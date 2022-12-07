Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря 2022: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин приступил к проведению заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека в среду, 7 декабря 2022 года.

Где посмотреть прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря 2022

Прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря 2022 года ведет сайт KP.RU. Смотреть видео речи главы государства и докладчиков можно здесь в режиме онлайн.

Что будет обсуждать Владимир Путин на Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря 2022

Российский лидер Владимир Путин 7 декабря 2022 года обсудит ряд значимых вопросов с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В числе заявленных Кремлем тем правозащитное содействие проведению спецоперации и интеграции новых регионов России.

Запланированы доклады по широкому кругу вопросов – от гармонизации экономического законодательства до положения медицинских работников и адвокатской деятельности. Не обойдут стороной участники обсуждения защиту прав и свобод человека.