Советские ученые полагали: коммунисты и особенно вожди революции - самый биологически ценный материал страны. Фото: World History Archive/Global Look Press

В 1923 году, в петроградском издательстве «Время» вышла книга известного генетика Николая Кольцова «Улучшение человеческой породы».

Кольцов предлагал вывести в СССР новый тип человека. Физически здорового, инициативного, с высокоразвитым мозгом, здоровыми инстинктами, сильной волей, врожденным стремлением жить, любить и работать. «Этот новый человек - сверхчеловек, Homo creator (лат. - человек-творец) - должен стать царем природы и подчинить ее себе силою своего разума и своей воли».

По образцу кур и коров

План грандиозный. Но как создать советского Homo creator? «Точно так же, как разводят новые породы кур, коров, лошадей, - писал Кольцов. - Путем подбора производителей, которые дадут наиболее желательную комбинацию признаков у потомства».

Книга "Улучшение человеческой породы".

Здесь Кольцов не оригинален. Еще в 1863 году британский ученый Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарлза Дарвина, создал евгенику (от греч. еugenеs - «благородного рода») - науку об улучшении наследственных свойств человека. Дескать, по наследству передаются как интеллектуальные способности, так и «преступные склонности», психические заболевания. Целенаправленная селекция гениев предотвратит вырождение цивилизации.

Новая «наука» в начале ХХ века стала очень популярной на Западе. Среди приверженцев - Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Уинстон Черчилль, другие знаменитости. В 1907 году США первыми начали улучшать расу. 27 штатов узаконили насильственную стерилизацию преступников, психически больных и прочих нехороших элементов. Стерилизовали около 60 тысяч человек!

«Поощрять размножение членов коммунистической партии»

Николай Кольцов учредил Русское евгеническое общество в 1920 году. В него вошли академик Бехтерев, видные медики, генетики, биологи, нарком здравоохранения Семашко. Общество поддерживали Бухарин, другие старые большевики, Горький. Курировал евгенику сам нарком Луначарский.

В манифесте «Улучшение человеческой породы» Кольцов осудил практику США по насильственной стерилизации «нехороших людей». Ученый, хоть и считал евгенику отделом животноводства, прекрасно понимал главную проблему улучшения человеческой расы. «Современный человек не откажется от самой драгоценной свободы - права выбирать супруга по своему собственному выбору. Мы не можем попросить товарища Нежданову (знаменитая оперная певица. - Ред.) выйти замуж за товарища Шаляпина, чтобы посмотреть, какие у них родятся дети».

Поэтому Кольцов ограничился общими рекомендациями поощрять на государственном уровне «размножение членов коммунистической партии и комсомола как наиболее биологически ценных элементов страны». Как будто все они были идеальными психически, физически, умственно.

Профессор-нейрогенетик Сергей Давиденков рекомендовал ввести обязательный евгенический осмотр населения Союза для установления с помощью тестов врожденной одаренности. «Каждый гражданин заносится в высшую или низшую геногруппу». Попавшим в высшую группу государство должно увеличить заработок для компенсации расходов на деторождение. А низшую группу добровольно стерилизовать с денежной компенсацией.

Пожалуй, ближе всего к жизни была идея академика Бехтерева ввести обязательное врачебное освидетельствование при вступлении в брак. Впрочем, все эти прожекты остались на бумаге.

Деторождение без любви

В 1929 году основатель кафедры генетики МГУ Александр Серебровский в книге «Антропогенетика и евгеника в социалистическом обществе» обосновал создание сверхчеловека в СССР с помощью искусственного осеменения женщин рекомендованной спермой, а не от любимого мужчины. И советовал отделить деторождение от любви. «Деторождение при социализме должно являться делом общественным, - писал будущий академик ВАСХНИЛ. - Общество вправе ставить вопрос о качестве продукции и в этой области производства. При свойственной мужчинам громадной спермообразовательной деятельности и при современной отличной технике искусственного осеменения (находящего сейчас широкое применение лишь в коннозаводстве и овцеводстве) от одного выдающегося и ценного производителя можно будет получить до тысячи или даже до десяти тысяч детей. При таких условиях селекция человека пойдет вперед гигантскими шагами. И отдельные женщины, и целые коммуны будут тогда гордиться не «своими» детьми, а своими успехами и достижениями в этой несомненно самой удивительной области - в области создания новых форм человека». И тогда, обещал Серебровский, пятилетний план будут выполнять за 2,5 года!

В мае 1936 года с той же идеей обратился лично к Сталину член-корреспондент Академии наук СССР Герман Меллер - американский евгенист, возглавлявший лабораторию в Институте генетики АН СССР. Он предлагал искусственное осеменение ценными генами от «наиболее трансцендентно высоких личностей. Многие матери завтрашнего дня, освобожденные от оков религиозных предрассудков, будут горды смешать свою плазму с плазмой Ленина или Дарвина и дать обществу ребенка, наследующего их биологические качества».

