Одна из последних фотографий старца - начало 2000-х. Фото: Пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Во времена смутные народу свойственно обращаться либо к мистике, либо к делам духовным. Мистику мы трогать не будем. Обратимся к истине. В последнее время в сети стали цитировать старца Иоанна (Крестьянкина). Кто не знает, был такой старец в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Но каким на самом деле был батюшка и что говорил своим духовным чадам, знают лишь те, кто был лично знаком со старцем.

Автор биографии отца Иоанна в серии ЖЗЛ, кавалер Патриаршего знака «За вклад в развитие русской литературы», номинант Патриаршей литературной премии 2019 года Вячеслав Бондаренко не имел счастья общаться со старцем. Но долгие годы писатель собирал сведения о батюшке от людей, которые напрямую с ним общались.

- Отец Иоанн - живой пример того, как можно честно, мудро и праведно прожить жизнь в тяжелейших условиях, при этом полностью посвятив ее Богу и людям, - рассказал «Комсомолке» Вячеслав Бондаренко. - Отец Иоанн ушел от нас относительно недавно, и при этом он был свидетелем нескольких исторических эпох: застал дореволюционную Россию, видел Гражданскую войну, 1930-е годы, Великую Отечественную, был репрессирован, перенес гонения на церковь в хрущевское время…

«Виновных не ищите»

- Вячеслав, насколько правдивы распространяемые в сети рассказы о пророчествах отца Иоанна?

- Начнем с того, что слово «пророчество» в применении к отцу Иоанну и другим старцам не стоит понимать примитивно, плоско. Когда у него просили что-то «предсказать», он смеялся и спрашивал в ответ: «Да что ж я - кудесник, любимец богов?..» Ему был дан куда более высокий духовный дар - прозорливости, а это не просто «пророчество», это знание воли Божией о конкретном человеке или множестве людей. И чаще всего это не касалось конкретных стран или событий, например, пандемии.

В данном случае речь идет о записи, которую батюшка сделал после видений 22 и 23 декабря 1999 года: «Стой и смотри, что Я допустил для вашего вразумления без внезапной кончины людей. Виновных не ищите, виновных не ищите! Молитесь! Будьте в жизни всегда и во всем осторожны».

Очевидно, что это предупреждение и наставление, но относится ли оно именно к пандемии?.. Сложно сказать. Поэтому прямо утверждать, что, мол, да, отец Иоанн предсказывал пандемию, нельзя. Во-первых, он не был неким «Нострадамусом от православия», и дар его прозорливости имел сугубо духовные корни, во-вторых, сама пандемия, как мы убедились, оказалась в итоге все-таки временной, преходящей. Уже сейчас она заслонена в людском сознании другими событиями. А отец Иоанн видел иными масштабами. «Последние времена», о которых он говорил, не укладываются в какой-то конкретный год или событие.

Снимок сделан на отдыхе в Хосте в 1940 году. Фото: Пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Был серым от усталости

- Правда ли, что он встречался с президентом Владимиром Путиным? Есть ли сведения, что он ему говорил?

- Да, такие встречи были. Впервые Путин посетил отца Иоанна в его келье Псково-Печерского монастыря 2 августа 2000 года. День был эмоционально тяжелым, до этого Путин встречался с родными погибших в Чечне бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. Келейница старца Татьяна Сергеевна Смирнова рассказывала мне, что, когда Путин входил в келью, его лицо было осунувшимся и серым от усталости. Но после беседы со старцем наедине, а она продолжалась около часа, Путин выглядел намного бодрее и несколько раз повторил: не ожидал, ну никак не ожидал.

Была и вторая встреча Путина со старцем, она прошла в середине августа 2000-го, сразу после гибели подводной лодки «Курск». Старец тогда находился на отдыхе в Эстонии, и президент несколько дней ждал его возвращения. После смерти отца Иоанна в телеграмме Путина, пришедшей в монастырь, были слова: «Беседы с отцом Иоанном оставили неизгладимый след в моей душе». И это звучало не формально, так оно и было.

Отец Иоанн в Пскове в 1955-м, после выхода из лагерей, в которых провел 5 лет.

Человек-Любовь

- Каким был старец при жизни?

- Во время работы над его биографией в серии ЖЗЛ я общался с множеством людей, которые хорошо знали отца Иоанна в разные периоды его жизни, начиная с конца 1940-х годов и до начала 2000-х - служили с ним, помогали ему, были его учениками и соработниками. Все они едины в одном: отец Иоанн был человеком-Светом, человеком-Добром, человеком-Любовью. Сложно вообще представить, что такой человек жил среди нас, и не зря его называли «земным ангелом и небесным человеком».

