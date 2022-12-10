Жесткая правда про съемки сериала «Бригада»: Безрукова не хотели утверждать на роль Саши Белого, а Вдовиченков чуть не застрелил девушку

Герои «Бригады»: Космос (Дмитрий Дюжев), Фил (Владимир Вдовиченков), Саша Белый (Сергей Безруков) и Пчела (Павел Майков). Фото: Кадр из фильма

В конце ноября издательство «Бомбора» выпустило книгу «Бригада. Однажды в России… История создания культового сериала». Актеры и продюсеры рассказали о работе над теледрамой, которой в этом году исполняется 20 лет. С разрешения издательства публикуем фрагменты из книги.

«Этот солнечный мальчик - Саша Белый?»

Заказчики сериала считали Сергея слишком мягким для роли главаря. Фото: Кадр из фильма

Александр Иншаков (генеральный продюсер сериала «Бригада»): «В свое время я посмотрел «Крестного отца» - замечательный фильм. Затем «Однажды в Америке». В результате родилась идея написать, а затем и сделать картину под названием «Однажды в России». На тот момент в нашей стране происходило много событий, которые можно было как-то запараллелить с этим сюжетом.

Сергей Безруков (Саша Белый): «С продюсерами Анатолием Сивушовым и Александром Иншаковым мы были знакомы с 1994 года. Я тогда снимался в «Крестоносце» - каскадерском кино с перестрелками милиции и бандитов. Наступил 1999 год. Сивушов прислал мне сценарий («Бригады»). Для 26-летнего юноши это выглядело предложением поиграть в гангстерской саге: в кожаном пальто, с пистолетами - такая мальчишеская романтика. Я познакомился с Лешей Сидоровым (режиссером), он меня утвердил. Но мне сказали, что все равно придется идти на пробы. Я ответил, что раз мне не верят, то я откажусь от проекта. Поехать на пробы меня убедила моя первая жена Ирина - спасибо ей за это. Она посоветовала переступить через юношескую гордость. И я пошел на пробы наравне со всеми. На роль Космоса уже был утвержден Дима Дюжев - огромный, а я на две головы ниже его. Леше (режиссеру) нужно было показать, как я смогу актерской игрой подавить его. Я подавил. Дальше ждал, когда меня утвердят. Продюсеры телеканала «Россия 1» были против. Даже после проб. Однако когда пошел первый материал, все угомонились. После утверждения начались два года жестких съемок: жесткие сцены, жесткие драки, много жесткой энергии. Два года нужно было быть Сашей».

На роль Белого хотели взять Никиту Зверева. Фото: Лариса ГЕРАСИМЧУК

Александр Иншаков: «У телеканала, с которым мы делали это кино, было другое мнение, они считали, что эта роль не для Безрукова. Сергей очень нервничал, переживал, но я его успокоил, сказал, что я автор идеи, поэтому мне решать, кому быть в главных героях».

Вместо Гусевой - Марию Миронову. Фото: Владимир МЫШКИН/GLOBAL LOOK PRESS

Анатолий Сивушов (продюсер): «Заказчикам я говорил: «Безрукова на главную роль». Они: «Это вот солнечный мальчик?» Табаков его называл «актером, проглотившим атом солнца». С режиссером Сидоровым у нас было очень много расхождений. Он хотел вместо Безрукова поставить Никиту Зверева. Вместо Кати Гусевой он хотел Машу Миронову. Вместо композитора Шелыгина - Максима Фадеева. В каких-то моментах я его продавливал. С Андреем Паниным он меня продавил. Сидоров доставал меня этим Паниным, я попросил узнать, сколько он стоит. Он приехал и сказал: вот столько-то. Я тогда очень удивился и сказал: забыть. А Леша все капал. Например, я не знал, что подарить ему на день рождения, а Сидоров отвечал: «Подарите мне Панина!»