Однако вождь с подозрением относился к евгенике. Возможно, потому, что за ней стояла старая «ленинская гвардия». А тут еще британский евгенист-гуманист Хаксли, будущий создатель и первый директор ЮНЕСКО, предложил официально «ограничить размножение низших классов», то бишь рабочих и крестьян, на которых делал ставку Сталин. В СССР начались гонения на евгенику. Ее обозвали «буржуазной наукой», связанной с нацистами.

Так накрылся план создания советского сверхчеловека. «Можно твердо сказать, что практические рекомендации, направленные на получение новой породы человека, которые были предложены евгениками прошлого и нынешнего, все были в научном плане несостоятельны», - справедливо писал академик Николай Дубинин, директор Института общей генетики АН СССР.

Молодая кровь для старых большевиков

Врач Александр Богданов, видный большевик, соратник Ленина, предлагал связывать молодежь «кровными узами» с проверенными борцами за дело социализма. В прямом смысле - взаимным переливанием крови. Дескать, молодая кровь омолодит старых большевиков, повысит жизнеспособность организма, продлит жизнь. А молодежь вместе с кровью ветеранов партии приобретет их идейный опыт.

В марте 1926 года Богданов по распоряжению Сталина создал первый в мире Институт переливания крови (ныне Национальный медицинский исследовательский центр гематологии МЗ РФ). Директор стал в своем институте главным подопытным кроликом. 11 раз он успешно менялся кровью с молодежью.

12-й эпизод оказался роковым. 24 марта 1928 года Богданов обменялся кровью (почти по литру!) со студентом Львом Колдомасовым. Спустя три часа у обоих началась острая реакция. 21-летний студент через неделю выздоровел. А 54-летний директор института спустя полмесяца скончался от острой почечной недостаточности. Группа крови у них была одинаковая. Возможно, сработала несовместимость резус-факторов, о которых тогда еще не знали.

Со смертью Богданова умерла идея «кровного братства» старых большевиков и молодых строителей социализма. Колдомасов же прожил еще более полувека, стал видным метеорологом. Неужели переливание подействовало?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Общество еще не готово

- Человека всегда волновала проблема здоровья его потомства - и физического, и морально-нравственного, - отмечает Константин Крутовский, профессор генетики Геттингенского университета (Германия), ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН. - Сегодня появилась возможность напрямую корректировать («редактировать») неблагоприятные гены на самых ранних стадиях развития зародыша человека. И не просто редактировать, но и заменять на «улучшенный» вариант. А это серьезное вмешательство в природу человека, современная евгеника. Я бы даже предложил новый термин - евгеномика.

Конечно, это не та «негативная» евгеника, то есть селекция через уничтожение или изоляцию «неполноценных» людей и рас. И не «позитивное», но утопическое желание ученых СССР распространять «хорошие» гены путем искусственного оплодотворения спермой одаренных личностей. Но современные исследования показали, что в основе таких сложных процессов, как мыслительная деятельность, лежит изменчивость множества разных генов. А личность формируется во взаимодействии этих генов со средой. И все больше данных о том, что среда родителей также может влиять на формирование их потомства. Кроме того, мы еще до конца не знаем, какие побочные явления может нести редактирование генов и геномов.

Главный принцип медицины должен сохраняться: не навреди! Это непростая биоэтическая и социальная проблема. С одной стороны, задача общества - создать условия, чтобы люди были счастливы. С другой - надо ли целенаправленно улучшать человеческую породу и как? На мой взгляд, ни общество, ни наука к этому еще не готовы.

НУ И НУ!

Снежный человек - секретный проект НКВД?

- Не хочу размножаться! У меня голова болит! Фото: Shutterstock

Зачем пытались скрестить людей и обезьян

Самый фантастический сюжет в истории советской евгеники - попытка профессора Ильи Иванова скрестить людей с обезьянами. Зачем? «Гибридный человек-антропоид с рождения растет быстрее, нежели обычный, к трем-четырем годам набирает невероятную силу, гораздо менее чувствителен к боли, неразборчив в пище, из всех забав предпочитает половые наслаждения, - утверждал ученый. - Важнейшее его преимущество перед человеком - простота в управлении и безукоризненное послушание. Возможности использования безграничны - от работы в сырых забоях до солдатской службы». Короче, универсальный солдат, рабочий.

Иванов обратился за помощью к Луначарскому. И ему выделили на экспедицию в Африку $10 000. Большие по тем временам деньги. В 1927 году Иванов оплодотворил в Гвинее трех самок шимпанзе спермой своего сына Ильи. Увы, они не забеременели. Да и местные власти косо смотрели на советского ученого, подозревая, что он тайком пытался осеменить африканок под наркозом спермой шимпанзе.

