и этот дрон спустился примерно на 500-600 метров. Тогда наш боец и полоснул по нему очередью. И срубил винт.

- Награду стрелок получит?

- Думаю, что да. Но это не мне решать.

КСТАТИ

Что такое "Валькирия"

Это беспилотник украинской разработки. Делают такие на «Авиационных системах Украины» - есть такое научно-производственное предприятие в Киеве. Устройство оснащено оборудованием для дневной и ночной съемки в высоком разрешении, позволяющим проводить воздушную разведку, мониторинг, видеонаблюдение, а также корректировки огня артиллерии. Он очень «глазастый» - есть телекамера и тепловизор.

Первый такой комплекс начал использоваться в украинской армии еще в 2017 году. Технические характеристики:

- размах крыльев: 1,6 м

-тип: летающее крыло

-температура применения: от -20°С до +40°С

- радиус действия: до 34 км

- крейсерская скорость: 60 км/час

- предельная скорость: 108 км/час

- практический потолок: 2000 м

- длительность непрерывного полета: до 120 минут

- материалы: композит, карбон

- максимальный взлетный вес: 3,5 кг

- питание: аккумуляторы Li-pol

- взлет: автоматический с рук или леера

- способ посадки: автоматическая по-самолетному

Правда, наши спецы из российских подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут устроить «Валькирии» и вынужденную посадку. Говорят, что такие факты тоже были. Украинцы уже называют это «черной магией». Кстати, в связи со сбитым дроном в Брянской области просачиваются слухи, что «Валькирию» и заставили таким образом «сбросить высоту», а когда она вынырнула из-за туч, бдительный страж границы и резанул по ней из автомата.

Вот вам – любопытное признание и украинского спеца:

«Русские очень, очень хороши в том, что они делают. Они занимаются черной магией в электромагнитной защите. Они могут глушить частоты, подделывать GPS, отправлять беспилотник на неправильную высоту, так что он просто упадет с неба».