Си Цзиньпин в Саудовской Аравии: почему этот визит много значит для будущего России и всего мира

Китайский лидер Си Цзиньпин едет в Эр-Рияд, чтобы бросить вызов американскому влиянию в арабском мире Фото: REUTERS

Арабский медиа-гигант Al Jazeera сообщил, что китайского лидера Си Цзиньпина, отправляющего с официальным визитом в Саудовскую Аравию, в Эр-Рияде ждет гораздо более теплый прием в сравнении с тем, как там встретили в августе президента Джо Байдена. В Вашингтоне уже очень тревожатся по поводу предстоящего «стратегического соглашения между авторитарными державами», отмечает британская The Guardian.

В том, что такое соглашение будет заключено, сомнений нет. Китайская Global Times, англоязычный официоз Пекина, в редакционной статье окрестил предстоящий саммит как «важную веху в истории отношений Китая и арабских стран». Al Jazeera, в свою очередь, говорит, что визит отражает «гораздо более глубокие отношения, сложившиеся в последние годы» между двумя странами.

Подписание многомиллиардных сделок, многочисленные встречи - а визит товарища Си продлится три дня, что уже примечательно, - официальные заверения в готовности и дальше развивать двусторонние отношения - все это внешняя сторона саммита. Но все уже гадают: а как он повлияет на глобальный политический расклад? Вернее, как уже его поменял.

После серьезных последствий «арабской весны» 2011 года, объясняет Global Times, в регионе возникло «общее желание» избежать политических потрясений и добиться стабильного роста, в связи с чем он «остро заинтересован в опыте Китая». Вот как! Не в опыте свержения правительств и организации кровавых бунтов-революций, а в опыте сохранения стабильности и устойчивого роста. По первой части, как всем хорошо известно, - это к вашингтонским господам, главным вдохновителям и спонсорам «арабской весны». А вот если вы хотите процветающей экономики и пусть постепенного, но реального улучшения жизни населения - то вам, как оказывается, к пекинским товарищам…

Вряд ли китайская газета преувеличивает растущее влияние Пекина в арабском мире. Сам факт того, что коммуниста Си будут подчеркнуто тепло встречать король Салман и фактический лидер Саудовской Аравии наследный принц Мохаммед бин Салман, уже подтверждает это. Эрозия американской исключительности и претензии всем рулить в своих интересах в арабском мире очевидна. Как ни старались США втолкнуть саудитов в ряды антироссийских санкционщиков, не получилось. Как ни пытались американцы склонить Эр-Рияд увеличить добычу нефти, чтобы урезать нефтяные доходы России, результат был обратным - ОПЕК+ добычу сократила.

А ведь всего пять лет назад в столице Саудовской Аравии сердечно принимали президента Трампа, который заключил с саудитами астрономическую оружейную сделку: 110 миллиардов долларов немедленно и 350 миллиардов в течение 10 лет. Казалось бы, незыблемый фундамент нерушимого сотрудничества США и Саудовской Аравии на много-много лет вперед. Но быстро время бежит. Председатель Си подпишет с саудовскими партнерами первоначальные соглашения на меньшую сумму - около 30 миллиардов. Но фундамент в отношениях с новым стратегическим партнером будет укрепляться: при помощи Китая, утверждает Al Jazeera, Саудовская Аравия намерена реализовывать мегапроекты, которые позволят ей диверсифицировать свою экономику, основу которой сейчас составляет нефть.

И, конечно, нельзя не вспомнить в связи с визитом китайского лидера в Эр-Рияд то, что Саудовская Аравия недавно выразила желание присоединиться к БРИКС. Выступая на проходящих Примаковских чтениях, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что если в БРИКС принять все страны, которые уже в нее просятся, то число участников с нынешних пяти возрастет до 15-17. Вот тогда в Вашингтоне точно очень сильно встревожатся…