Профессор Илья Иванов. Фото: Wikimedia Commons

Пришлось Иванову вернуться на родину. Он продолжил эксперименты в Сухуми, где специально открыли обезьяний питомник. Официально - для изучения человеческих болезней. НКВД выделил добровольцев - женщин и мужчин. Опыты засекретили. В 1930 году ученого арестовали «за участие в контрреволюционной организации», сослали на 5 лет в Алма-Ату. Профессор работал в Казахском ветеринарно-зоотехническом институте и умер от инсульта 20 марта 1932 года.

Есть легенда, что смерть была инсценировкой. Он, дескать, продолжил опыты по скрещиванию в секретной шарашке НКВД. Бельгийский биолог Бернар Эйвельманс в книге «Тайна замороженного человека» писал, ссылаясь на «очевидцев», будто бы русские в ГУЛАГе вывели обезьянолюдей ростом 1,8 м, покрытых шерстью. Они обладали геркулесовой силой и трудились почти без отдыха в рудниках, шахтах. Упоминал бельгиец и Иванова. Мол, после закрытия лагерей в Сибири обезьянолюди разбежались по тайге. И все йети - питомцы Ильи Иванова.

КСТАТИ

Лженаука на службе нацистской Германии

Евгенику на практике вовсю осуществлял Гитлер, по приказу которого кастрировали психически больных и отправляли в газовые камеры евреев, цыган как «низшие расы». После Нюрнбергского процесса над гитлеровской верхушкой эта «наука» приказала долго жить и на Западе. Хотя в Швеции до 1974 года продолжали принудительную стерилизацию «неполноценных». Лишив потомства около 63 тысяч человек!

УТОПИЯ

Константин Циолковский: Люди будут обходиться без секса и питаться солнечной энергией

Циолковский с женой и двумя дочерьми. Всего у отца космонавтики было семеро детей. Фото: Архив Государственного музея истории космонавтики

Именно такими особями ученый предлагал заселять другие планеты.

Дальше всех в мире в планах «улучшения человеческой породы» пошел Константин Циолковский. Мы знаем его как отца космонавтики. Но ракеты для Циолковского были не самоцелью, а средством воплощения грандиозных планов.

Оскопить идиотов, слабых, ленивых и глупых

Гений из Калуги предлагал построить евгенический рай на Земле. И для этого сначала ликвидировать «дурные формы неудачных людей»: калек, идиотов, слабых, ленивых, глупых, несознательных, насильников и т. д. «Их надо уничтожать, не причиняя им страданий. Прекращением их размножения. Молодых сильных мужчин операция оскопления (очень легкая) уродует, женщины же последствия такой операции переносят очень легко. Тогда их поколения скоро вымрут».

Улучшать генофонд «нормальных людей» станут отборные мужчины-производители. По согласованию с женихами они будут оплодотворять их невест. «Когда женщина забеременела, она может жить с женихом до рождения ребенка и нового зачатия (производителем), после чего муж опять вступает в союз с той же женой». Каждый производитель оплодотворит тысячи женщин, «пока все люди не обратятся в плодовитых красавцев, здоровых и умниц». Тогда на Земле наступит рай, прекратятся войны.

Роды без страданий

«Земля - колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели», - утверждал Циолковский. Человечество переселится на другие планеты. Для этого потребуются ракеты. И новые породы совершенных людей. «Пригодные для жизни в разных атмосферах, при разной тяжести, на разных планетах, для существования в пустоте или в разреженном газе, живущие пищей и живущие без нее, переносящие жар, холод, резкие и значительные изменения температуры. Впрочем, будет господствующий наиболее совершенный тип организма, живущего в эфире и питающегося непосредственно солнечной энергией».

А вот секса в будущем не будет. «Исчезнут унижающие нас половые акты и заменятся искусственным оплодотворением, - писал ученый в 1931 году в работе «Монизм Вселенной». - Женщины будут рожать, но без страданий, как родят низшие животные. Произведенные ими зародыши будут продолжать развитие в особой обстановке, заменяющей утробу матери».

Лишь бы жена не вертела

Негативное отношение к сексу у Циолковского из личной жизни. В 23 года он обвенчался с ровесницей Варварой Соколовой. «Я женился без любви, надеясь, что такая жена не будет мною вертеть. Будет работать и не помешает мне делать то же. Эта надежда вполне оправдалась. Такая подруга не могла истощить и мои силы: во-первых, не привлекала меня, во-вторых, и сама была равнодушна и бесстрастна. У меня был врожденный аскетизм, и я ему всячески помогал. С женой мы всегда и всю жизнь спали в отдельных комнатах. До брака и после него я не знал ни одной женщины, кроме жены. Браку я придавал только практическое значение».

Они прожили вместе 55 лет и, несмотря на отвращение ученого к сексу, родили 7 детей.