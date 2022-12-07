Лера Кудрявцева: Если будет нужно - пойду защищать Родину

Лера раскрывает тайны звезд в шоу «Секрет на миллион» канала НТВ. Фото: Канал НТВ

Как только в России была объявлена частичная мобилизация, телеведущая Лера Кудрявцева сделала заявление в соцсетях.

«Я всегда была эмпатом. Всегда переживала за все больше остальных. Клянусь! Я больше никогда не скажу, что меня нечем удивить... Я живу в России, и если уж понадобится пойти бабам на фронт, пойду. Все свободны», - поделилась с подписчиками своего блога Кудрявцева.

Позицию Леры поддержал и ее 32-летний сын Жан.

«Что тут думать. Надо - значит, надо», - обсуждая с мамой частичную мобилизацию, сказал сын теледивы.

Мы расспросили Леру, как она относится к нынешним событиям в стране и как они изменили ее жизнь.

«У меня в семье настоящие мужчины»

- Многие думают, что дети звезд родились с золотой ложкой во рту, а у тебя в семье вырос патриот, не прячется, готов пойти защищать Родину.

- У меня в семье действительно все настоящие мужики. Для меня мужчина - это прежде всего защитник. А потом уже какое-то балабольство. Я всегда знала, что у меня и сын, и муж (хоккеист Игорь Макаров. - Ред.) - это мужики и патриоты.

- А когда ты успела в сына вложить этот патриотизм? Ты ведь фактически воспитывала его одна, в браке с его отцом, музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком вы прожили недолго. И потом, ты много работала...

- Сын слышал дома какие-то разговоры внутрисемейные, впитывал традиции. Мне кажется, что окружение много решает в воспитании ребенка, даже если ты не сидишь и не вдалбливаешь в него основы. Все же очень просто. Человек просто должен любить свою Родину, свою страну. И мужчина должен быть мужчиной с большой буквы М. Ну кто меня будет защищать, если не муж и не сын?

- Я помню, как Кристина Орбакайте мне рассказывала, что в школе, когда узнавали, что ее мама суперзвезда, учителя отпускали в ее адрес всякие колкости. Жану приходилось тебя защищать?

- У нас в семье никогда не было культа мамы. Мама - она просто мама, а не какая-то там звезда экрана. В Жане не было никогда такого, что он кому-то хвастался, кто его мать. Мама для него всегда была обычной женщиной, просто у нее такая работа.

Сложно поверить, но телеведущая - уже бабушка: сын Жан подарил ей внука Левушку. Фото: СОЦСЕТИ

Да на меня и не нападает никто. Хейтеры, правда, тут придумали, что я якобы готова взять автомат, но я про оружие ничего не говорила. Я просто сказала, что, если надо женщинам пойти на фронт, я тоже пойду. Но я объясню свою позицию. Давайте так. Любые боевые действия - это ужас, горе, ад, смерть, страх. Это плохо. Точка. Дай бог, чтобы не было никакого кровопролития на планете. Специальная военная операция - это дело военных. Должны воевать и участвовать в спецоперации специально обученные люди. Но, если случится так, что мое участие будет необходимо нашей стране, я буду защищать свою Родину. Не убивать, а спасать людей. Я в первую очередь женщина, и в моей природе спасать кого-то. Надо медсестрой - пойду на фронт медсестрой…

«Только скажу про любовь к России - украинцы сразу пишут гадости»

- А как коллеги отреагировали на твой пост?

- Ну, мои друзья все меня знают прекрасно. Я никогда в стороне не отсиживалась, все знают мою позицию. Вот думаю заняться какой-то волонтерской деятельностью. Мне моя подруга Катя Гордон позвонила, она жителям ЛНР и ДНР собирает помощь. И я тут с Катей абсолютно солидарна, мы с ней будем собирать какие-то вещи детям. Хочешь спасти свою душу - помоги другим. Я вообще живу по такому принципу.