Актеры чуть не спились

Насчет Андрея Панина продюсеры тоже сомневались: актер запросил очень высокий гонорар. Фото: Кадр из фильма

Владимир Вдовиченков (Фил): «Накануне меня пригласили на пробы на другой проект. И я от радости с товарищем выпил, и мы, в общем, подрались. Да так, что мое лицо было немножко разбито. Приехал на «Мосфильм». Стою курю. И какая-то женщина подходит: «Здравствуйте, вы артист?» Я говорю: «Ну, типа того». - «Судя по лицу, вы умеете драться!» «Судя по лицу, драться я не умею», - говорю. «А нам нужен такой типаж, пойдемте». И приводит меня к Леше Сидорову на «Бригаду».

Анатолий Сивушов (продюсер): «Мне пришло в голову, что было бы совсем нехорошо, если актеры впервые встретятся на площадке. Мы им в Матвеевку, в Дом творчества, купили путевки. И за месяц до съемок я их туда заселил, чтобы они там пообщались и уже возникла «химия». По-моему, неделю они там прожили. После чего мне стали звонить пожилые люди. Происходило вот что. Если ребята жили там постоянно, то Безруков уезжал в театр (играть на сцене «Табакерки». - Ред.). Возвращался в двенадцать ночи, а потом они начинали квасить. Им весело, а Дом творчества на ушах стоит. Когда я приехал туда через неделю, я на них посмотрел и понял: если они здесь останутся, то совсем сопьются. Они опухшие уже были. Я сказал: все, эксперимент закончен».

«Подстрелил девушку-оператора»

Павел Майков (Пчела): «Были особенно жесткие моменты, например, когда снимали эпизод, где мы копаем яму, вот этот наш якобы расстрел. Зима, и никто не посмотрел, что за место-то. Начали копать. Выкапывают яму, а там воды - вот так, по яйца! Река, оказывается, рядом. И всё! Время дорого, мы не можем опять копать яму. Надели мешки мусорные, огромные пакеты, и полезли туда. На Дюжеве даже видно эти мешки, если внимательно посмотреть. Замерзли так… Продюсерам спасибо, конечно, но имели они нас по полной программе. Никаких гримерок. Стоял один автобус на всех, причем водила его все время глушил, чтобы бензин не сжигался. И, он когда включал, мы грели руки у выхлопной трубы. Ну очень холодно. Ад! Я приехал домой, коньяк пил и лежал в ванне часа два. Не мог отогреться, так меня колотило».

Анатолий Сивушов: «Было понятно, что тех денег, которые Акопов (генеральный директор телеканала «Россия». - Ред.) выделил, не хватает. Нужно добавить столько же. Помог Алишер Усманов».

Владимир Вдовиченков: «После прозябания вдруг появились деньги (на съемки), и у нас каждая серия стоила 250 тысяч долларов. Тогда просто невероятные деньги для одной серии. И у нас участвовали какие-то супердорогие автомобили. Начиная от «Ламборгини», заканчивая «Роллс-Ройсами». Мы взрывали машины C-класса. Мы стреляли из всех видов оружия. Для нас арендовали в Тушине аэродром, какие-то стрелки-разборки. Мы снимали сцены в Dolls, где там голые девки танцуют на столах. Такое было, что ты каждый день открывал рот. И убивали же нас, взрывали! Как-то мы по Третьему кольцу едем зимой и в пробку встряли. Мы такие окровавленные выходим, стоим у скорой, у меня полголовы нет, мозги тут. Люди просто в шоке на нас смотрят, а мы стоим курим.

Было много опасных моментов. У меня, например, остался шрам на пальце - чуть не отрубили. И я сам чуть не застрелил девушку - помощницу оператора. Сцену снимали, когда было покушение на Белого, и я его защищаю. Стреляют мне в грудь, в спину, ну там посадки везде. И я наотмашь пытаюсь выстрелить в человека. А там камера-камикадзе. Ее трудно разбить, она бронированная, либо, если разобьется, хрен с ней, пленку просто вынимают. Я практически нажал на курок и в этот момент вижу, что к камере подбежала девушка-оператор и стала крутить фокус. Хорошо, что я попал ей не в лицо, а в руку, но кровищи было...»

