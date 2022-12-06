Британские врачи в панике: в стране заканчиваются антибиотики

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Этот сезон гриппа в Европе уже наделал бед — заболеваемость выросла в разы. И в России за последнюю неделю тоже стало больше случаев гриппа, по данным Роспотребнадзора — на 24%.

Хуже всего то, что и грипп, и ковид, который увы, никуда не делся, ослабляют организм и делают его уязвимым перед перед различными бактериями. Одна из них — стрептококковая инфекция.

Как пишет популярный биолог, профессор Анча Баранова (https://t.me/anchabaranova), «Стрептококк - это бактерия. Лечится антибиотиками. Например, пенициллином. Также ампициллином и амоксициллином (амоксиклавом с клавуленовой кислотой). Последний почти кончился. В мире не хватает исходников для амоксициллина. Стрептококк почти не поддается эпидконтролю, так как среди людей очень много здоровых носителей».

Что это значит: в норме у всех здоровых людей бактериальная картина в организме очень богатая. Там живут и стрептококки, которые в определенных благоприятных для них обстоятельствах, начинают размножаться. И вызывают разные неприятные заболевания, среди которых фарингиты и тонзилиты, стрептококковая ангина, реже скарлатина - у детей. И рожистое воспаление - чаще у взрослых.

Эти заболевания вызываются пиогенным («гноеродным») стрептококком. Если больного не лечить, он может заражать окружающих. Если вовремя начать принимать антибиотики, то человек становится не заразным буквально за сутки. Через 7-10 дней, если не начать лечение, могут развиться тяжелые осложнения — от отитов до менингит и абсцессов головного мозга.

«В редких случаях развиваются тяжелые формы инфекции: скарлатина, импетиго, когда стрептококк попадает в кровоток. Это опасно для жизни - стрептококковый токсический шок, пневмония, менингит, сепсис», - пишет врач Александр Соловьев.

Собственно, именно из-за этого и погибали дети.

«Важно сказать о том, что нужно ожидать роста и других бактериальных инфекций, в частности пневмококковых и менингококковых. Повышение активности гриппа и RSV (респираторно-синцитиальный вирус или РС-вирус, - прим. Ред.) связано с резким увеличением риска инвазивной менингококковой инфекции. Ковид, подрывая иммунитет, также будет способствовать росту бактериальных инфекций», - добавляет Александр Соловьев.

КСТАТИ

Признаки стрептококковых инфекций

У ангины, а также тонзилитов и фарнигитов, вызванных стрептококком, несколько иная клиническая картина, по сравнению с вирусными инфекциями:

* Ангина начинается с резкой температуры (до 40С), острые, сильные боли в горле, затрудненное глотание, увеличенные лимфоузлы, появление белого налета на миндалинах, образование гнойничков, слабость и головная боль. Ни кашля, ни насморка, как при ОРВИ, нет.

* Скарлатина: к температуре, больному горлу и головной боли добавляется мелкая сыпь в складках тела. А также на второй-третий день язык становится малиновым. Сыпь держится около недели, а затем начинает шелушиться.

* Рожистое воспаление: начинается тоже с температуры до 39С, сильной интоксикации, тошноты и рвоты. На коже начинается ощущение зуда, расписания, болезненности. Через некоторые время появляются розовые или красные пятна (эритемы) горячие на ощупь. Потом они начинают шелушиться, образуются пузыри.

В любом случае болезненные ощущения при высокой температуре — это веский повод обратиться к врачу. Не затягивайте, чтобы не спровоцировать осложнения.