- В соцсетях тебя не кошмарят, не ощутила на себе русофобию?

- Меня проклинают… Только что-то напишу про любовь к Родине, украинцы тут же начинают про меня и про мою маленькую дочь Машу гадости писать. Мол, «гори со своим ребенком в аду». Я уже не обращаю на это внимания. Но, безусловно, мне дико больно, потому что я в жизни никогда не напишу подобное ни одному украинцу. Чего только не пишут, как только про русских не высказываются. И тупыми валенками называют, и другими гадкими словами. Но я все равно буду защищать Россию и наш народ, потому что я живу в этой стране, здесь живет моя семья. У меня вариантов нет.

- С родственниками не приходится ругаться из-за политики? Сковородки не летят?

- В нашей семье бывают политические баталии. Без сковородок, конечно, но мы порой жестко спорим. Ну, начнем с того, что у меня няня - украинка, она из Луганска. У меня очень много друзей украинцев. Они звонят, мы дискутируем. Но они все адекватные. Все общаются, мы так же дружим, несмотря на то, украинец ты или нет. Где-то спорим в каких-то, может быть, вещах, потому что пытаемся докопаться до истины, но ненависти между нами нет. Неадекват только в соцсетях. Конечно, мне неприятно все эти проклятия слышать, но не более того. Как сказала в свое время одна певица: «Танки грязи не боятся!» Так вот я, наверное, тот танк, к которому дерьмо не прилипнет.

- Насколько сейчас жизнь изменилась? Все говорят, что в шоу-бизнесе кризис, многие остались без работы.

- Конечно, все изменилось. Но работа, слава богу, есть. Просто теперь мы не улыбаемся на работе, а молча приходим и делаем свое дело. За последние годы столько потрясений выдалось. Хотя, казалось бы, я родилась в Советском Союзе, чего только не видела. Я во время пандемии сказала: «Ну, ребята, меня, наверное, уже нечем удивить». И когда началась спецоперация, я в первый же день сказала: «Я больше никогда в жизни не скажу, что меня нечем удивить». Я сейчас удивляюсь каждый день. Столько потрясений, нервы не выдерживают.

У Кудрявцевой и ее мужа Игоря Макарова растет дочь - 4-летняя Маша. Фото: СОЦСЕТИ

- Но выглядишь прекрасно. Даже вот сейчас, мы разговариваем в поезде, ты без косметики...

- Спасибо, но мне кажется, я за эти полгода постарела лет на 20. Хотя мне вообще в принципе на это плевать. Есть женщины, которые переживают: «Ой, мне столько лет, я старая…» А мне вообще все равно. Ну, цифра в паспорте, и все. Может быть, потому, что мне некогда об этом думать? Мне некогда париться на эту тему, у меня нет времени идти в салон, сидеть в спа. У меня куча других дел.

- То есть ты сейчас вне тусовки. Только семья-работа…

- Да, у меня сейчас такой режим: работа - дом - семья. Хотя с подругами стали чаще встречаться. Раньше мы по телефону все обсуждали, а сейчас договорились, что нам надо чаще встречаться, держаться за руки, поддерживать друг друга.

На нервной почве парализовало половину лица

- Как ты помогала себе в критический момент, когда столько потрясений на нас свалилось? Психологи помогали?

- Да, я слушаю некоторых психологов в интернете, потому что иногда не вывожу сама… У меня тут на фоне всех этих событий отнялась часть лица. На нервной почве левая половина словно онемела. Я думаю, это последствия стресса, нервы...

- Что тебе помогло? Какая-то физиотерапия?

- Я слушаю психологов, хожу на иголки к китайцу… Я накупила витаминов группы В для нервной системы, накупила валерианки. И так вот живу последние полгода - успокоительные, иголки и психологи. Без всего этого мне тяжело дышать.

