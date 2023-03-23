Судьба сиамских близнецов Зиты и Гиты Резахановых: Мы били маму костылями и требовали себе ноги

Поначалу девочкам хотели выдать одно свидетельство рождения на двоих. Фото: Личный архив героев публикации

Ровно 20 лет назад, 26 марта 2003 года, прошла уникальная операция: московские врачи разделили сиамских близнецов Зиту и Гиту Резахановых. Зита умерла семь лет назад, а Гите и сегодня приходится бороться за жизнь.

Одна управляла правой ногой, другая - левой

Сиамские близнецы появились на свет 19 октября 1991 года в киргизском селе Западное. Девочки были «спаяны» в тазу, имели общий мочевой пузырь, сросшийся кишечник, одну матку и на двоих три ноги.

До них Зумрият Резаханова родила двоих здоровых детей. И была в отчаянии. Говорила в сердцах страшные слова: мол, лучше бы ослепла и не видела этого ужаса! Девочек назвали Зита и Гита в честь героинь индийского фильма. В загсе хотели выдать одно свидетельство о рождении, но потом согласились, что малышек все-таки две.

Близнецы росли и сначала воспринимали свою спаянность как нечто нормальное. Одна сестра управляла правой ногой, вторая - левой, а третью, росшую из середины туловища, закидывали наверх и прикрывали, чтобы не пугать других детей.

Зумрият добилась, чтобы подросших девочек разделили. Уникальная операция прошла 26 марта 2003 года в московской Детской городской клинической больнице № 13 им. Н. Ф. Филатова. После нее у каждой из разделенных близнецов осталось по одной ноге. Мочевой пузырь и матку сестрам удалили, толстый кишечник разделили. Третью дефектную ногу отрезали, а кожу с нее использовали, чтобы закрыть срез туловища. На переднюю брюшную стенку вывели трубки, чтобы собирать переваренную пищу.

Девочки могли жить раздельно, но не без медподдержки. С рождения Гита была крепче и выносливее. Зита прожила 11 лет в одном теле с сестрой, и еще 13 - в своем. В 2015 году ее организм не справился, и Зита умерла. В 24 года...

- После смерти Зиты мне было очень тяжело, жить не хотелось, - рассказывает сегодня «КП» Гита. - Я тогда вообще не могла смотреть на свое отражение в зеркале - видела в нем сестру. Ночами толком не спала. Снилась ее смерть, ее мучения.

Недавно она мне снова приснилась. Повела меня на свою могилу, сказала: «Успокой маму, пусть она не плачет». Я ее спрашиваю: «Скажи, ты в раю?» Она мне: «Да-да, я в раю. Мы там кушаем, учимся тоже. Мне не холодно, мне тепло».

Гита и Зумрият Резахановы: «Люди смотрят на нас, и им стыдно жаловаться». Фото: Личный архив героев публикации

«Показалось, что на голову упал кирпич»

Сегодня Гита живет в том же селе Западное. Она студентка третьего курса факультета теологии. Учится в исламском университете Хадиджа аль Кубро в Киргизии. Правда, дистанционно. Потому что в любой момент ей может понадобиться медпомощь.

- Писали, что у вас выявили серьезный недуг...

- У меня рак прямой кишки. Врачи объявили мне диагноз в 2019 году. Тогда показалось, что мне на голову упал кирпич. Хотелось плакать. Но я сдержалась и сказала доктору на арабском: «Хвала Всевышнему. Если Бог дал эту болезнь, значит, даст и исцеление». То, что я смогла бороться, это благодаря маме. Я смотрю на нее и беру пример.

Сейчас Гита в стадии ремиссии. Ей вырезали большую опухоль, занимавшую чуть ли не 50 процентов брюшной полости. В конце прошлого года ее мама написала президенту Турции Эрдогану. Добилась квоты в клинике Стамбула, где у дочери выявили два новых образования. Пока очень маленьких, и пока непонятно, насколько они угрожают жизни. Сейчас семья в раздумьях, куда ехать на обследование - то ли снова в Турцию, то ли в Москву. Потому что все-таки в Москве врачи Гиту хорошо знают. И нет языкового барьера.

- Сейчас у вас есть болевые ощущения?

- Не скажу, что боль очень сильная, но постоянно ноет. Пью лекарства - боль отпускает. Но потом начинается по новой. Иногда невольно впадаешь в депрессию. Задаешь вопрос: «Почему моя жизнь так проходит? Сколько я еще выдержу?»

Завидовали родным сестрам

- Многие девушки мечтают о семье, детях...

- Я смирилась. Не всем суждено рожать. У меня миссия, значит, другая. Вместо детей у меня племянники. К тому же я уже перегорела. А раньше у нас с Зитой была зависть к родным сестрам. Особенно, когда наша сестра забеременела. Мы даже били ее по животу и говорили, что хотим так же. А маму лупили по ногам костылями и просили у нее ноги. Мы видели, как наши сестры красиво одеваются, и хотели так же... Но сейчас мне 31 год, и я научилась радоваться за других, не завидуя.

- Как вы зарабатываете?

- Работаю в колледже: мне дали вести группу по изучению религии. Плюс преподаю арабский язык - разговорную речь и правильное чтение Корана. И в медресе преподаю. Еще сама на дополнительные курсы записалась, чтобы совершенствоваться в арабском. У меня день загружен: и сама учусь, и девочек учу. В этом нашла утешение.

- Хватает на жизнь?

- Не хватает на поездки. Например, съездить в Москву или в Турцию на обследование. Мне платят в одном месте работы в переводе на рубли 5 тысяч в месяц. Не проживешь на эти деньги. Я постоянно нуждаюсь в препаратах, лекарствах... Но находятся неравнодушные люди, которые следят за моей судьбой и оказывают финансовую поддержку. Все с Божьей помощью...

Близняшки говорили: «Готовы всю жизнь ездить на инвалидной коляске, только бы раздельно». Операцию сделали, когда им было по 11 лет. Фото: Борис КАВАШКИН/ТАСС

СКАЗАНО!

Вы здоровы, а значит, богатые и счастливые

- Не понимаю людей, которые не ценят каждое мгновение своей жизни, - признается Гита Резаханова. - Вот если у меня нет температуры, ничего не болит - это действительно такое счастье! И хочется дальше жить, бороться, не опускать руки. Но это надо прочувствовать.

Люди мне говорят: «Смотрим на вас, и стыдно жаловаться. Понимаем, что наши неприятности - вовсе не проблемы». Значит, пример моей жизни может помочь кому-то выйти из тяжелой депрессии. Я всем говорю: «Посмотрите на себя: вы здоровы, а значит - самые богатые и счастливые».

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Зумрият теперь помогает другим

- 26 марта - как день второго рождения дочек, - включается в разговор с «КП» Зумрият Резаханова, мама разделенных сиамских близнецов. - Многие годы этот день мы праздновали. Но год назад умер муж, папа девочек. До сих пор не можем отойти от потери...

Отвлекает работа. Я - в своем центре для детей-инвалидов, который открыла после того, как потеряла Зиту. Всегда есть желание уйти в «умиральную яму», но ты встаешь и идешь дальше. Вот и решила помогать таким же мамам, как я. А когда умер муж, я стала помогать с удвоенной силой. Открыла мобильное приложение, в котором делаю сборы, оплачиваем операции на сердце для малоимущих. Также создала группу «Благословенная пятница». Собираем деньги и покупаем продуктовую помощь. Я получила общественные награды: медаль имени Чингиза Айтматова и звание «Почетный сотрудник НИИ хирургии и трансплантологии» - за оплаченные нами операции.

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