Причем его суть не менялась с годами. Он был таким и маленьким мальчиком в родном Орле, и знаменитым на всю Москву священником из храма в Измайлове, и заключенным на северном лесоповале, и настоятелем глухоманных рязанских храмов, и монахом в Псково-Печерском монастыре - все 95 лет своей жизни. Но его «классический», общеизвестный образ - это седовласый, седобородый «дедушка», доктор Айболит, как звали его посетители. Он на это нисколько не обижался, а наоборот, радовался. Да он и был доктором, только лечил не тела (хотя и болезни мог исцелить), а страдающие души.

Два архимандрита - Тихон (Шевкунов) и Иоанн (Крестьянкин) - в Псково-Печерском монастыре. Фото: Пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Бог над Россией

- Какие еще прозорливости батюшки известны?

- 17 января 1991 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, отец Иоанн произнес очень яркую проповедь, в которой говорилось: «Из истории России видно, что есть соответствие внешней судьбы нашей Родины с внутренним состоянием народного духа. Поэтому необходимо понять, что как грех привел к катастрофе, так и покаяние способно привести к восстановлению России. События XX века показали, что мир стоит перед лицом гибели. Дай Господь вам всем мужество очнуться, чтобы понять, что заблудились люди во мраке обольщения. Вот тогда-то миру и понадобится неугасимая лампада - Святая Русь, ибо без нее не выбраться из трясины. Россия! Будь такой, какой ты нужна Христу!».

Это важнейшие слова. Тут и пророчество, и личный завет старца. А ночью 6 сентября 2003 года, позвав келейницу, он торжественным, сильным голосом сказал ей: «Благословение Господа над Россией, над Святой Православной нашей Церковью, над народом Божиим и над нами». Без сомнения, ему открылось в эти минуты что-то, что было сокрыто для остальных.

НА ЗАМЕТКУ

Чему учил батюшка Иоанн?

- Это в первую очередь книга «Опыт построения исповеди» - лучшее чтение для того, кто ни разу не был на исповеди и не знает, как правильно к ней готовиться, - говорит Вячеслав Бондаренко. - И, конечно же, письма, в которых отец Иоанн затрагивал буквально все темы, волнующие людей. Наставления он давал внешне несложные.

- Об отношении к работе: «К работе надо относиться как к послушанию и в профессиональном плане быть всегда на должном уровне, а никак не ниже среднего».

- О разногласиях в семье: «Если на семейном совете голоса разделятся, то следует принять глас супруга во главу».

- О том, что делать, если супруг или супруга неверующая: «Вера придет к супругу в ответ на ваши труды и мудрое поведение с ним во всем».

- О том, что происходит в мире: «Сегодня во всех точках планеты полыхает огромный костер зла. И хорошо, если мы не подбрасываем в этот костер собственных вязанок. Единственное, что требуется сейчас от каждого из нас, - это в мире тьмы нести лучик света. Зажги свою маленькую свечку во тьме Вселенной, и она станет чуть менее темной. Хотя, может быть, этого никто, кроме Бога, не заметит».

- О своей роли в этой жизни: «Оставьте в стороне все рассуждения: позволительно или не позволительно убивать миллионы людей - женщин, детей и стариков, попробуйте проявить свое нравственное чувство в пустяке: не убивайте личности вашего ближнего ни разу ни словом, ни намеком, ни жестом. Ведь добро есть и удержать себя от зла…».

СПРАВКА «КП»

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) родился 11 апреля 1910 года в городе Орле в семье Михаила Дмитриевича и Елизаветы Илларионовны Крестьянкиных. Он был восьмым ребенком. В храме был с детства, служил послушником у известного орловского архиепископа, будущего священномученика Серафима (Остроумова). В 1929 году Иван Крестьянкин окончил школу, после выучился на бухгалтера. Работал по специальности. В 1932 году переехал в Москву. В 1945 году Патриарх Алексий I рукоположил его в иерея. Отец Иоанн служил на приходе в Измайлове. Одновременно учился в Московской духовной академии, писал кандидатскую диссертацию на тему жизнеописания Серафима Саровского. Незадолго до защиты, в 1950 году, был арестован по доносу собрата-священника, с которым множество раз совершал Божественную литургию. Батюшку досрочно освободили в феврале 1955 года. Реабилитировали его имя только в 1989 году. После освобождения был направлен служить в Псковскую епархию. В 1966 году он принял монашество с именем Иоанн. С 1967 года до своей кончины жил в Псково-Печерском монастыре. В 1973 году был возведен в сан архимандрита. В 2001 году выступил против кампании по отказу от принятия ИНН, проходившей в церковных и околоцерковных кругах. В 2005 году к 95-летию со дня рождения архимандрит Иоанн был награжден церковным орденом Преподобного Серафима Саровского. Умер батюшка 5 февраля 2006 года в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Похоронен старец, как и другие печерские монахи, в пещерах Псково-Печерского монастыря.