Я раньше говорила, что не умею завидовать. Ерунда, я умею завидовать. Я умею завидовать людям, которым вообще все равно. Вот смотришь на некоторых, они в дзене таком, им вообще на все плевать. Смотришь на них по каким-то соцсетям, и кажется, что они вообще не парятся. Беззаботно прыгают, бегают…

- Года три-четыре назад ты мне говорила, что не представляешь себя вне развлекательного контента.

- Теперь представляю. Но развлекательный контент - это то, чем я всю жизнь занимаюсь. Это я умею делать хорошо и профессионально. Но в новых реалиях, если не будет развлекательного контента, я готова к более серьезным вещам, к более злободневным программам. Я все читаю, все анализирую. Я себя не узнаю, никогда так не углублялась в такие серьезные темы. А тут за полгода я перелопатила уже всю нашу историю, всю нашу геополитику. Ушла с головой туда, где меня не ждали.

- Как ты относишься к людям, которые уехали или уезжают из страны?

- Спокойно отношусь. Мы свободные люди, и каждый человек для себя выбирает то, что для него хорошо. Ну, значит, на тот момент у них была паника, и для них где-то там с детьми будет спокойно. Осуждать я их точно не буду, не имею на это права.

КСТАТИ

«Юру Шатунова убили суды с Разиным»

Сергей Ленюк, Лера Кудрявцева, Юрий Шатунов. Усть-Каменогорск, 1988 год. Фото: Кана BLITZ+

- Всю страну потрясла гибель Юры Шатунова. Ты с Юрой с юности дружила…

- Мы с Юркой два года назад прямо вообще спелись. У нас был один человек, Андрей Разин, против которого мы дружили. Разин доводил его. И меня тоже доводил. Я выиграла все суды против Разина. И Юра тоже. Не хочу даже о Разине говорить… ненормальный человек.

Конечно, для многих шок, что сердце Юры не выдержало. К сожалению, мужчины в таком возрасте очень часто на нервной почве могут заработать себе инфаркт. Предполагаю, поскольку он реально психовал из-за Разина, у него были бессонницы. Разин его доводил просто. Все эти бесконечные суды за «Белые розы»… Здоровый, молодой, ничего вообще не болело у него. Его просто убили эти суды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Испытала на себе сыворотку молодости

- Коронавирус тебя коснулся?

- Два раза уже переболела. Памяти совсем не стало... От ребенка заразилась. У меня Маша подхватила коронавирус на детском празднике. Я как чувствовала, что туда ходить не надо, у меня интуиция хорошо работает. Но тут я к себе не прислушалась и поплатилась. Это был чудовищный ад. Три месяца ребенок болел. Маша просто орала! У нее была температура 40…

- Три месяца?

- Ну, там с небольшим перерывом каким-то, но это был просто адище. Потом заболела я, потом заболела няня. Няня у меня вообще в реанимацию уехала. Мы живем в загородном доме, и мне пришлось изолироваться от семьи в квартире. Лежала там месяц. Я не болела с температурой, но я болела долго. У меня пропал вкус, у меня пропал запах и у меня была дикая слабость. Например, я из своей комнаты шла на кухню за водой, а, попив водички, уже обратно не могла дойти и сидела на полу, потому что доползти до постели не могла. Потом я выздоровела, приехала к семье в наш загородный дом, упала и сломала копчик в трех местах. И еще на месяц слегла. Прошлый год у меня был ад!

- Кто тебе помогал в этот период?

- А кто поможет? С коронавирусом никто особо ко мне не подходил. И у меня есть еще очень классный друг, ученый Максим Скулачев. Вот он меня вел всю мою «корону», я была у него под наблюдением. Они с командой сейчас исследуют коронавирус и все, что на него влияет.

- Я помню, он разрабатывал какой-то эликсир молодости, испытывал на звездах, в том числе и на тебе.

- Сейчас он уже делает какую-то новую сыворотку молодости. А я у них подопытный кролик. Мы с сестрой у них были в экспериментальной группе, на нас испытывали все эти капли. До сих пор разработки проходят.