Такого нет ни у одной армии мира: В России разрабатывают летающий авианосец для беспилотников

На международном форуме «Армия-2020» показали действующий прототип циклолета. Фото: Пресс-служба ФПИ

Недавно появились сообщения о том, что Фонд перспективных исследований (ФПИ) намерен в течение ближайших трех лет провести испытания беспилотного разведкомплекса на базе циклолета. Его хотят размещать на кораблях нашего военно-морского флота.

Глава проектной группы воздушных средств ФПИ Ян Чибисов уточнил: «В рамках проекта «Циклон-2» мы развиваем в интересах ВМФ такой комплекс: беспилотный самолет типа «Орион» и посадочная платформа на базе циклолета. Технический облик предварительный есть. К 2025-му планируем летные испытания малоразмерного циклолета с БПЛА».

Что такое циклолет, чем он хорош и зачем эта штука нашим морякам? «КП» обратилась за ответом к экспертам.

Что с платформой?

Глава компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян аккуратен в прогнозах.

- Чем интересен циклолет?

- Циклолет с учетом его аэродинамических особенностей, компоновки, эффектов аэродинамических, которые он создает в результате полета, обеспечивает лучшую стабилизацию поверхности самого аппарата в пространстве.

- Что это означает?

- Что работа его движителей обеспечивает более надежное использование его самого в качестве стартовой площадки, например, для тех же беспилотников.

- То есть он - как маленький летающий авианосец?

- Предполагается, что он обеспечивает устойчивость на заданное время после взлета и непосредственно перед посадкой. Именно как взлетно-посадочная платформа. То, что его финансирует ФПИ, означает, что за проект взялись всерьез.

- А почему в других армиях и флотах мира их до сих пор не используют?

- Сложно сказать, особых скоростей у циклолета нет. Там эффект в том, что он взлетает и садится вертикально, может зависать. Этот аэродинамический эффект возникает от его двигателей-«барабанов». Движители циклолета - это не винты традиционные, при этом они создают хорошую подъемную силу. У этой системы свои особенности в плане стабильности. Прежде я с сомнением относился к этой схеме. Но похоже, что ФПИ увидели в этом перспективу. Вообще это нишевая технология - как, например, аэросани. Она может оптимально решать узко поставленную задачу с определенными требованиями.

А как с посадкой?

А вот размышления бывшего военного летчика, редактора портала «Арсенал Отечества» Дмитрия Дрозденко:

- Циклолет любому кораблю подойдет?

- Любому, на котором есть вертолетная площадка. Начиная от атомного ракетного крейсера «Петр Великий», у которого два ангара для вертолетов, и заканчивая эсминцами или фрегатами. У них тоже есть площадки с ангарами, куда заезжает вертолет, выполняющий противолодочные и поисковые функции.

- Циклолету место для разбега не нужно?

- Нет, как и вертолету. Это преимущество циклолета: он может вертикально взлетать - в отличие от беспилотника.

- И циклолету хватит сил беспилотник поднять и унести вдаль, пока тот с него не упорхнет?

- Если судить по заявлениям разработчиков, циклолет сможет быть платформой для того же БПЛА «Орион». Но пока мне это видится довольно сложным в техническом смысле. Как он реально летает, я не видел. Американцы для запуска беспилотников используют авианесущие корабли - там отработана система взлета-посадки. Посадка на корабль гораздо сложнее, чем на сушу, вертолета в том числе. Палуба прыгает вверх-вниз и влево-вправо. Единственное, что более-менее стабильно, это поступательная скорость.

- При шторме и качке циклолет как раз и поможет?

- Палуба неустойчива. Она при хорошем волнении по нескольку метров в разные стороны ходит. Наши вертолетчики «ловят» палубу, грубо говоря, на противоходе. Чтобы и «птичку» не грохнуть, и за посадочную площадку зацепиться. И как циклолет (или тот, кто им управляет) в таких условиях отработает? Как справится с наклонами палубы и разными углами посадки?

- А у него же на горбу еще и беспилотник будет, его бы не уронить...

- Есть вопросы: как они состыкуются в воздухе перед посадкой, как будут выравнивать курсы и скорость, как противодействовать синхронно ветру - аэродинамика-то у аппаратов точно разная. Взлет - не такая проблема: как, по-вашему, «Герань» стартует? Из грузовика, с места, за счет ракетного ускорителя, выполняющего роль катапульты. А вопрос посадки - другая песня.

- Вот коптер тоже вертикально взлетает, но он беспилотник не потянет...

- Не вижу особой разницы между циклолетом и коптером. Надо смотреть, какие используются несущие системы. Есть, например, конвертопланы, которые летят, как вертолет, вначале с вертикальной тягой, а потом их винты наклоняются, иногда с крыльями, иногда просто с двигателями. В каждой системе есть плюсы и минусы. Тот же конвертоплан жутко дорогой и технически очень сложный. Но американцы считают, что для корпуса морской пехоты для десантирования конвертоплан лучше подходит.

Что с испытаниями?

Один из вариантов циклолета рассчитан на перемещение десанта. Фото: Kirill Borisenko/Wikimedia Commons

Опытный военный моряк, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин ждет испытаний циклолета.

- Пару лет назад на форуме «Армия-2020» показали модель циклолета, сообщив, что летающий образец в полный рост поднимется в воздух в течение нескольких лет...

- В среде моряков слышали про циклолет. Знаю, есть некоторое число их вариантов. Сейчас речь о циклолете, который станет площадкой для взлета беспилотника. Этот аппарат точно не предназначен для универсальных десантных кораблей проекта 23900, которые строятся в Керчи. Там размер палубы позволяет беспилотникам взлетать самим, без помощи циклолета. Причем беспилотникам с размахом крыла до 3 метров и длиной до 2 метров - типа «Орлан-10».

- Но таких же кораблей раз-два и обчелся, и тут циклолет в помощь?

- Циклолет надо долго испытывать. В морских условиях все иначе, чем на стендах или в поле. Повторюсь: уже есть беспилотники, которые с кораблей определенного водоизмещения взлетают и так. И это не только «Орлан-10», есть и другие. Они и с фрегата «Горшков» или даже с корветов стартуют. А тяжелые БПЛА типа «Охотник» будут взлетать с палубы, когда «Адмирал Кузнецов» выйдет из ремонта и будут спущены на воду два УДК в Крыму.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Что говорят разработчики

На стандартной корабельной вертолетной площадке для Ка-27 разместят циклолетную платформу. На ней «сидит» беспилотник самолетного типа. С ним «на спине» циклолет вертикально взлетает, потом разгоняется. На скорости отрыва при нужном положении беспилотник стартует с платформы. А когда он вернется, циклолет подлетит под БПЛА, сравняет скорости, примет нужный угол атаки, подхватит беспилотник и сядет с ним на корабль.

Сейчас ФПИ с Институтом теплофизики Сибирского отделения РАН и головным исполнителем работают над двухтонной летающей машиной с циклическими движителями. Полноразмерный движитель для циклокара ждут в 2023-м. В 2024-м - изготовление аэромашины. В 2025-м - наземные, привязные и летные испытания.

НАША СПРАВКА

Предполагаемые преимущества

Относительная компактность и более низкий, чем у вертолета, уровень шума. Циклические движители позволяют менять направление вектора тяги на 360 градусов. Это означает повышенную маневренность. Разработчики предполагают у циклолета возможность посадки на наклонную поверхность (до 30 градусов), а также причаливание к вертикальным поверхностям.