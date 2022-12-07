Избивали прикладами, пытали арматурой и током. Вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали об издевательствах

Вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали о пытках

Следственный комитет России получил показания российских военнослужащих, что были возвращены из плена. Они подробно рассказали, как их пытали украинские националисты.

Как выяснилось, пытали наших воинов не только сразу после пленения, чтобы выяснить позывные, численность и нахождение воинских подразделений, но и через несколько недель и даже месяцев. Их пытались сломать психологически, записывали на видео для развлечения.

«Так, один из военнослужащих сообщил, что в бою получил несколько ранений, в том числе пулей была перебита кость правой руки. В таком состоянии он попал в плен. В ходе допросов, которые проходили с применением арматуры и черенка от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое. Из пистолета прострелили обе ступни и щеку», - говорится в материалах уголовного дела.

В ведомстве подчеркнули, что «первую помощь военнопленному оказали спустя длительное время, поставив жизнь под угрозу».

Другой военнослужащий рассказал, что «потерял сознание после удара по голове и пришел в сознание в подвале».

Вот его слова: «Допрос начался с удара ножом в правую ногу. Кровь никто не останавливал. Если ответы не устраивали - начинали бить. Сначала руками или ногами, затем каской или даже прикладом. После допроса повалили на пол. Трое удерживали, а четвертый ножом отрезал мизинец на руке».

Военнослужащий отметил, что и потом били арматурой и электрическим током.

На камеру, под угрозой убийства и расправы над близкими родственниками представители украинских вооруженных формирований требовали от российских военнопленных подписать «добровольное» согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами.

«Показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сейчас СК России совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России, Министерством обороны Российской Федерации продолжает устанавливать украинских националистов, причастных к пыткам и убийствам мирных граждан, а также российских военнослужащих, попавших в плен.

Следователи продолжают собирать и фиксировать доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности.

Напомним, только за октябрь - ноябрь Минобороны России удалось обменять более 200 военнопленных.