Слава, как у «Битлз»

Экранной женой Безрукова стала Екатерина Гусева. Но на их месте режиссер Алексей Сидоров видел совсем других артистов. Фото: Кадр из фильма

Сергей Безруков: «Когда сериал начали показывать по телевизору, я отправился на Дальний Восток с гастролями театра. Мы были с отцом на спектакле. После него пошли поесть. Там в ресторане по телевизору крутили первые серии «Бригады». Я тогда еще мельком старался посмотреть на реакцию людей: некоторые посматривали на телевизор, некоторые нет. Второй вечер - все смотрят телевизор, а по окончании серии кто-то увидел и меня. После этого мы заказывали еду в номер, потому что спуститься было просто невозможно.

Что касается такой стремительной популярности - когда тебя узнают на улицах, когда тебе не дают прохода, когда ты вынужден просто бежать из театра в машину, которую готовы нести на руках, - чувствуешь себя участником группы «Битлз»…»

Сергей Апрельский (Муха): «Я жил в хрущевке, а с другой стороны в элитном доме - Сережа Безруков. Хотя он уже тогда ходил в очках и кепке, его все равно узнавали. Когда была бригадомания, администраторы магазина знали, что к ним ходит Безруков, и для него открывали отдельную кассу без очереди. Из магазина до дома он ехал на машине, хотя расстояние было всего двести-триста метров».

Нулевые еще только начинались, так что атмосферу лихих девяностых воссоздали без труда. Фото: Кадр из фильма

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Робин Гуды 90-х

Анатолий Сивушов: «С Безруковым мы встречались года полтора назад. Сергей разговаривает в той же манере, что научился на съемках: он не говорит, он вещает. «Дорогие мои, я вам всем сейчас все расскажу». И при этом был момент, когда он всеми силами пытался доказать, что «Бригада» - это чуть ли не ошибка в его жизни. Если даже залезть на «Кинопоиск», то «Бригада» будет на первом-втором месте среди русских сериалов вместе с «Ликвидацией». Но у «Бригады» при этом всегда был гигантский антирейтинг. Огромное количество людей утверждают, что это большая пропаганда бандитизма…»

Сергей Безруков: «Для меня это одна из моих первых серьезных работ. 1990-е годы - тяжелейшее время нашей страны. Но это общее прошлое. И то, что я играл бандита, значит только одно: я играл сложного героя непростой эпохи. Я помню мнение человека, с которым пересекался в жизни. Когда-то в молодости он был «при делах». Он мне сказал, что мы сыграли сказку, и добавил: «Мы хотели быть такими, какими вы сыграли нас в «Бригаде». Это обман, там, где были деньги, брат брата убивал. Они хотели сыграть таких Робин Гудов, как мы в сериале, но у них ничего не получалось. Нам удалось сыграть сказку, а зрители обычно любят в нее верить».

КСТАТИ

Музыка из фильма стала гимном ОПГ

Алексей Шелыгин (композитор картины): «После выхода «Бригады» мне пришлось выслушать много критики, причем даже не с музыкальной точки зрения, а с точки зрения идеологии - ну, понимаете, что такая мощная, эпическая музыка, она как бы романтизирует образ этих бандитов девяностых. Какие-то до меня доходили слухи, что, где звучит эта музыка, участники ОПГ чуть ли не встают, считая ее своим гимном. Правда или неправда - не знаю. Но я каждый раз в подобном разговоре с кем-либо пытался объяснить, что написал музыку совершенно не про бандитов. Я писал о самом этом времени. Без всякого субъективного отношения к этим вот персонажам, которых считаю страшными. Я писал музыку скорее о трагизме существования в ту пору».