Дочь Дмитрия Пескова Елизавета пришла в кинотеатр с обручальным кольцом на пальце

Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой на премьере фильма «Тень. Взять Гордея». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 6 декабря прошла премьера фильма «Тень. Взять Гордея» режиссеров Ильи Куликова и Ани Мирохиной. Посмотреть детектив о приключениях неуловимого шпиона, крадущего государственные секреты, и охотящегося на него молодого контрразведчика пришли многие знаменитости. В зале столичного кинотеатра «Октябрь» в этот вечер собрались не только звезды кино и шоу-бизнеса, но и политики. Премьеру посетил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, появившийся в компании старшей дочери Елизаветы.

Лиза выбрала для похода в кинотеатр строгий брючный костюм черного цвета. Ярким акцентом в ее образе стал маникюр модного вишневого цвета. Внимание собравшихся сразу же привлекло обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки Елизаветы. Точнее, два кольца. Одно – тоненькое, с большим бриллиантом, какие обычно дарят на помолвку. Второе – похожее на обручальное кольцо Love ювелирного дома Cartier.

На безымянном пальце Елизавета носит два кольца: одно с бриллиантом - такие дарят на помолвку. Второе - похожее на обручальное. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Слухи о том, что Елизавета тайно вышла замуж, появились еще летом 2022 года. Но подтверждения этому до сих пор не было. Судя по обручальному кольцу на пальчике дочери Пескова, счастливое событие все-таки случилось и было непубличным. Сама Лиза вопросы о личной жизни не комментирует, справедливо полагая, что счастье любит тишину.

Избранником 24-летней Елизаветы называют 34-летнего бизнесмена Руслана Голбазова. Говорят, Лиза и Руслан вместе уже несколько лет. Дочь пресс-секретаря президента России закончила магистратуру МГИМО, стажировалась в крупных компаниях, в том числе за границей, и в Европарламенте. Девушка несколько лет училась в школе во Франции и в совершенстве говорит по-французски.

Вернувшись в Россию после стажировки, Лиза Пескова работала в Фонде развития русско-французских исторических инициатив. В частности, она несколько лет занималась проектом по раскопкам и возвращению во Францию обнаруженных в 2019 году под Смоленском останков погибшего в 1812-м французского генерала Сезара Шарль-Этьена Гюдена.

Елизавета - старшая дочь Дмитрия Пескова от второго брака. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кроме того, Лиза – известный блогер, на ее страницы в соцсетях подписаны более 230 тысяч человек. Раньше девушка часто публиковала посты о моде и искусстве, однако в последнее время она сосредоточилась на культурных и волонтерских проектах.

Елизавета – дочь Дмитрия Пескова от второго брака. Пресс-секретарь президента России и его третья супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, поженились в 2015 году. От предыдущего брака с Екатериной Солоцинской у Пескова есть еще двое сыновей. Супруги развелись в 2012 году. Елизавета рассказывала, что сейчас они с Татьяной Навкой дружат, но завоевать доверие друг друга им удалось далеко не сразу. Понадобилось время для того, чтобы Лиза стала воспринимать новую жену отца как члена семьи. Зато теперь она зовет мачеху просто по имени – Таня.

Со своей стороны Татьяна Навка тоже приложила немало усилий, чтобы наладить отношения с наследниками супруга. Спортсменка часто шутит, что на двоих у них с мужем шестеро детей: её дочь от первого брака Александра Жулина, дети Пескова от предыдущих браков - Мик, Дени, Николай и Елизавета, а так же их общая дочь Надежда.